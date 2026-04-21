Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có sức ảnh hưởng đến ngôi nhà và đất đai như thế nào?
GĐXH - Trong bài viết này, sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, từ ý nghĩa cho đến các phương pháp hóa giải theo chuẩn phong thủy, nhằm mang lại bình an và thịnh vượng cho gia đình.
Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là gì?
Theo phong thủy, Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm Ngũ Thần Sát có sức ảnh hưởng mạnh đến ngôi nhà và đất đai của gia chủ.
Bản chất của trùng tháng Mậu Kỷ: Trong 12 tháng mỗi năm, có hai tháng âm lịch liên tiếp (tháng nhuận) mang tên thiên can Mậu và Kỷ. Khi hai tháng này trùng nhau, chúng tạo ra hiện tượng "Mậu Kỷ Đô Thiên Sát". Khi xác định được hai tháng này, chúng được coi là thời điểm phạm "Đô Thiên Sát" – một trong Ngũ Thần Sát cực kỳ mạnh, thuộc ngũ hành Thổ (giống khí của sao Ngũ Hoàng Đại Sát).
Cách xác định hai tháng phạm sát: Để tìm hai tháng này, trong phong thủy phải sử dụng quy luật Ngũ Hổ Độn dựa trên thiên can của năm đó như sau:
Đầu tiên là xác định can năm: Ví dụ năm Quý Mão có can là Quý. Sau đó ta tính can tháng Giêng. Theo khẩu quyết Ngũ Hổ Độn: "Mậu Quý chi niên Giáp độn Dần", nghĩa là năm Mậu/Quý thì tháng 1 là Giáp Dần.
Tiếp đến là đếm xuôi đến Mậu - Kỷ. Từ tháng 1 là Giáp Dần, ta đếm: tháng 2 (Ất), tháng 3 (Bính), tháng 4 (Đinh), tháng 5 (Mậu), tháng 6 (Kỷ). Kết quả: Với năm Quý, tháng 5 và tháng 6 chính là hai tháng phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát.
Cũng theo phong thủy, Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một yếu tố cần tránh vì trường khí của nó rất mạnh, có thể tác động xấu đến sự thịnh vượng của ngôi nhà. Mỗi năm có ba vị trí trong 24 hướng mà gia chủ cần tránh khi xây nhà hoặc lập mộ để không phạm phải Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Tránh những vị trí này giúp bảo vệ sức khỏe và sự thịnh vượng của gia đình.
Ý nghĩa
Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một sát tinh mạnh thuộc hành Thổ, có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực lớn đến phong thủy của ngôi nhà hoặc công trình.
Khi phạm phải hướng hoặc vị trí liên quan đến Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, năng lượng Thổ quá mạnh có thể dẫn đến mất cân bằng, làm suy yếu tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình.
Do đó, trong phong thủy, cần tránh xây dựng hoặc cải tạo ở những khu vực này để tránh những hậu quả không mong muốn.
Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có tác động gì đến phong thủy nhà ở?
Sát khí từ Mậu Kỷ Đô Thiên Sát này có thể làm giảm năng lượng tích cực trong không gian sống, gây khó khăn trong công việc và mối quan hệ cá nhân.
Để hạn chế tác động tiêu cực, gia chủ nên áp dụng các biện pháp phong thủy phù hợp để điều chỉnh không gian, cải thiện sự cân bằng và sự hòa hợp trong phong thủy nhà ở.
Cách tính Mậu Kỷ Đô Thiên Sát
Mậu Kỷ Đô Thiên Sát được phân thành hai loại: Mậu Đô Thiên ảnh hưởng chủ yếu đến nam giới và Kỷ Đô Thiên ảnh hưởng chủ yếu đến nữ giới. Để xác định Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, gia chủ cần thực hiện các bước sau:
Bước 1: Xác định Thái Tuế của năm: Tìm hiểu can của Thái Tuế trong năm hiện tại.
Bước 2: Sử dụng Ngũ Hổ Độn: Áp dụng phương pháp Ngũ Hổ Độn bấm xuôi đến mậu kỷ thì dừng lại. Đó chính là mậu kỷ đô thiên.
Cụ thể như sau:
|
Tuế Can (Can của năm khởi sự)
|
Ngũ hổ độn
|
Mậu Kỷ Đô Thiên Sát tại các phương
|
Giáp / Kỷ
|
Bính Dần
|
Thìn, Tỵ, Tốn
|
Ất / Canh
|
Mậu Dần
|
Dần, Mão, Giáp
|
Bính / Tân
|
Canh Dần
|
Tuất, Hợi, Càn
|
Đinh / Nhân
|
Nhâm Dần
|
Thân, Dậu, Canh
|
Mậu / Quý
|
Giáp Dần
|
Ngọ, Mùi, Đinh
Ví dụ: Trong năm 2022 (Nhâm Dần), các sơn Thân, Dậu và Canh đều phạm Mậu Kỷ Đô Thiên. Nếu nhà có hướng rơi vào các sơn này, gia chủ nên tránh động thổ hoặc sửa chữa tại những khu vực đó.
Nếu không thể tránh, cần áp dụng các biện pháp phong thủy để hóa giải tác động xấu của Mậu Kỷ Đô Thiên.
Cách hóa giải Mậu Kỷ Đô Thiên Sát trong phong Thủy
Sử dụng ngũ hành để hóa giải
Bản chất của Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là Thổ Sát và có thể được hóa giải bằng cách áp dụng các yếu tố trong Ngũ Hành:
Khi Mậu Kỷ bay tới cung Thổ (Thổ Sát): Sử dụng các yếu tố thuộc Can Giáp hoặc Ất để hóa giải.
Khi Mậu Kỷ bay tới cung Kim (Kim Sát): Sử dụng yếu tố Hỏa từ Can Bính hoặc Đinh để hóa giải.
Khi Mậu Kỷ bay tới cung Thủy (Thủy Sát): Sử dụng yếu tố Thổ từ Mậu Kỷ để hóa giải.
Khi Mậu Kỷ bay tới cung Mộc (Mộc Sát): Sử dụng yếu tố Kim từ Canh hoặc Tân để hóa giải.
Sử dụng ngũ hành để trung hòa
Để trung hòa xung khắc của Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, gia chủ có thể sử dụng Ngũ Hành để điều chỉnh:
Ví dụ: Nếu phương vị chính Tây phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát và Tây thuộc hành Kim, chọn các tháng có hành Thổ (Thìn, Mùi, Sửu – tháng 3, 6, 12 âm lịch) để thực hiện động thổ hoặc sửa chữa. Các sơn khác cũng nên áp dụng phương pháp tương tự.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Cây phong thủy trồng ngoài ban công cho các tuổi, mệnh giúp kích hoạt tài lộc 2026Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Ban công là khu vực đón nắng, đón gió và cũng là nơi thu hút nguồn sinh khí quan trọng cho ngôi nhà. Việc lựa chọn cây phong thủy trồng ngoài ban công hợp tuổi, hợp mệnh không chỉ giúp không gian xanh mát mà còn kích hoạt tài lộc, may mắn.
Tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026Ở - 10 giờ trước
GĐXH - Khi trang trí phòng bếp ngoài các vật liệu như bàn ăn, ghế thì tranh treo cũng được nhiều người quan tâm. Dưới đây là cách chọn tranh treo phòng bếp hợp phong thuỷ theo mệnh 2026.
Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật, phương pháp giúp gia chủ xác định thời điểm cát lợi, trường khí của ngôi nhàỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Huyền Không Đại Quái Trạch Nhật không chỉ đơn thuần lựa chọn ngày đẹp theo lịch thông thường, phương pháp này tăng khả năng tụ khí sinh tài, hóa giải bất lợi và hỗ trợ các việc trọng đại như nhập trạch, động thổ, khai trương.
Loài hoa mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sốngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trồng hoa trước nhà không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ cho mặt tiền mà còn góp phần mang lại sinh khí, tài lộc và cảm giác thư thái cho cả gia đình.
Cây xanh lý tưởng cho không gian nhà vệ sinh sạch và thư giãn năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà vệ sinh thường là khu vực kín, ẩm và dễ phát sinh mùi khó chịu. Tuy nhiên, chỉ cần một vài chậu cây xanh phù hợp, bạn hoàn toàn có thể biến không gian này trở nên thoáng mát – sạch sẽ – thư giãn hơn.
Xem ngày giờ tuần mới 20/4 - 26/4/2026 để gia chủ làm việc, động thổ, khai trương nhiều tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 20/4 - 26/4/2026 giúp gia chủ chọn thời điểm làm việc, động thổ hay khai trương đón nhiều tài lộc.
Đặt 2 giường trong một phòng ngủ có tốt không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc có nên kê 2 giường trong phòng ngủ thật sự là tốt hay không? Liệu đó có phải là một trong những điều kiêng kỵ khi kê giường ngủ hay không? Cùng xem qua những ưu điểm và nhược điểm sau khi kê 2 giường trong bài sau.
Những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến ngôi nhà của bạn nhưng lại bị bỏ qua nhiều nhấtỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Phong thủy không chỉ là chọn hướng nhà, đặt bàn thờ hay treo tranh chiêu tài. Thực tế, có những yếu tố âm thầm nhưng lại quyết định vận khí – tài lộc – sức khỏe của cả gia đình bạn. Và điều đáng tiếc là... đa phần mọi người không hề biết đến.
Vì sao tránh đặt giường đối diện cửa sổ?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Để có một giấc ngủ trọn vẹn, một số yêu cầu được đưa ra khuyến nghị thực hiện. Trong số đó, có nên đặt giường ngủ đối diện cửa sổ nhận được khá nhiều sự quan tâm.
8 'siêu thực phẩm' trồng ngay trong nhà: Có loại hay bị nhổ bỏ nhưng lại giàu dưỡng chất bất ngờỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Không phải thực phẩm đắt đỏ hay nhập khẩu, ngay trong không gian sống quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể sở hữu những “siêu thực phẩm” tự nhiên, dễ trồng và giàu giá trị dinh dưỡng. Xu hướng trồng cây ăn được tại nhà đang phổ biến, khi nhiều gia đình vừa muốn cải thiện sức khỏe, vừa tạo nên một không gian sống xanh, gần gũi.
Giờ đẹp thắp hương ngày mai mùng 1 tháng 3 âm lịch 2026: Làm đúng để cả tháng hanh thông, tài lộc gõ cửaỞ
GĐXH – Ngày mùng 1 là khởi điểm của tháng mới và còn là mốc phong thủy quan trọng ảnh hưởng tới vận khí suốt 30 ngày. Chọn đúng giờ, làm đúng việc được tin là sẽ giúp may mắn và tài lộc đến thuận lợi hơn.