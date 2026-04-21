Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có sức ảnh hưởng đến ngôi nhà và đất đai như thế nào?

Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là gì?

Theo phong thủy, Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một trong năm Ngũ Thần Sát có sức ảnh hưởng mạnh đến ngôi nhà và đất đai của gia chủ.

Bản chất của trùng tháng Mậu Kỷ: Trong 12 tháng mỗi năm, có hai tháng âm lịch liên tiếp (tháng nhuận) mang tên thiên can Mậu và Kỷ. Khi hai tháng này trùng nhau, chúng tạo ra hiện tượng "Mậu Kỷ Đô Thiên Sát". Khi xác định được hai tháng này, chúng được coi là thời điểm phạm "Đô Thiên Sát" – một trong Ngũ Thần Sát cực kỳ mạnh, thuộc ngũ hành Thổ (giống khí của sao Ngũ Hoàng Đại Sát).

Cách xác định hai tháng phạm sát: Để tìm hai tháng này, trong phong thủy phải sử dụng quy luật Ngũ Hổ Độn dựa trên thiên can của năm đó như sau:

Đầu tiên là xác định can năm: Ví dụ năm Quý Mão có can là Quý. Sau đó ta tính can tháng Giêng. Theo khẩu quyết Ngũ Hổ Độn: "Mậu Quý chi niên Giáp độn Dần", nghĩa là năm Mậu/Quý thì tháng 1 là Giáp Dần.

Tiếp đến là đếm xuôi đến Mậu - Kỷ. Từ tháng 1 là Giáp Dần, ta đếm: tháng 2 (Ất), tháng 3 (Bính), tháng 4 (Đinh), tháng 5 (Mậu), tháng 6 (Kỷ). Kết quả: Với năm Quý, tháng 5 và tháng 6 chính là hai tháng phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát.

Cũng theo phong thủy, Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một yếu tố cần tránh vì trường khí của nó rất mạnh, có thể tác động xấu đến sự thịnh vượng của ngôi nhà. Mỗi năm có ba vị trí trong 24 hướng mà gia chủ cần tránh khi xây nhà hoặc lập mộ để không phạm phải Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Tránh những vị trí này giúp bảo vệ sức khỏe và sự thịnh vượng của gia đình.

Ý nghĩa

Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là một sát tinh mạnh thuộc hành Thổ, có thể gây ra ảnh hưởng tiêu cực lớn đến phong thủy của ngôi nhà hoặc công trình.

Trong 12 tháng mỗi năm, có hai tháng đặc biệt mang can Mậu và Kỷ. Khi hai tháng này trùng nhau (kế tiếp nhau), chúng tạo ra hiện tượng "Mậu Kỷ Đô Thiên Sát".

Khi phạm phải hướng hoặc vị trí liên quan đến Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, năng lượng Thổ quá mạnh có thể dẫn đến mất cân bằng, làm suy yếu tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ trong gia đình.

Do đó, trong phong thủy, cần tránh xây dựng hoặc cải tạo ở những khu vực này để tránh những hậu quả không mong muốn.

Mậu Kỷ Đô Thiên Sát có tác động gì đến phong thủy nhà ở?

Sát khí từ Mậu Kỷ Đô Thiên Sát này có thể làm giảm năng lượng tích cực trong không gian sống, gây khó khăn trong công việc và mối quan hệ cá nhân.

Để hạn chế tác động tiêu cực, gia chủ nên áp dụng các biện pháp phong thủy phù hợp để điều chỉnh không gian, cải thiện sự cân bằng và sự hòa hợp trong phong thủy nhà ở.

Cách tính Mậu Kỷ Đô Thiên Sát

Mậu Kỷ Đô Thiên Sát được phân thành hai loại: Mậu Đô Thiên ảnh hưởng chủ yếu đến nam giới và Kỷ Đô Thiên ảnh hưởng chủ yếu đến nữ giới. Để xác định Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, gia chủ cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định Thái Tuế của năm: Tìm hiểu can của Thái Tuế trong năm hiện tại.

Bước 2: Sử dụng Ngũ Hổ Độn: Áp dụng phương pháp Ngũ Hổ Độn bấm xuôi đến mậu kỷ thì dừng lại. Đó chính là mậu kỷ đô thiên.

Cụ thể như sau:

Tuế Can (Can của năm khởi sự) Ngũ hổ độn Mậu Kỷ Đô Thiên Sát tại các phương Giáp / Kỷ Bính Dần Thìn, Tỵ, Tốn Ất / Canh Mậu Dần Dần, Mão, Giáp Bính / Tân Canh Dần Tuất, Hợi, Càn Đinh / Nhân Nhâm Dần Thân, Dậu, Canh Mậu / Quý Giáp Dần Ngọ, Mùi, Đinh

Ví dụ: Trong năm 2022 (Nhâm Dần), các sơn Thân, Dậu và Canh đều phạm Mậu Kỷ Đô Thiên. Nếu nhà có hướng rơi vào các sơn này, gia chủ nên tránh động thổ hoặc sửa chữa tại những khu vực đó.

Nếu không thể tránh, cần áp dụng các biện pháp phong thủy để hóa giải tác động xấu của Mậu Kỷ Đô Thiên.

Cách hóa giải Mậu Kỷ Đô Thiên Sát trong phong Thủy

Sử dụng ngũ hành để hóa giải

Bản chất của Mậu Kỷ Đô Thiên Sát là Thổ Sát và có thể được hóa giải bằng cách áp dụng các yếu tố trong Ngũ Hành:

Khi Mậu Kỷ bay tới cung Thổ (Thổ Sát): Sử dụng các yếu tố thuộc Can Giáp hoặc Ất để hóa giải.

Khi Mậu Kỷ bay tới cung Kim (Kim Sát): Sử dụng yếu tố Hỏa từ Can Bính hoặc Đinh để hóa giải.

Khi Mậu Kỷ bay tới cung Thủy (Thủy Sát): Sử dụng yếu tố Thổ từ Mậu Kỷ để hóa giải.

Khi Mậu Kỷ bay tới cung Mộc (Mộc Sát): Sử dụng yếu tố Kim từ Canh hoặc Tân để hóa giải.

Sử dụng ngũ hành để trung hòa

Để trung hòa xung khắc của Mậu Kỷ Đô Thiên Sát, gia chủ có thể sử dụng Ngũ Hành để điều chỉnh:

Ví dụ: Nếu phương vị chính Tây phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát và Tây thuộc hành Kim, chọn các tháng có hành Thổ (Thìn, Mùi, Sửu – tháng 3, 6, 12 âm lịch) để thực hiện động thổ hoặc sửa chữa. Các sơn khác cũng nên áp dụng phương pháp tương tự.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.