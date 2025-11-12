Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Yêu ai cũng cuồng si như tình đầu: 4 cung hoàng đạo càng yêu càng dại khờ

Thứ tư, 10:37 12/11/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Với những cung hoàng đạo nữ dưới đây, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là niềm tin, là thế giới riêng mà họ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để gìn giữ.

Cung hoàng đạo Bạch Dương: Yêu là trao hết cả con tim

Theo mật ngữ 12 cung hoàng đạo, những cô nàng Bạch Dương thường được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút và tràn đầy năng lượng. 

Chính vì vậy, họ chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Tuy nhiên, phía sau sự tự tin ấy là một trái tim vô cùng mềm yếu và dễ bị tổn thương.

Khi yêu, Bạch Dương yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt như thể đó là tình đầu, dốc hết lòng tin, hết cảm xúc cho người mình yêu. 

Cô nàng sẵn sàng đặt đối phương ở vị trí trung tâm của cuộc sống, mọi hành động, suy nghĩ đều hướng về "người ấy".

Tình yêu mang đến cho Bạch Dương sức mạnh và niềm tin, nhưng đồng thời cũng khiến họ dễ mù quáng. 

Chỉ cần ai đó ngọt ngào đôi lời, nàng Cừu dễ dàng bị cuốn vào cảm xúc mà quên mất lý trí. 

Cô nàng yêu hết mình, thậm chí yêu đến quên cả bản thân, và chính điều đó khiến Bạch Dương dễ bị tổn thương hơn bất kỳ cung hoàng đạo nào khác.

Cung hoàng đạo yêu ai cũng cuồng si như tình đầu: Càng yêu càng dại khờ - Ảnh 1.

Khi yêu, Bạch Dương yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt như thể đó là tình đầu, dốc hết lòng tin, hết cảm xúc cho người mình yêu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Cự Giải: Càng yêu càng yếu đuối, càng nặng lòng

Trong số các cung hoàng đạo nữ, Cự Giải nổi tiếng là người sống tình cảm, chu đáo và tinh tế. 

Nhưng đằng sau vẻ nhẹ nhàng ấy lại là một tâm hồn mong manh, luôn thiếu cảm giác an toàn và khao khát được yêu thương.

Chỉ cần một ai đó quan tâm, lo lắng cho mình, Cự Giải dễ dàng rung động và trao hết lòng tin. 

Họ thường nhầm lẫn sự tử tế của người khác với tình yêu, rồi dấn thân vào một mối quan hệ mà đôi khi chỉ mình họ là người mơ mộng.

Khi đã yêu, cô gái Cự Giải sẵn sàng vì người ấy mà thay đổi, mà chịu đựng, mà bao dung vô điều kiện. 

Trong mắt họ, người yêu là cả thế giới, là trung tâm của mọi suy nghĩ. Đối phương nói gì cũng là đúng, làm gì cũng được tha thứ. 

Chính vì quá tin và quá yêu, nên chòm sao này thường chịu phần thiệt thòi trong tình cảm.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Trầm lặng nhưng si mê đến dại khờ

Ma Kết vốn là người sống nội tâm, trầm tính và ít bộc lộ cảm xúc. Vì thế, người ngoài thường nghĩ họ lạnh lùng hoặc vô cảm. Nhưng thật ra, đằng sau vẻ điềm tĩnh đó là một trái tim rất sâu sắc và chân thành.

Khi yêu, Ma Kết không phô trương, không ồn ào, mà chọn cách thể hiện bằng hành động. 

Cô nàng cung hoàng đạo này yêu bằng sự tận tụy, tin tưởng và luôn đặt người ấy lên trên bản thân. Chỉ cần nửa kia cần, cô sẵn sàng gác lại mọi kế hoạch, mọi niềm vui cá nhân.

Một khi đã dấn thân vào tình yêu, Ma Kết dễ đánh mất chính mình. Cô nàng tin người yêu tuyệt đối, nghe lời răm rắp mà không một lần nghi ngờ. 

Đôi khi, vì quá yêu, Ma Kết quên mất rằng bản thân cũng cần được yêu thương và trân trọng.

Tình yêu với Ma Kết không phải là cuộc chơi mà là một hành trình nghiêm túc, nơi họ sẵn sàng hi sinh tất cả để gìn giữ hạnh phúc.

Cung hoàng đạo yêu ai cũng cuồng si như tình đầu: Càng yêu càng dại khờ - Ảnh 2.

Một khi đã dấn thân vào tình yêu, Ma Kết dễ đánh mất chính mình. Cô nàng tin người yêu tuyệt đối, nghe lời răm rắp mà không một lần nghi ngờ. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Yêu như mơ, si mê đến quên cả thế giới

Nếu nói về cung hoàng đạo nữ yêu si mê nhất, chắc chắn không thể thiếu Song Ngư, những cô gái mơ mộng, đa cảm và đặt tình yêu lên hàng đầu. Với họ, yêu là sống, là hít thở, là tồn tại.

Một khi đã yêu ai đó, Song Ngư coi người ấy là tất cả, là lý do để họ thức dậy mỗi sáng, là nơi trú ẩn khi mệt mỏi. 

Họ có thể từ bỏ mọi thứ chỉ để giữ trọn tình yêu ấy, thậm chí chấp nhận tổn thương mà không oán trách.

Tuy nhiên, chính vì yêu quá đậm sâu nên Song Ngư thường mù quáng. Họ dễ tin, dễ tha thứ và dễ bị lừa dối. 

Đôi khi, người ngoài nhìn thấy rõ sự thật, còn Ngư Nhi vẫn mơ hồ tin vào "tình yêu đẹp" mà mình đang giữ.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng khi yêu, Song Ngư là người chân thành, chung thủy và hết lòng, điều mà ít cung hoàng đạo nào có thể sánh kịp.

4 cung hoàng đạo nữ si mê nhất khi yêu

Bốn cung hoàng đạo nữ – Bạch Dương, Cự Giải, Ma Kết và Song Ngư – là những người yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim. 

Dù đôi khi bị tổn thương vì quá tin, quá si mê, nhưng chính họ lại mang đến cho cuộc sống này những mối tình thuần khiết và chân thật nhất.

Nếu bạn đang yêu một trong những cô gái này, hãy trân trọng họ – bởi khi họ yêu, bạn chính là "cả thế giới" của họ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top cung hoàng đạo thích giảng đạo lý: Nói chuyện thôi cũng biến thành buổi học cuộc đờiTop cung hoàng đạo thích giảng đạo lý: Nói chuyện thôi cũng biến thành buổi học cuộc đời

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người chỉ cần mở miệng là "giảng đạo lý". Họ nghiêm túc đến mức đôi khi khiến người khác vừa nể vừa e dè. Tuy nhiên, những lời của họ vẫn thường ẩn chứa nhiều điều đáng suy ngẫm.

Thư Di (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cụ bà U80 làm những việc thách thức định kiến: Tuổi già không có nghĩa là dừng lại

Cụ bà U80 làm những việc thách thức định kiến: Tuổi già không có nghĩa là dừng lại

Thạc sĩ 35 tuổi nhảy việc 30 lần vẫn thất nghiệp: Cái giá của việc không có giá trị

Thạc sĩ 35 tuổi nhảy việc 30 lần vẫn thất nghiệp: Cái giá của việc không có giá trị

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

Tôi đã trả giá đắt vì chi tiêu 'trả thù' sau khi nghỉ hưu

Họp lớp 20 năm khiến tôi rút ra 5 bài học đắt giá: Ai biết sớm thì không bao giờ thất bại

Họp lớp 20 năm khiến tôi rút ra 5 bài học đắt giá: Ai biết sớm thì không bao giờ thất bại

Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo

Top con giáp nam chỉ ngoan khi nghèo

Cùng chuyên mục

4 điều người giàu âm thầm thực hiện mỗi ngày còn người thường lại bỏ qua

4 điều người giàu âm thầm thực hiện mỗi ngày còn người thường lại bỏ qua

Gia đình - 5 giờ trước

GĐXH - Bạn có thể chăm chỉ, thông minh và đầy tham vọng nhưng nếu thiếu những "chìa khóa" dưới đây, mọi nỗ lực vẫn dễ trôi vào vô nghĩa.

Tai nạn kinh hoàng cướp đi mẹ ruột và 1 chân, cô gái được mẹ chồng bù đắp tất cả

Tai nạn kinh hoàng cướp đi mẹ ruột và 1 chân, cô gái được mẹ chồng bù đắp tất cả

Gia đình - 6 giờ trước

Mất mẹ và một phần cơ thể sau tai nạn thảm khốc năm 14 tuổi, tưởng như cuộc đời sẽ khép lại với Phan Thị Nhung. Nhưng từ giông bão, cô gái quê Hà Tĩnh đã mạnh mẽ đứng lên, tìm lại niềm tin và hạnh phúc.

Những người kiếm tiền giỏi thường sở hữu 3 đặc điểm này ngay từ khi còn nhỏ

Những người kiếm tiền giỏi thường sở hữu 3 đặc điểm này ngay từ khi còn nhỏ

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - "Liệu con tôi sau này có thể kiếm được nhiều tiền không?" Đây là câu hỏi mà rất nhiều bậc phụ huynh thường băn khoăn trong quá trình nuôi dạy con cái.

Cụ bà U80 làm những việc thách thức định kiến: Tuổi già không có nghĩa là dừng lại

Cụ bà U80 làm những việc thách thức định kiến: Tuổi già không có nghĩa là dừng lại

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi chồng mất, con trai định cư ở nước ngoài, tuổi già, dì Mai Quỳnh vẫn sống một mình khỏe mạnh, vui vẻ.

Thạc sĩ 35 tuổi nhảy việc 30 lần vẫn thất nghiệp: Cái giá của việc không có giá trị

Thạc sĩ 35 tuổi nhảy việc 30 lần vẫn thất nghiệp: Cái giá của việc không có giá trị

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Có những người sau hàng chục lần "nhảy việc", cuối cùng vẫn dừng lại ở vạch xuất phát, không phải vì họ không có năng lực, mà bởi họ chưa từng xây dựng được giá trị bản thân thật sự.

5 cung hoàng đạo biết cách khiến hôn nhân luôn ngọt ngào

5 cung hoàng đạo biết cách khiến hôn nhân luôn ngọt ngào

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo dưới đây biết giữ lửa hôn nhân, luôn biết cách vun đắp hạnh phúc và khiến cuộc sống gia đình trở nên ấm áp, bền lâu.

Bố 74 tuổi ở TPHCM tìm mẹ ruột người Mỹ cho con gái, lý do gây xúc động

Bố 74 tuổi ở TPHCM tìm mẹ ruột người Mỹ cho con gái, lý do gây xúc động

Gia đình - 1 ngày trước

Trong những năm tháng cuối đời, người đàn ông 74 tuổi ở TPHCM khát khao tìm lại mẹ ruột người Mỹ cho cô con gái nuôi của mình với lý do khiến nhiều người xúc động.

3 con giáp nữ cả đời phú quý, trường thọ, con hiếu thảo, chồng yêu thương

3 con giáp nữ cả đời phú quý, trường thọ, con hiếu thảo, chồng yêu thương

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những con giáp nữ này được vận mệnh đối đãi dịu dàng: Gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, hôn nhân hạnh phúc

Không viết di chúc, mẹ để lại 'ngòi nổ' khiến 5 anh em tranh chấp căn nhà 68 tỷ suốt 10 năm

Không viết di chúc, mẹ để lại 'ngòi nổ' khiến 5 anh em tranh chấp căn nhà 68 tỷ suốt 10 năm

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một bản di chúc chưa kịp viết đã khiến tình thân tan vỡ và kéo dài 10 năm tranh chấp.

Chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu từ tuổi 50: 5 bước giúp bạn vững vàng và hạnh phúc

Chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu từ tuổi 50: 5 bước giúp bạn vững vàng và hạnh phúc

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bước sang tuổi 50, đàn ông nên bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến việc nghỉ hưu thế nào cho an toàn, sống ra sao để tuổi già không lo lắng.

Xem nhiều

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Lấy người đàn ông góa vợ để trừ nợ 2 tỷ, đêm tân hôn cô gái ngơ ngẩn vì màn "lột xác" của "ông chú"

Chuyện vợ chồng

Lời nói ấy khiến cô bất ngờ.

Chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu từ tuổi 50: 5 bước giúp bạn vững vàng và hạnh phúc

Chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu từ tuổi 50: 5 bước giúp bạn vững vàng và hạnh phúc

Gia đình
Tiết kiệm cả đời để rồi khổ tuổi già: 4 bài học đắt giá cho người đã nghỉ hưu

Tiết kiệm cả đời để rồi khổ tuổi già: 4 bài học đắt giá cho người đã nghỉ hưu

Gia đình
Sáng nắng chiều mưa: 4 cung hoàng đạo nam thay đổi thái độ nhanh hơn thời tiết

Sáng nắng chiều mưa: 4 cung hoàng đạo nam thay đổi thái độ nhanh hơn thời tiết

Gia đình
3 con giáp nữ cả đời phú quý, trường thọ, con hiếu thảo, chồng yêu thương

3 con giáp nữ cả đời phú quý, trường thọ, con hiếu thảo, chồng yêu thương

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top