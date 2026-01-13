Yêu bạn gái hơn 1 năm, tôi ngã quỵ khi biết sự thật về sự giàu có của cô ấy

Tôi và bạn gái quen nhau hơn một năm trước, trong một lần đi chơi chung được bạn bè giới thiệu. Cô ấy gây ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên với vẻ bề ngoài xinh đẹp, nói chuyện thông minh, tự tin và lôi cuốn. Kết bạn facebook tôi mới biết cô ấy có khá đông người theo dõi, thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống năng động, sang trọng.

Ngay từ đầu, tôi đã biết cô ấy làm việc trong một tập đoàn lớn, lại có lượng theo dõi đông trên mạng xã hội nên không mấy suy nghĩ về việc còn trẻ nhưng đã sở hữu một căn chung cư cao cấp gần 200 m2, có ô tô riêng và dùng toàn đồ hiệu. Tôi làm trong lĩnh vực IT, thu nhập khá cao, không giàu có như cô ấy nhưng đủ để tự tin yêu và không cảm thấy lép vế.

Cô ấy nói đang tìm cách chấm dứt để toàn tâm toàn ý với tôi, nhưng không hề đơn giản (ảnh minh họa: AI)

Chúng tôi nhanh chóng yêu nhau và xác định chuyện nghiêm túc. Mới đây, hai đứa đã về ra mắt hai bên gia đình và được hai bên ủng hộ. Tôi đã nghĩ đến tương lai lâu dài, thậm chí là hôn nhân với một người con gái như cô ấy.

Cho đến một ngày, tôi mượn máy tính của cô ấy để xử lý công việc gấp thì thấy cửa sổ tin nhắn hiện lên, chưa kịp tắt. Ban đầu tôi không để ý, nhưng chỉ vài dòng đầu tiên đã khiến tay tôi run rẩy vì những lời lẽ thân mật, mùi mẫn, vượt xa giới hạn của một mối quan hệ xã giao.

Tìm hiểu tôi mới biết đó là một người giàu có, hơn cả tuổi bố cô ấy. Tôi thật sự sốc, không dám đọc tiếp nhưng cũng không thể dừng lại. Càng đọc, tôi càng thấy mình như rơi xuống vực sâu.

Khi tôi hỏi thẳng, cô ấy im lặng rất lâu rồi bật khóc. Cô ấy nói mình bị người đàn ông đó thao túng.

Theo lời cô ấy, mối quan hệ này bắt đầu từ vài năm trước, khi cô ấy còn rất trẻ và mới bước chân vào công việc.

Người đàn ông ấy có tiền, có quyền lực đã kiểm soát và khiến cô ấy phụ thuộc. Dù sau này đã quen tôi, cô ấy vẫn chưa thể dứt ra hoàn toàn.

Cô ấy nói đang tìm cách chấm dứt để toàn tâm toàn ý với tôi, nhưng không hề đơn giản.

Tôi còn biết được rằng phần lớn những tài sản mà tôi từng ngưỡng mộ là căn hộ gần 200 m2, chiếc xe hơi và nhiều đồ hàng hiệu… đều là quà tặng từ người đàn ông đó.

Những gì tôi từng cho là thành quả của sự giỏi giang, độc lập, hóa ra lại gắn chặt với một mối quan hệ mờ ám.

Cô ấy khóc rất nhiều, nói yêu tôi và mong tôi cho thời gian để giải quyết quá khứ. Tôi đã nghĩ đến chia tay nhưng rồi tôi lại không làm được. Bởi tôi yêu cô ấy thật lòng và thấy cuộc sống trống rỗng nếu thiếu cô ấy.

Nhưng cứ nghĩ đến sư phản bội và mối quan hệ lệch lạc kia tôi lại hoảng sợ, chưa có cách nào thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn đang ngày đêm giày vò mình.