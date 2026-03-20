Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài

Thứ sáu, 06:38 20/03/2026 | Thế giới showbiz

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng võ nghệ cao cường, nhân vật Ngọc Thử Tinh trong Tây du ký năm 1986 từng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Tây du ký 1986 là bộ phim kinh điển trong lòng trẻ thơ khắp châu Á từ những năm 1990. Đây là tác phẩm được chiếu lại nhiều nhất tại Trung Quốc, vì vậy mỗi nhân vật trong phim đều ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với khán giả.

Trong phim, Ngọc Thử Tinh chính là nhân vật yêu quái sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Không những vậy, nhân vật này còn gây sóng gió cho thầy trò Đường Tăng mà đến Tôn Ngộ Không cũng không thể thu phục. Vai diễn ấn tượng này do diễn viên Thường Thanh đảm nhận.

Yêu quái xinh đẹp của"Tây du ký"

Trong tập phim "Bốn lần xuống động không đáy", thầy trò Đường Tăng gặp phải yêu quái Ngọc Thử Tinh, vốn là con gái nuôi của Tháp Tháp Lý Thiên Vương trên thiên đình.

Ngọc Thử Tinh sở hữu nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người cũng không thoát khỏi việc bị quyến rũ mà mất mạng. Cô ta hóa thân thành một thôn nữ bị bắt cóc hòng tiếp cận Đường Tăng.

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài - Ảnh 1.

Vai diễn Ngọc Thử Tinh do diễn viên Thường Thanh đảm nhận.

Lúc đầu, Ngọc Thử Tinh muốn ép duyên nên đưa Đường Tăng về Động Không Đáy của mình. Sau khi bị Tôn Ngộ Không và Na Tra thái tử phá hủy động, Ngọc Thử Tinh trút giận lên Đường Tăng.

Ngọc Thử Tinh sau đó đã bị Na Tra thái tử và Tháp Tháp Lý Thiên Vương đích thân xuống thu phục, cứu một mạng khỏi bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt.

Vai diễn yêu tinh chuột xinh đẹp trong phim do nữ diễn viên Thường Thanh thủ vai. Cô xuất thân từ đoàn kịch nói tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Nhờ cách trang điểm, vai diễn Ngọc Thử Tinh của Thường Thanh toát lên thần thái kiều diễm. Lối diễn xuất vừa mềm mại, duyên dáng, vừa thủ đoạn và nham hiểm giúp nhân vật này gây ấn tượng mạnh cho khán giả.

Đời tư kín tiếng

Sinh năm 1965 ở Sơn Đông, Thường Thanh có niềm đam mê với diễn xuất ngay từ nhỏ. Lớn lên, bà tham gia vào đoàn kịch nói của tỉnh, nhưng vì thân hình nhỏ bé nên thường bị hạn chế trong các vai diễn.

Thời điểm khởi quay Tây du ký, Thường Thanh không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho vai Ngọc Thử Tinh mà là nữ diễn viên khác. Nhưng khi vào cảnh quay, nữ diễn viên kia lại không tạo được cảm giác yêu kiều, mê hoặc mà cố đạo diễn Dương Khiết yêu cầu.

Chính vì vậy khi được tiến cử thử vai, người đẹp làm hài lòng vị đạo diễn chỉ trong lần đầu gặp mặt nhờ ngoại hình xinh đẹp, nắm bắt tốt tâm lý nhân vật và diễn ra được thần thái mà bà muốn truyền tải.

Yêu quái chuột xinh đẹp của 'Tây du ký': Bỏ diễn xuất, sống kín tiếng ở nước ngoài - Ảnh 2.

Diễn viên Thường Thanh hội ngộ Lục Tiểu Linh Đồng nhiều năm trước.

Có bước đệm thành công với bộ phim Tây du ký , tuy nhiên Thường Thanh lại không chọn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Do vậy, Tây du ký chính là bộ phim duy nhất trong sự nghiệp của bà.

Nữ diễn viên sớm kết hôn và cùng gia đình sang Hà Lan định cư. Năm 2013, Thường Thanh về nước giao lưu cùng đoàn phim. Thời điểm đó, bà vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ. Tuy nhiên sau lần đó, nữ diễn viên hoàn toàn kín tiếng. Truyền thông Hoa ngữ cũng không có thêm hình ảnh hay thông tin về bà.

