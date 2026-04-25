Tâm sự

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Thứ bảy, 07:14 25/04/2026 | Tâm sự

30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

Tôi năm nay 30 tuổi, cái tuổi không còn cho phép mình đổ lỗi cho sự bồng bột hay thiếu suy nghĩ. Mỗi quyết định, đặc biệt là chuyện tình cảm, tôi đều cân nhắc rất kỹ.

Tôi yêu sếp của mình, một người phụ nữ hơn tôi 10 tuổi đã có 3 con nhỏ. Chúng tôi đến với nhau khá tự nhiên, ban đầu chỉ là sự tôn trọng trong công việc, rồi dần dần là sự đồng cảm. 

Cô ấy không giống những cô gái trẻ mà tôi từng yêu trước đây hay nhõng nhẽo, cảm xúc thất thường khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Ở cô ấy, tôi tìm thấy sự chín chắn, điềm đạm và đặc biệt là cảm giác an toàn.

Ở cô ấy, tôi tìm thấy sự chín chắn, điềm đạm và đặc biệt là cảm giác an toàn. (ảnh minh họa: AI)

Người yêu tôi biết cách lắng nghe, không áp đặt, không đòi hỏi vô lý. Những lúc tôi áp lực công việc, cô ấy là người giúp tôi bình tĩnh để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Trong cuộc sống, cô ấy cũng tự lập, mạnh mẽ, không khiến tôi phải gánh thêm áp lực nào mà cảm thấy mình trưởng thành hơn khi ở bên người yêu.

Chúng tôi đã yêu nhau và cân đếm tình cảm của mình hơn một năm trước khi quyết định nói với gia đình. Khi biết chuyện, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Họ cho rằng tôi không chín chắn, tham giàu và đang bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ thành đạt mà quên mất những giá trị lâu dài.

Mẹ tôi còn khóc nói rằng tôi là con một, bạn gái tôi đã ngoài 40, khả năng sinh con rất khó và đó là điều gia đình không thể chấp nhận.

Tôi không phủ nhận những điều bố mẹ lo lắng và cả khó khăn phía trước nhưng thực sự tôi muốn xây dựng gia đình với người yêu tôi, người luôn cho tôi cảm giác an toàn về mọi mặt. Nhưng tôi chưa biết cách nào để thuyết phục bố mẹ.

Tôi không muốn người vợ của tôi phải thiệt thòi khi bước chân vào gia đình mình, cô ấy phải được chấp nhận và tôn trọng. Tôi phải làm gì bây giờ để vừa giữ được tình yêu, vừa không đánh mất gia đình?

