Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu
30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…
Tôi năm nay 30 tuổi, cái tuổi không còn cho phép mình đổ lỗi cho sự bồng bột hay thiếu suy nghĩ. Mỗi quyết định, đặc biệt là chuyện tình cảm, tôi đều cân nhắc rất kỹ.
Tôi yêu sếp của mình, một người phụ nữ hơn tôi 10 tuổi đã có 3 con nhỏ. Chúng tôi đến với nhau khá tự nhiên, ban đầu chỉ là sự tôn trọng trong công việc, rồi dần dần là sự đồng cảm.
Cô ấy không giống những cô gái trẻ mà tôi từng yêu trước đây hay nhõng nhẽo, cảm xúc thất thường khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Ở cô ấy, tôi tìm thấy sự chín chắn, điềm đạm và đặc biệt là cảm giác an toàn.
Người yêu tôi biết cách lắng nghe, không áp đặt, không đòi hỏi vô lý. Những lúc tôi áp lực công việc, cô ấy là người giúp tôi bình tĩnh để nhìn mọi thứ rõ ràng hơn. Trong cuộc sống, cô ấy cũng tự lập, mạnh mẽ, không khiến tôi phải gánh thêm áp lực nào mà cảm thấy mình trưởng thành hơn khi ở bên người yêu.
Chúng tôi đã yêu nhau và cân đếm tình cảm của mình hơn một năm trước khi quyết định nói với gia đình. Khi biết chuyện, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Họ cho rằng tôi không chín chắn, tham giàu và đang bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ thành đạt mà quên mất những giá trị lâu dài.
Mẹ tôi còn khóc nói rằng tôi là con một, bạn gái tôi đã ngoài 40, khả năng sinh con rất khó và đó là điều gia đình không thể chấp nhận.
Tôi không phủ nhận những điều bố mẹ lo lắng và cả khó khăn phía trước nhưng thực sự tôi muốn xây dựng gia đình với người yêu tôi, người luôn cho tôi cảm giác an toàn về mọi mặt. Nhưng tôi chưa biết cách nào để thuyết phục bố mẹ.
Tôi không muốn người vợ của tôi phải thiệt thòi khi bước chân vào gia đình mình, cô ấy phải được chấp nhận và tôn trọng. Tôi phải làm gì bây giờ để vừa giữ được tình yêu, vừa không đánh mất gia đình?
15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quàTâm sự - 23 giờ trước
GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.
Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặngTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.
Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhómTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.
Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng ngườiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.
Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mìnhTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Cả đời vất vả nuôi hai con khôn lớn, tôi cứ ngỡ khi về già, chân yếu tay mềm, việc nương tựa vào con cái là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, sau một hành trình dài luân phiên chung sống tại nhà con gái rồi đến nhà con trai, tôi đã nhận ra một sự thật cay đắng.
Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặngTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Ngày càng có ít người hào hứng với những buổi họp lớp cấp 3. Không hẳn vì bữa tiệc trở nên nhàm chán, mà bởi theo thời gian, nhiều mối quan hệ đã thay đổi.
Bị sa thải chưa đầy 24 giờ, cô gái 31 tuổi khiến sếp phải nhận sai sau một đêmTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - "Tôi cực kỳ sốc. Sau nhiều năm làm việc và đóng góp, tôi không nghĩ mình lại bị sa thải chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy", Tiểu Vy chia sẻ.
'Đừng đợi mất rồi mới tiếc': Lời gan ruột của cụ ông 91 tuổi khiến ai đang có gia đình cũng phải giật mìnhTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Những lời này có thể khiến người trẻ mủi lòng, có thể nghe hơi "chát", nhưng khi các bạn bằng tuổi tôi, các bạn sẽ hiểu: Đó chính là chân tướng của cuộc đời.
Cho vay 350 triệu kèm lãi cao, anh trai khiến tôi tổn thương: 5 năm sau mới hiểu lòng anhTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Tôi "đứng hình" khi anh trai nói rằng anh muốn tôi trả thêm một phần lãi khoản tiền cho vay. Khi ấy, tôi đồng ý, nhưng trong lòng không khỏi hoài nghi về tình anh em.
Sau buổi họp lớp, tôi quyết định ngừng so sánh chồng với người khácTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Buổi họp lớp đại học cách đây vài ngày tưởng chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm cũ, nhưng lại khiến tôi thay đổi suy nghĩ về chính cuộc hôn nhân của mình.
Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng ngườiTâm sự
GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.