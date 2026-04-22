Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Bắt đầu làm giúp việc với nhiều áp lực

Mười năm trước, nhờ người quen giới thiệu, tôi đến làm giúp việc cho gia đình ông Trần, chủ một xưởng nội thất lớn.

Khi đó, vợ ông đang ở nhà chăm hai con nhỏ, nhưng sau một thời gian thấy quá vất vả nên quyết định thuê giúp việc để có thể đi làm trở lại.

Ban đầu, tôi nghĩ làm giúp việc cho gia đình khá giả sẽ nhẹ nhàng, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Tháng đầu tiên, tôi chỉ nhận được một nửa lương vì họ nói thử việc.

Công việc giúp việc của tôi bắt đầu từ sáng sớm, nấu ăn, đưa cháu lớn đi học, chăm em nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa trưa, đón trẻ tan học rồi tiếp tục làm đến tối muộn.

Có những ngày tôi gần như không có thời gian nghỉ.

Thời gian đầu, bà chủ khá khắt khe. Có lúc bà chê tôi quét dọn chưa sạch, có lúc lại trách chưa cho trẻ ra ngoài chơi.

Tôi cảm thấy áp lực nhưng vẫn cố gắng, bởi mức lương giúp việc hơn 20 triệu đồng/tháng là nguồn thu nhập tốt với tôi lúc bấy giờ.

Từ người giúp việc, tôi trở thành người thân trong gia đình

Sau một thời gian, tôi dần quen với nhịp sống của gia đình. Ngoài công việc giúp việc thường ngày, tôi chơi cùng hai cháu nhỏ, dạy các cháu gấp giấy, xếp hình, cắt hoa.

Cậu bé lớn ngoan ngoãn, còn cô bé út rất hiếu động. Những lúc chơi cùng, tôi cảm thấy mình không chỉ là người giúp việc mà giống như một người thân.

Dần dần, gia đình ông Trần cũng thay đổi cách nhìn. Họ không còn gọi tôi là người giúp việc mà gọi thân mật là "dì".

Nghe cách xưng hô ấy, tôi cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực gắn bó lâu dài.

Năm thứ năm tôi làm giúp việc, mẹ ông Trần chuyển về sống cùng. Ban đầu, cụ bà không thích việc thuê giúp việc và từng chê bai tôi trước mặt mọi người.

Tôi không phản ứng, chỉ lặng lẽ làm việc và chăm sóc chu đáo. Dần dần, cụ hiểu và bắt đầu thay đổi thái độ.

Không lâu sau, cụ bà bị bệnh tim phải nhập viện phẫu thuật. Gia đình đề nghị tôi tiếp tục công việc giúp việc kết hợp chăm sóc cụ tại bệnh viện, đồng thời tăng lương. Tôi nhận lời.

Từ đó, công việc giúp việc của tôi không chỉ là việc nhà mà còn chăm sóc người cao tuổi.

Tôi chuẩn bị từng bữa ăn, mang vào viện, bón từng thìa cơm cho cụ. Sau ca mổ, cụ yếu, tôi phải vừa dỗ vừa chăm như chăm trẻ nhỏ.

Những năm sau đó, tôi vẫn tiếp tục chăm sóc cụ khi bà xuất viện. Trách nhiệm lớn hơn, nhưng tôi cũng cảm thấy mình gắn bó sâu sắc với gia đình này.

Sau 10 năm làm giúp việc, tôi quyết định nghỉ

Khi tôi 58 tuổi, sức khỏe giảm sút, chồng ở quê lại bệnh nặng. Tôi biết mình không thể tiếp tục công việc giúp việc lâu dài nên quyết định xin nghỉ.

Hai vợ chồng chủ nhà rất tiếc, thậm chí đề nghị tăng lương để giữ tôi lại, nhưng tôi vẫn từ chối.

Ngày chia tay, họ chuẩn bị nhiều đặc sản cho tôi mang về. Ông chủ còn tự lái xe đưa tôi ra ga tàu. Trước khi lên tàu, bà chủ đưa tôi một chiếc hộp nhỏ và dặn: "Về nhà hãy mở".

Chiếc hộp khiến tôi bật khóc

Suốt chuyến tàu, tôi nghĩ bên trong có thể là tiền hoặc trang sức. Nhưng khi mở hộp ra, tôi bật cười rồi rưng rưng nước mắt. Bên trong là một cuốn album ảnh.

Từng trang ảnh ghi lại khoảnh khắc tôi làm giúp việc suốt 10 năm, lúc bế trẻ, nấu ăn, dọn nhà, chơi cùng các cháu.

Có tấm do hai cháu chụp lén, có tấm do ông bà chủ lưu giữ. Cuối album là lời nhắn của hai cháu chúc tôi mạnh khỏe và hứa sẽ về thăm.

Cầm cuốn album trên tay, tôi nhận ra tiền bạc rồi cũng sẽ hết, nhưng những ký ức này sẽ còn mãi. Mười năm làm giúp việc không chỉ là công việc, mà là một phần cuộc đời của tôi.

Món quà ấy không phải vật chất, nhưng lại chứa đựng sự trân trọng và tình cảm chân thành. Với tôi, đó là phần thưởng lớn nhất sau 10 năm làm giúp việc tận tâm.

Câu chuyện của tôi khiến nhiều người hiểu rằng nghề giúp việc không chỉ đơn thuần là lao động, mà còn có thể tạo nên những mối quan hệ đầy tình người và những ký ức không thể thay thế.

* Câu chuyện của một người phụ nữ họ Lý sống tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc chia sẻ trên trang Zhihu.

Theo Zhihu