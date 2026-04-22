Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Thứ tư, 15:02 22/04/2026 | Tâm sự
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.

Tình thân được thử thách khi người thân rơi vào nguy kịch

Chú ba là người từng lấp đầy ký ức tuổi thơ của tôi bằng những tiếng cười ấm áp. Thế nhưng mùa đông năm 2023, tôi chứng kiến ông nằm bất động trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. 

Bác sĩ cho biết tình trạng của chú ngày càng xấu và cần phẫu thuật gấp. Chi phí lên tới 200.000 NDT, tương đương khoảng 690 triệu đồng, mới có thể kéo dài sự sống.

Chú sống một mình, không vợ con, tiền tiết kiệm cũng đã dùng để chữa bệnh. 

Trước hoàn cảnh đó, tôi nghĩ rằng chỉ có tình thân trong gia đình mới có thể giúp chú vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

Dù biết mỗi người đều có cuộc sống riêng, tôi vẫn tin rằng khi người thân gặp hoạn nạn, tình thân sẽ là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau.

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm - Ảnh 1.

Sau một tuần phát động quyên góp giúp đỡ chú ba, trong nhóm gia đình gần 20 người, tôi chỉ nhận được ba tin nhắn ủng hộ. Những người có điều kiện kinh tế tốt nhất lại không đóng góp đồng nào. Ảnh minh họa

Phát động quyên góp với niềm tin vào tình thân gia đình

Tôi đứng ra phát động quyên góp trong nhóm gia đình. Ban đầu, mọi người đều hỏi han, bày tỏ sự quan tâm, khiến tôi càng tin tưởng vào sức mạnh của tình thân. 

Tôi gửi số tài khoản và hy vọng mọi người sẽ chung tay giúp đỡ.

Thế nhưng, sau một tuần, trong nhóm gần 20 người, tôi chỉ nhận được ba tin nhắn ủng hộ. Những người có điều kiện kinh tế tốt nhất lại không đóng góp đồng nào. 

Một số người viện lý do bận rộn, số khác im lặng hoàn toàn. Điều khiến tôi buồn hơn là có người còn nói những lời thiếu thiện chí về bệnh tình của chú ba. 

Những người từng nhận được sự giúp đỡ của chú trước đây cũng tỏ ra thờ ơ.

Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tình thân không phải lúc nào cũng vững vàng như những lời nói thường ngày. Khi đặt cạnh vấn đề tiền bạc, tình thân đôi khi trở nên mong manh.

Thất vọng vì tình thân lạnh nhạt, tôi quyết định rời nhóm gia đình

Sau hai tuần, tổng số tiền quyên góp chỉ được 3.000 NDT, khoảng 10 triệu đồng, một con số quá nhỏ so với chi phí cần thiết. 

Nhìn lại những dòng tin nhắn trong nhóm, tôi cảm thấy thất vọng. Những lời khẳng định về tình thân gia đình bỗng trở nên trống rỗng khi đối diện thực tế.

Tôi quyết định rời khỏi nhóm chung. Không phải vì muốn cắt đứt tình thân, mà vì tôi không muốn tiếp tục đọc những lời khiến mình đau lòng. 

Ngồi trước màn hình máy tính, tôi nhớ lại những lần chú ba giúp đỡ mọi người khi còn khỏe mạnh. 

Nhưng khi ông nằm trên giường bệnh, tình thân mà tôi tin tưởng lại không đủ mạnh để kéo mọi người lại gần nhau.

Tôi tự mình đứng ra gây quỹ

Dù thất vọng, tôi biết mình không thể bỏ mặc chú. Tôi bắt đầu dùng các mối quan hệ cá nhân để kêu gọi hỗ trợ. 

Quá trình gây quỹ gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần nghĩ đến chú ba, tôi lại có thêm động lực. Tôi hiểu rằng tình thân không chỉ nằm ở lời nói, mà còn thể hiện bằng hành động cụ thể.

Sau khoảng một tuần, tôi may mắn gom đủ số tiền cần thiết để chú được phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thành công, sức khỏe của chú dần hồi phục. 

Một năm sau, chú đã có thể sinh hoạt bình thường. Nhìn chú khỏe mạnh trở lại, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.

Bài học về tình thân sau biến cố

Dù đã rời nhóm gia đình, tôi vẫn giữ thái độ bình thường với mọi người. Tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Bởi tôi hiểu rằng tình thân không phải lúc nào cũng hoàn hảo. 

Có những lúc ta thất vọng, nhưng cũng chính những trải nghiệm đó giúp ta hiểu rõ hơn giá trị thật của tình thân.

Biến cố này khiến tôi nhận ra rằng tình thân không chỉ nằm ở mối quan hệ huyết thống, mà còn nằm ở những người sẵn sàng đồng hành khi ta cần nhất. 

Và đôi khi, chỉ cần một người giữ trọn tình thân cũng đủ để mang lại hy vọng trong những thời khắc khó khăn nhất.

Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của anh Khương (Trung Quốc) đang được lan truyền trên Sohu. 

Bán nhà gần 4 tỷ lao vào chứng khoán với ước mơ giàu nhanh: Tôi phải trả giá bằng hạnh phúc và tình thân

GĐXH - Chỉ vì khao khát giàu nhanh từ chứng khoán, tôi đã tự tay đánh mất toàn bộ, từ tài sản đến hạnh phúc gia đình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Bị sa thải chưa đầy 24 giờ, cô gái 31 tuổi khiến sếp phải nhận sai sau một đêm

Cho vay 350 triệu kèm lãi cao, anh trai khiến tôi tổn thương: 5 năm sau mới hiểu lòng anh

Xúc động vì con dâu tặng 5 nhẫn vàng ngày sinh nhật, nhưng mang bán mới 'ngã ngửa'

Trời sinh 5 con giáp lương thiện, không tranh giành vẫn giàu sang

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Họp lớp, nhóm bạn khoe giàu lớn tiếng gọi toàn món sang, đến lúc trả tiền thì im lặng

Bị sa thải chưa đầy 24 giờ, cô gái 31 tuổi khiến sếp phải nhận sai sau một đêm

Bị sa thải chưa đầy 24 giờ, cô gái 31 tuổi khiến sếp phải nhận sai sau một đêm

'Đừng đợi mất rồi mới tiếc': Lời gan ruột của cụ ông 91 tuổi khiến ai đang có gia đình cũng phải giật mình

'Đừng đợi mất rồi mới tiếc': Lời gan ruột của cụ ông 91 tuổi khiến ai đang có gia đình cũng phải giật mình

Cho vay 350 triệu kèm lãi cao, anh trai khiến tôi tổn thương: 5 năm sau mới hiểu lòng anh

Cho vay 350 triệu kèm lãi cao, anh trai khiến tôi tổn thương: 5 năm sau mới hiểu lòng anh

Sau buổi họp lớp, tôi quyết định ngừng so sánh chồng với người khác

Sau buổi họp lớp, tôi quyết định ngừng so sánh chồng với người khác

Xúc động vì con dâu tặng 5 nhẫn vàng ngày sinh nhật, nhưng mang bán mới 'ngã ngửa'

Xúc động vì con dâu tặng 5 nhẫn vàng ngày sinh nhật, nhưng mang bán mới 'ngã ngửa'

Tôi có sai không khi giấu vợ cho anh trai tiền?

Tôi có sai không khi giấu vợ cho anh trai tiền?

Họp lớp rôm rả, đến khi trả tiền thì 'mỗi người một lý do'

Họp lớp rôm rả, đến khi trả tiền thì 'mỗi người một lý do'

Nghỉ hưu lên ở với con gái, một câu nói của con rể khiến tôi lập tức quay về quê

Nghỉ hưu lên ở với con gái, một câu nói của con rể khiến tôi lập tức quay về quê

Sau buổi họp lớp, tôi quyết định ngừng so sánh chồng với người khác

Sau buổi họp lớp, tôi quyết định ngừng so sánh chồng với người khác

Sau khi nghỉ hưu, tôi bỏ 6 thói quen giúp ví tiền không còn hao hụt mỗi tháng

Sau khi nghỉ hưu, tôi bỏ 6 thói quen giúp ví tiền không còn hao hụt mỗi tháng

Con trai muốn bán nhà, dùng 3 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi đầu tư bất động sản

Con trai muốn bán nhà, dùng 3 tỷ tiết kiệm dưỡng già của tôi đầu tư bất động sản

Xúc động vì con dâu tặng 5 nhẫn vàng ngày sinh nhật, nhưng mang bán mới 'ngã ngửa'

Xúc động vì con dâu tặng 5 nhẫn vàng ngày sinh nhật, nhưng mang bán mới 'ngã ngửa'

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top