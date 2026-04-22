Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm
GĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.
Tình thân được thử thách khi người thân rơi vào nguy kịch
Chú ba là người từng lấp đầy ký ức tuổi thơ của tôi bằng những tiếng cười ấm áp. Thế nhưng mùa đông năm 2023, tôi chứng kiến ông nằm bất động trên giường bệnh với sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.
Bác sĩ cho biết tình trạng của chú ngày càng xấu và cần phẫu thuật gấp. Chi phí lên tới 200.000 NDT, tương đương khoảng 690 triệu đồng, mới có thể kéo dài sự sống.
Chú sống một mình, không vợ con, tiền tiết kiệm cũng đã dùng để chữa bệnh.
Trước hoàn cảnh đó, tôi nghĩ rằng chỉ có tình thân trong gia đình mới có thể giúp chú vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Dù biết mỗi người đều có cuộc sống riêng, tôi vẫn tin rằng khi người thân gặp hoạn nạn, tình thân sẽ là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau.
Phát động quyên góp với niềm tin vào tình thân gia đình
Tôi đứng ra phát động quyên góp trong nhóm gia đình. Ban đầu, mọi người đều hỏi han, bày tỏ sự quan tâm, khiến tôi càng tin tưởng vào sức mạnh của tình thân.
Tôi gửi số tài khoản và hy vọng mọi người sẽ chung tay giúp đỡ.
Thế nhưng, sau một tuần, trong nhóm gần 20 người, tôi chỉ nhận được ba tin nhắn ủng hộ. Những người có điều kiện kinh tế tốt nhất lại không đóng góp đồng nào.
Một số người viện lý do bận rộn, số khác im lặng hoàn toàn. Điều khiến tôi buồn hơn là có người còn nói những lời thiếu thiện chí về bệnh tình của chú ba.
Những người từng nhận được sự giúp đỡ của chú trước đây cũng tỏ ra thờ ơ.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tình thân không phải lúc nào cũng vững vàng như những lời nói thường ngày. Khi đặt cạnh vấn đề tiền bạc, tình thân đôi khi trở nên mong manh.
Thất vọng vì tình thân lạnh nhạt, tôi quyết định rời nhóm gia đình
Sau hai tuần, tổng số tiền quyên góp chỉ được 3.000 NDT, khoảng 10 triệu đồng, một con số quá nhỏ so với chi phí cần thiết.
Nhìn lại những dòng tin nhắn trong nhóm, tôi cảm thấy thất vọng. Những lời khẳng định về tình thân gia đình bỗng trở nên trống rỗng khi đối diện thực tế.
Tôi quyết định rời khỏi nhóm chung. Không phải vì muốn cắt đứt tình thân, mà vì tôi không muốn tiếp tục đọc những lời khiến mình đau lòng.
Ngồi trước màn hình máy tính, tôi nhớ lại những lần chú ba giúp đỡ mọi người khi còn khỏe mạnh.
Nhưng khi ông nằm trên giường bệnh, tình thân mà tôi tin tưởng lại không đủ mạnh để kéo mọi người lại gần nhau.
Tôi tự mình đứng ra gây quỹ
Dù thất vọng, tôi biết mình không thể bỏ mặc chú. Tôi bắt đầu dùng các mối quan hệ cá nhân để kêu gọi hỗ trợ.
Quá trình gây quỹ gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần nghĩ đến chú ba, tôi lại có thêm động lực. Tôi hiểu rằng tình thân không chỉ nằm ở lời nói, mà còn thể hiện bằng hành động cụ thể.
Sau khoảng một tuần, tôi may mắn gom đủ số tiền cần thiết để chú được phẫu thuật. Ca mổ diễn ra thành công, sức khỏe của chú dần hồi phục.
Một năm sau, chú đã có thể sinh hoạt bình thường. Nhìn chú khỏe mạnh trở lại, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng.
Bài học về tình thân sau biến cố
Dù đã rời nhóm gia đình, tôi vẫn giữ thái độ bình thường với mọi người. Tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Bởi tôi hiểu rằng tình thân không phải lúc nào cũng hoàn hảo.
Có những lúc ta thất vọng, nhưng cũng chính những trải nghiệm đó giúp ta hiểu rõ hơn giá trị thật của tình thân.
Biến cố này khiến tôi nhận ra rằng tình thân không chỉ nằm ở mối quan hệ huyết thống, mà còn nằm ở những người sẵn sàng đồng hành khi ta cần nhất.
Và đôi khi, chỉ cần một người giữ trọn tình thân cũng đủ để mang lại hy vọng trong những thời khắc khó khăn nhất.
Bài viết dưới đây là dòng chia sẻ của anh Khương (Trung Quốc) đang được lan truyền trên Sohu.
