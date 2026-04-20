'Đừng đợi mất rồi mới tiếc': Lời gan ruột của cụ ông 91 tuổi khiến ai đang có gia đình cũng phải giật mình





Tôi năm nay 91 tuổi, bà nhà tôi cũng đã đi xa được tròn tám năm. Cả đời này, tôi chẳng đọc được mấy mặt chữ, chỉ là gã nông phu quẩn quanh bên mấy sào ruộng, cùng vợ rau cháo nuôi nhau suốt hơn sáu mươi năm cuộc đời. Sống đến tuổi này, chứng kiến người bên cạnh cứ lần lượt rời đi, nhìn đủ những cảnh vợ chồng đầu ấp tay gối lẫn những đôi nửa đường đứt gánh, lòng tôi tích tụ lại vài lời thành thật. Chẳng phải đạo lý cao siêu gì, đều là những bài học xương máu rút ra sau một đời va vấp. Những lời này có thể khiến người trẻ mủi lòng, có thể nghe hơi "chát", nhưng khi các bạn bằng tuổi tôi, các bạn sẽ hiểu: Đó chính là chân tướng của cuộc đời.

1. Không có cặp đôi nào "trời sinh đã hợp", chỉ có người vì nhau mà bao dung

Tôi và bà nhà tôi, bà Quế Anh, tính khí hoàn toàn trái ngược. Tôi nóng nảy, làm gì cũng bộp chộp; bà ấy lại thong thả, tỉ mỉ và luôn ôn hòa. Ngày trẻ, tôi thường vì thế mà gắt gỏng, chê bà ấy lề mề, nói năng nhỏ nhẹ quá mức. Thấy bà ấy đỏ hoe mắt không nói gì, tôi lại ngỡ mình đã thắng.

Mãi sau này khi nhìn những người bạn cũ ly hôn, về già cô độc một mình, tôi mới hiểu: Trên đời này chẳng có ai sinh ra đã là mảnh ghép hoàn hảo của nhau. Vợ chồng là hai cá thể khác biệt, chung sống sao tránh khỏi va chạm? Đôi vợ chồng hạnh phúc không phải là không bao giờ cãi vã, mà là cãi xong không để bụng, giận xong không chiến tranh lạnh. Bạn nhường một bước, tôi nhịn một phân. Những người đi được với nhau đến đầu bạc răng long, không phải vì họ hợp nhau, mà vì họ sẵn lòng vì nhau mà mài mòn đi cái tôi sắc lẹm của chính mình.

2. Đừng dành những gì tệ bạc nhất cho người thân yêu nhất

Hồi trẻ, tôi ra ngoài với ai cũng hòa nhã, khách sáo với hàng xóm, trượng nghĩa với bạn bè, kiên nhẫn ngay cả với người lạ. Nhưng trớ trêu thay, bao nhiêu cáu bẳn, bao nhiêu hậm hực, tôi lại đem trút cả lên đầu vợ. Uất ức bên ngoài đem về nhà trút, làm việc mệt mỏi thấy cơm không vừa miệng cũng sưng sỉa. Tôi cứ nghĩ bà ấy là vợ mình, là người thân cận nhất, dù tôi có tệ thế nào bà ấy cũng không rời bỏ.

Nhưng tôi quên mất rằng, người thân thiết đến mấy cũng biết đau, lòng bao dung đến mấy cũng có lúc cạn kiệt. Những lời mắng nhiếc lúc nóng giận như những mũi kim đâm vào tim bà ấy suốt mấy chục năm trời. Sai lầm lớn nhất của đàn ông chính là đem sự kiên nhẫn cho người ngoài, còn sự khắc nghiệt lại dành cho người cùng mình chịu khổ. Đừng đợi đến khi mất đi mới biết: Người sẵn lòng bao dung tính khí của bạn mới là báu vật đáng giá nhất đời.

3. Đàn ông đừng tưởng mang tiền về là đủ, thứ phụ nữ cần là sự xót thương

Khi còn sức dài vai rộng, tôi luôn tự đắc rằng mình làm lụng quần quật để vợ con có miếng ăn, cái mặc đã là một người chồng mẫu mực. Tôi chưa từng để ý xem bà Quế Anh thực sự muốn gì. Bà ấy ốm, tôi vẫn mải miết ngoài đồng; bà ấy thức đêm khâu vá, tôi lăn ra ngủ chẳng một lời hỏi han. Tôi cứ ngỡ cho bà ấy sự ổn định về vật chất là xong trách nhiệm.

Mãi đến xế chiều tôi mới hiểu, phụ nữ lấy chồng là để tìm một người bạn đời biết nóng lạnh, chứ không phải một cỗ máy kiếm tiền. Họ không sợ khổ, không sợ nghèo, chỉ sợ lúc mệt mỏi không có ai xót xa, lúc uất ức không người an ủi. Một câu nói ấm lòng, một ánh mắt thấu hiểu còn giá trị hơn vạn nén bạc. Đàn ông kiếm tiền là trách nhiệm, nhưng biết thương xót và biết ơn vợ mới là cốt cách.

4. Về già mới thấu: Bạn đời mới là chỗ dựa duy nhất

Cả đời này, lúc trẻ ta cứ ngỡ bạn bè nhiều, quan hệ rộng là sẽ có người giúp đỡ; ta cứ ngỡ con cái là chỗ dựa lúc về già. Nhưng ở tuổi 91, tôi thấu rằng: bạn bè dù thân đến mấy cũng có gia đình riêng; con cái dù hiếu thảo đến đâu cũng có cuộc sống riêng, chẳng thể bên ta từng phút giây.

Chỉ có người bạn đời – người cùng ta nếm đắng cay, cùng ta nuôi con, cùng ta đi từ thanh xuân đến xế chiều – mới là người duy nhất không rời bỏ. Những năm tôi đau ốm, chính bà ấy cơm bưng nước rót, kề cận sớm khuya. Khi bà ấy đi đứng khó khăn, tôi lại là người dìu bà ấy từng bước. Vợ chồng trẻ là nghĩa, vợ chồng già là tình, là cái gậy chống của nhau lúc xế bóng. Đừng bao giờ coi thường người kề gối, vì đó là người duy nhất sẽ nắm tay bạn khi hơi tàn lực kiệt.

5. Đừng so đo thắng thua trong tình cảm, thắng được lý lẽ nhưng mất cả chân tình

Trong đời sống vợ chồng, sợ nhất là sự cố chấp, cứ phải phân định rạch ròi đúng sai, hơn thua. Ngày trẻ, tôi hiếu thắng vô cùng, chuyện gì cũng phải chiếm thế thượng phong, ép bà ấy phải nhận lỗi mới thôi. Giờ nghĩ lại, thấy mình nực cười quá đỗi.

Vợ chồng có gì mà phải đúng với sai? Thắng một cuộc tranh cãi mà làm người mình yêu lạnh lòng, thì thắng cả thế giới cũng có ý nghĩa gì? Nhún nhường trước vợ không phải là nhu nhược, mà là trân trọng; bao dung cho chồng không phải là thỏa hiệp, mà là gìn giữ. Đừng đợi đến khi âm dương cách biệt mới nhận ra: Trong tình cảm không có thắng thua, chỉ có trân trọng hay lỡ dở mà thôi.

Lời nhắn nhủ từ trái tim người ở lại

Tôi đã 91 tuổi rồi, chẳng còn tài cán gì, điều hối tiếc duy nhất là không hiểu những đạo lý này sớm hơn để đối xử tốt với bà nhà tôi thêm một chút. Các bạn trẻ ạ, khi người bên cạnh vẫn còn đó, đừng chiến tranh lạnh, đừng tranh cãi, đừng chi li. Hãy bao dung nhiều hơn, xót thương nhiều hơn và bên nhau nhiều hơn. Vợ chồng gặp được nhau là duyên phận từ kiếp trước, đi được với nhau đến đầu bạc là phúc đức cả đời. Đừng để đến lúc mất đi mới hối hận muộn màng.

Tâm sự của cụ ông 91 tuổi trên trang Toutiao, MXH Trung Quốc.



