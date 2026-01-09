Yếu tố hình thành nhau cài răng lược - mối nguy hiểm trong thai kỳ
Nhau cài răng lược là một trong những biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và em bé nếu không được chẩn đoán, xử trí kịp thời. Vậy yếu tố nguy cơ của biến chứng này là gì?
1. Sự phát triển bất thường của collagen trong sẹo tử cung liên quan đến hình thành nhau cài răng lược
Hội chứng nhau bám bất thường ( nhau cài răng lược ) xảy ra khi nhau thai phát triển quá sâu vào thành tử cung và không tự bong ra sau khi sinh, thường dẫn đến chảy máu đe dọa tính mạng và cần phải cắt bỏ tử cung.
Yếu tố nguy cơ mạnh nhất và phổ biến nhất là tiền sử sinh mổ , vì sẹo từ những lần sinh mổ trước có thể làm thay đổi cách nhau thai bám trong những lần mang thai sau. Nghiên cứu mới do UCLA Health, Hoa Kỳ dẫn đầu cho thấy, cách mô sẹo này lành lại có thể là chìa khóa để hiểu rõ hơn về cách hội chứng nhau thai bám bất thường phát triển, ai có nguy cơ và tại sao nhau thai lại bám không đúng cách.
Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Sản phụ khoa Hoa Kỳ đã sử dụng các mẫu mô phẫu thuật, mô hình chuột và hệ thống "nhau thai bám chặt trong đĩa" được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để tìm hiểu cách cấu trúc collagen , khi bị rối hoặc bất thường thay vì được sắp xếp gọn gàng, góp phần vào sự bám dính nhau thai bất thường.
Thông qua hình ảnh 3D tiên tiến, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, collagen bị rối hoặc bất thường tại các vết sẹo tử cung cũ phá vỡ ranh giới bình thường giữa tử cung và nhau thai, tạo ra môi trường thuận lợi cho sự bám dính nhau thai bất thường và dẫn đến sinh nở có nguy cơ cao.
PGS.TS Yalda Afshar thuộc khoa Y học bào thai tại Trường Y David Geffen (UCLA), Giám đốc Chương trình Chăm sóc nhau cài răng lược UCLA Health, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: " Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy vấn đề chính trong nhau cài răng lược không phải là sự phát triển bất thường của nhau thai mà là cách sẹo tử cung làm thay đổi cấu trúc và sự sắp xếp của collagen trong tử cung, làm tăng nguy cơ khi sinh nở ".
Không phải tất cả các vết sẹo đều lành theo cùng một cách. Nghiên cứu này giúp giải thích tại sao một số bệnh nhân từng sinh mổ lại phát triển chứng nhau cài răng lược trong khi những người khác thì không, đồng thời chỉ ra những cách thức mới để chúng ta có thể xác định nguy cơ sớm hơn trước khi mang thai hoặc ngay từ giai đoạn đầu thai kỳ.
2. Làm gì để phát hiện sớm nhau cài răng lược?
Theo các chuyên gia y tế, nhau cài răng lược là biến chứng nặng của thai kỳ, làm tăng tỷ lệ tử vong và các biến chứng nặng cho mẹ như: sốc mất máu, cắt tử cung , rối loạn đông máu và thai nhi dễ bị suy hô hấp do sinh non…
Nguy hiểm ở chỗ, nhau cài răng lược hầu như không có triệu chứng hay dấu hiệu rõ rệt nào cho đến khi những tháng cuối thai kỳ người mẹ có thể xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường.
Hiện nay với hệ thống máy siêu âm hiện đại đã có thể giúp phát hiện sớm tình trạng này. Vì thế, phụ nữ mang thai cần tuân thủ lịch khám thai đầy đủ theo chỉ định của bác sĩ, theo dõi thai kỳ phát hiện sớm những bất thường để can thiệp kịp thời.
Những phụ nữ đã từng sinh con bằng phương pháp mổ lấy thai có nguy cơ mắc nhau cài răng lược cao hơn những phụ nữ sinh thường do có vết sẹo mổ ở thành tử cung. Vì vậy, để hạn chế nguy cơ nhau cài răng lược, phụ nữ mang thai nên cố gắng sinh thường và hạn chế mổ lấy thai không cần thiết. Nên có kế hoạch sinh con phù hợp, khoảng cách giữa các lần mang thai phù hợp, nhất là sau khi mổ lấy thai.
Với những thai phụ có yếu tố nguy cơ như tiền sử mổ lấy thai, nạo hút thai nhiều lần, can thiệp phẫu thuật trong buồng tử cung, bị nhau tiền đạo... cần chủ động đi khám sớm ngay khi trễ kinh, thông báo tiền sử và theo dõi chặt chẽ theo chỉ định của bác sĩ.
Bé 3 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu đau bụng: Một câu chuyện buồn!Dân số và phát triển - 34 phút trước
GĐXH - Trong câu chuyện này, không có lỗi của ai cả. Bởi với nhiều gia đình, việc tiếp cận thông tin y tế và khám sàng lọc sau sinh còn nhiều hạn chế.
Ăn gì để 'vùng kín' luôn khỏe mạnh?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Âm đạo có một cơ chế tự bảo vệ tuyệt vời, nhưng đôi khi cũng gặp trục trặc khiến vùng kín có mùi khó chịu. Bên cạnh việc vệ sinh hay dùng thuốc, những món ăn hàng ngày cũng góp phần không nhỏ cho việc giữ cho vùng nhạy cảm này luôn sạch sẽ và khỏe mạnh.
Người đàn ông bất ngờ bị ngưng tim nguy kịchDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong mạch và đặt stent, giúp tái thông hoàn toàn dòng máu nuôi tim cho người bệnh bị ngưng tim.
4 cách thúc đẩy cảm xúc tình dục ở phụ nữ tiền mãn kinhDân số và phát triển - 5 ngày trước
Suy giảm ham muốn tình dục là một trong những rào cản lớn nhất ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh. Nguyên nhân do đâu và có cách nào lấy lại 'cảm xúc thăng hoa' cho chị em không?
Người đàn ông 66 tuổi phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông bị ung thư vú cho biết, 2 năm trước phát hiện khối u không gây đau đớn hay khó chịu nên nghĩ là bình thường, không đi thăm khám.
Người phụ nữ sống đến 117 tuổi: Bài học lặng lẽ dành cho những ai đang bước vào tuổi trung niênDân số và phát triển - 1 tuần trước
Sau khi bà mất, các nhà khoa học mới bắt đầu kể một câu chuyện khác - câu chuyện nằm sâu trong từng tế bào của người phụ nữ đã đi qua gần trọn vẹn lịch sử hiện đại của loài người.
Người đàn ông 43 tuổi, Hà Nội mất ham muốn tình dục thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Đi khám vì mất thói quen tình dục, anh H. thường xuyên ăn đêm, khẩu phần giàu tinh bột, sử dụng nhiều nước ngọt có đường và ít khi vận động.
Đây là 6 cách mà thức khuya "tàn phá" nhan sắc, "bào mòn" tuổi thọ của chị em phụ nữDân số và phát triển - 1 tuần trước
Nhiều chị em biết thức khuya rất hại, nhưng hại đến mức nào và hại những thứ gì thì không phải ai cũng hiểu.
Mức sinh tại Cần Thơ xuống thấp: Khi người trẻ 'ngại' sinh con và lời giải chính sáchDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Mức sinh tại TP. Cần Thơ đang thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế, đặc biệt là khu vực nội thành chỉ đạt 1,45 con/phụ nữ. Đằng sau con số báo động này là những rào cản từ áp lực kinh tế, tư duy giữ tự do cá nhân và cả những "hủ tục" chọn tuổi đẹp để sinh con.
6 sự kiện nổi bật của công tác dân số và trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025Dân số và phát triển - 1 tuần trước
Năm 2025, thành phố Hải Phòng đã hoàn thành chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân số và trẻ em.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.