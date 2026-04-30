Yếu tố phong thủy khi xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo vận khí, tài lộc cho người mệnh Mộc
GĐXH - Phong thủy nhà ở là vấn đề rất được quan tâm. Trước khi xây nhà hầu như ai cũng tìm hiểu và xem xét bố trí sao cho hợp phong thủy. Hãy cùng hiểu xem phong thủy nhà ở cho người mệnh Mộc như thế nào qua bài viết này.
Hướng nhà hợp mệnh Mộc
Theo phong thủy, hướng chính Bắc sẽ là hướng nhà thích hợp cho người mệnh Mộc. Hướng này tượng trưng của hành Thủy nên sẽ là hướng tốt nhất cho người mệnh Mộc.
Với hướng nhà này người mệnh Mộc sẽ thuận lợi trong cuộc sống, cũng tốt cho tương lai phát triển sau này vì Thủy dưỡng Mộc. Sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, công danh sự nghiệp vượng phát.
Bên cạnh đó, hướng chính Đông cũng là hướng tốt cho người mệnh Mộc. Đường Đông đại diện cho hành Mộc, mặt trời mọc hướng Đông mang lại ánh nắng nuôi dưỡng cho cây cối. Hướng chính Đông giúp ngôi nhà tràn trề dương khí, cuộc sống gia chủ thuận buồm xuôi gió.
Lưu ý tránh chọn hướng chính Tây là hướng nhà ở, đây là hướng thuộc hành Kim trong ngũ hành. Mộc và Kim xung khắc nhau, điều này có thể gây ra bất hòa trong gia đạo và hao hụt tài sản cho người mệnh Mộc.
Phong thủy cho biết, người mệnh Mộc xây nhà cần kiêng kỵ hướng chính Nam, đây là hướng không tốt, thậm chí có thể là yếu tố xui xẻo với người mệnh Mộc. Cuộc sống gia đạo có thể trở nên trắc trở, công việc không thuận lợi.
Màu sắc sơn nhà hợp mệnh Mộc
Màu xanh là màu tương trợ cho mệnh Mộc thế nên chọn màu này làm màu sơn sẽ rất hợp phong thủy. Màu này nhẹ nhàng, giúp không gian trở nên mát mẻ, thoải mái. Gia đình ngày càng vui tươi hơn và trẻ trung hơn. Mang đến sự may mắn, sum họp, hạnh phúc cho gia đình cho mệnh Mộc.
Cũng theo phong thủy, màu xanh nước biển và màu đen thuộc mệnh Thủy chính là màu tương sinh với người mệnh Mộc. Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc nên hai màu trên rất thích hợp với mệnh Mộc. Ngoài ra, mệnh Mộc cũng hợp với màu vàng thể hiện sự quý phái, sang trọng tốt cho đường tài lộc của gia chủ.
Bài trí vật phẩm cho người mệnh Mộc
Mệnh Mộc nên dùng vật phẩm đồ gỗ điêu khắc như lục bình... sử dụng bình hoa giấy hoặc bình hoa gỗ…
Nếu muốn kích hoạt được thủy khí trong gia đạo bạn nên bài trí bể cá, chậu thủy tinh có thả hoa tươi hoặc phong thủy luân.
Bên cạnh đó, mệnh Mộc còn đại diện cho thực vật trong thiên nhiên, cây nên rất hợp màu xanh lá cây.
Xét theo ngũ hành thì Mộc sinh Thủy nên gia chủ mệnh Mộc hãy bài trí vật phẩm phong thủy có màu xanh lá, xanh dương hoặc đen để mang lại may mắn và tài lộc cho gia đạo .
Thiết kế nhà hợp mệnh Mộc
Phòng khách: Nên là trung tâm của ngôi nhà, nơi chứa đựng năng lượng và là nơi thích hợp để kích hoạt thủy khí.
Người mệnh Mộc, nên lựa chọn những ý tưởng có sử dụng vách ngăn bằng thủy tinh để thiết kế phòng khách, hay phá cách bằng lối vào uốn lượn, quanh co.
Phòng tắm: Tuân thủ theo các quy tắc phong thủy tránh phạm phải điều cấm kỵ, ưu tiên thiết kế sao cho "kích thủy". Nên lựa chọn màu chủ đạo là xanh thẫm hoặc nâu gỗ.
Phòng ngủ: Người mệnh Mộc nên thiết kế phòng ngủ có hơi hướng gần gũi với thiên nhiên, chọn những gam màu dịu mát, nhẹ nhàng. Sử dụng nội thất bằng gỗ, màu trầm của gỗ, kết hợp cùng một vài chậu cây xanh sẽ đem lại tài lộc, vượng khí. Giường ngủ nên được kê theo hướng Bắc, hướng này thuộc hành Thủy, sẽ rất tốt cho gia chủ thuộc cung mệnh Mộc.
Phòng bếp: Trong thiết kế và trang trí bếp nên sử dụng vật dụng thuộc hành Kim để tốt cho gia chủ mệnh Mộc.
Nội thất phù hợp phong thủy mệnh Mộc
Người mệnh Mộc nên chọn những đồ nội thất bằng gỗ như tủ, bàn ghế, giá sách, gỗ lát sàn. Ngoài ra, bạn có thể lựa kế hợp các loại cây cảnh, những đồ trang trí tinh xảo được khắc bằng gỗ hay các loại bình hoa gỗ trong phòng khách nhằm tương sinh cho mệnh Mộc.
Sử dụng những loại gương có hình tròn, chữ nhật, hình trụ hay hình vòm, kết hợp thêm các vật dụng có nhiều đường uốn lượn để mang lại may mắn cho gia đạo. Lựa chọn nội thất màu xanh, xanh nhạt làm chủ đạo hay màu trung tính cũng là một lựa chọn không tệ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
