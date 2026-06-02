6 đại kỵ khi đặt bàn thờ chung cư: Phạm phải dễ tán tài tốn của

Thứ ba, 14:01 02/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ về những điều kiêng kỵ quan trọng khi đặt bàn thờ chung cư một cách hợp phong thủy và tôn kính để bạn đọc tham khảo.

Không đặt bàn thờ cạnh nhà vệ sinh, nơi ẩm mốc

Khi lựa chọn vị trí đặt bàn thờ đúng phong thủy trong căn hộ chung cư, cần tránh đặt bàn thờ gần nhà vệ sinh, phòng tắm và các khu vực ô nhiễm khác.

Bàn thờ được coi là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà, do đó, việc đặt bàn thờ cần tránh xa những vị trí tiềm ẩn ô nhiễm, nhằm bảo đảm tính thiêng liêng của không gian đó.

Trường hợp không gian trong căn hộ chật hẹp, cần chọn một vị trí cao và tránh xa những khu vực không sạch sẽ. Điều này giúp bảo vệ không gian thờ cúng và tạo ra một môi trường trong sạch, tinh khiết.

Không đặt bàn thờ đối diện cửa ra vào

Đặt bàn thờ trong phòng khách chung cư cần tránh việc đặt ngay đối diện cửa chính vì hai lý do quan trọng. Thứ nhất, khi ai đó đi từ ngoài cửa vào và nhìn thấy ngay bàn thờ và hình ảnh tổ tiên có thể tạo ra cảm giác không thoải mái và vi phạm sự tôn trọng đối với không gian thờ cúng.

Đặt bàn thờ trong phòng khách chung cư cần tránh việc đặt ngay đối diện cửa chính.

Thứ hai, việc đặt bàn thờ ngay cửa chính có thể dẫn đến việc nhận nhiều khí sát khí từ bên ngoài hoặc bị ảnh hưởng bởi gió, gây khó trong việc thắp hương và duy trì sinh khí không gian thờ cúng.

Vì vậy, trong quá trình bố trí bàn thờ trong căn hộ chung cư, hãy lựa chọn một vị trí phù hợp khác trong phòng để tạo nên không gian thờ cúng yên tĩnh và tôn trọng, và đồng thời tránh những tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài.

Không đặt bàn thờ dưới gầm, cột nhà

Việc không đặt bàn thờ bên dưới gầm, cột và các cấu trúc nhà khác là một quy tắc phong thủy quan trọng trong việc thờ cúng.

Theo quan niệm phong thủy, việc đặt bàn thờ dưới gầm, cột sẽ làm cản trở sự thông hơi và lưu thông của năng lượng, gây ngăn chặn tài lộc và ảnh hưởng đến sức khỏe và may mắn của gia chủ. Đặc biệt, khi sao Thái Tuế chiếu vào, nguy cơ tai nạn cũng tăng lên.

Trong trường hợp căn hộ chung cư, việc hóa giải tình trạng này có thể thực hiện bằng cách gắn trần giả. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trần giả không nên quá thấp, và có thể sử dụng tủ thờ để cải thiện tình trạng này.

Việc không đặt bàn thờ bên dưới gầm, cột và các cấu trúc nhà khác là một quy tắc phong thủy quan trọng trong việc thờ cúng.

Việc thực hiện các biện pháp này sẽ giúp tạo ra một không gian thờ cúng thuận lợi và tương thích với nguyên tắc phong thủy, mang đến tài lộc và may mắn cho gia đình.

Kiêng đặt bàn thờ theo hướng ngũ quỷ

Trong phong thủy, ngũ quỷ là những hướng không được khuyến khích để đặt bàn thờ. Đặc biệt, hướng ngũ quỷ được xác định là Tây Bắc và Đông Nam, nghĩa là đặt bàn thờ hướng Tây Bắc nhìn ra hướng Đông Nam hoặc ngược lại. Thay vào đó, bàn thờ nên được đặt theo hướng phù hợp với gia chủ.

Việc tuân thủ nguyên tắc này giúp tạo ra một không gian thờ cúng mang lại sự cân bằng và hòa hợp với nguồn năng lượng tâm linh.

Không sử dụng đồ giả trên bàn thờ chung cư

Trên bàn thờ chỉ nên đặt các vật dụng thờ cúng bằng sứ, đồng… Tránh sử dụng các loại nhựa, kim loại khác để không phạm phải đại kỵ.

Hãy chọn một vị trí phù hợp và thích hợp để đặt bàn thờ, tạo nên một không gian thờ cúng trang nghiêm và linh thiêng.

Không để bàn thờ trên nóc tủ

Đặt bàn thờ trên nóc tủ có thể gây mất cân đối và không tạo được sự trang trọng cho không gian thờ cúng. Ngoài ra, việc này cũng có thể gây khó khăn trong việc thực hiện các nghi lễ và truyền thống thờ cúng.

Vì vậy, hãy chọn một vị trí phù hợp và thích hợp để đặt bàn thờ, tạo nên một không gian thờ cúng trang nghiêm và linh thiêng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

