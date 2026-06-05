Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh?
GĐXH - Khi mua hoặc nhận chuyển nhượng nhà cũ, ngoài việc xem xét phong thủy, tình trạng nhà cửa…vấn đề thờ cúng cũng là một khía cạnh quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, việc chủ cũ để lại bàn thờ là điều khá phổ biến.
Dùng bàn thờ cũ có được không?
Sử dụng bàn thờ cũ của chủ trước có thể không phải là một điều kiêng kỵ trong các quy tắc thờ cúng, nhưng tùy thuộc vào từng loại bàn thờ mà quyết định sử dụng hay không và sẽ có những khác biệt nhất định.
Bàn thờ gia tiên
Việc sử dụng lại bàn thờ gia tiên của chủ cũ không được khuyến khích. Theo quan điểm phong thủy, mỗi gia đình đều có nguồn gốc tổ tiên và lịch sử riêng, việc sử dụng lại bàn thờ của một gia đình khác có thể tạo cảm giác bất an về mặt tâm linh.
Gia chủ sẽ luôn mang cảm giác rằng họ đang thờ phụng tổ tiên của người khác, điều này có thể ảnh hưởng đến hòa khí gia đình và vận may trong cuộc sống.
Hơn nữa, trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu bàn thờ mới, với nhiều mức giá phù hợp, từ bàn thờ bằng gỗ sồi giá rẻ đến những loại bàn thờ cao cấp làm từ gỗ gụ, gỗ hương... Đầu tư vào một bàn thờ mới không chỉ mang lại cảm giác yên tâm mà còn giúp không gian thờ cúng trở nên trang nghiêm và đúng chuẩn mực hơn.
Bàn thờ Thần tài
Trong trường hợp nhận lại mặt bằng kinh doanh hoặc thuê nhà từ chủ cũ, nhiều người thường băn khoăn về việc có nên sử dụng lại bàn thờ Thần tài của chủ cũ hay không. Trên thực tế, nếu bàn thờ Thần tài còn mới và sạch sẽ, gia chủ có thể tiếp tục sử dụng, đặc biệt là khi chủ cũ kinh doanh thuận lợi và không gặp vấn đề lớn về mặt tài chính.
Tuy nhiên, nếu bàn thờ Thần tài quá cũ, mối mọt, hoặc kích thước không phù hợp với không gian mới, bạn nên thay mới để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự cân bằng về phong thủy.
Trước khi quyết định sử dụng lại, bạn hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đảm bảo rằng việc thờ cúng không bị gián đoạn hay ảnh hưởng đến tài lộc.
Bàn thờ Thổ Công
Khác với bàn thờ gia tiên và bàn thờ Thần tài, bàn thờ Thổ Công thường thờ vị thần cai quản đất đai của ngôi nhà, vì vậy gia chủ có thể tiếp tục sử dụng bàn thờ cũ nếu cảm thấy không cần thiết phải lập mới.
Tuy nhiên, nếu quyết định thay mới bàn thờ Thổ Công, gia chủ cần làm lễ xin phép kỹ lưỡng và tuân thủ các nghi thức phong thủy để tránh gây xáo trộn.
Cách xử lý bàn thờ cũ nếu dùng lại bàn thờ cũ của chủ trước
Sử dụng lại bàn thờ cũ, đặc biệt là bàn thờ do chủ cũ để lại thì chúng ta nên có một bước xử lý trước khi tiếp tục sử dụng.
Bước đầu tiên là hãy bỏ toàn bộ bát hương, đồ thờ hay tượng thánh ở trên bàn thờ cũ. Sau đó mua một bộ đồ thờ mới hoặc dùng bộ có sẵn của gia đình bạn.
Việc xử lý đồ thờ cũ phải được thực hiện theo quy trình và tốt nhất nên có sự tinh tế, tôn trọng nhất định với chủ nhân của những món đồ thờ cũ. Gia chủ cần làm lễ khấn xin tổ tiên và các vị thần linh, sau đó chọn một nơi sạch sẽ để đốt bàn thờ cũ. Tro sau khi đốt sẽ được thu gom và rải quanh vườn hoặc chôn xuống đất để tránh gây xáo trộn về mặt tâm linh.
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