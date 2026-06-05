Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh?

Thứ sáu, 07:11 05/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Khi mua hoặc nhận chuyển nhượng nhà cũ, ngoài việc xem xét phong thủy, tình trạng nhà cửa…vấn đề thờ cúng cũng là một khía cạnh quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, việc chủ cũ để lại bàn thờ là điều khá phổ biến.

Dùng bàn thờ cũ có được không?

Sử dụng bàn thờ cũ của chủ trước có thể không phải là một điều kiêng kỵ trong các quy tắc thờ cúng, nhưng tùy thuộc vào từng loại bàn thờ mà quyết định sử dụng hay không và sẽ có những khác biệt nhất định.

Bàn thờ gia tiên

Việc sử dụng lại bàn thờ gia tiên của chủ cũ không được khuyến khích. Theo quan điểm phong thủy, mỗi gia đình đều có nguồn gốc tổ tiên và lịch sử riêng, việc sử dụng lại bàn thờ của một gia đình khác có thể tạo cảm giác bất an về mặt tâm linh.

Gia chủ sẽ luôn mang cảm giác rằng họ đang thờ phụng tổ tiên của người khác, điều này có thể ảnh hưởng đến hòa khí gia đình và vận may trong cuộc sống.

Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh? - Ảnh 1.

Việc sử dụng lại bàn thờ gia tiên của chủ cũ không được khuyến khích.

Hơn nữa, trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu bàn thờ mới, với nhiều mức giá phù hợp, từ bàn thờ bằng gỗ sồi giá rẻ đến những loại bàn thờ cao cấp làm từ gỗ gụ, gỗ hương... Đầu tư vào một bàn thờ mới không chỉ mang lại cảm giác yên tâm mà còn giúp không gian thờ cúng trở nên trang nghiêm và đúng chuẩn mực hơn.

Bàn thờ Thần tài

Trong trường hợp nhận lại mặt bằng kinh doanh hoặc thuê nhà từ chủ cũ, nhiều người thường băn khoăn về việc có nên sử dụng lại bàn thờ Thần tài của chủ cũ hay không. Trên thực tế, nếu bàn thờ Thần tài còn mới và sạch sẽ, gia chủ có thể tiếp tục sử dụng, đặc biệt là khi chủ cũ kinh doanh thuận lợi và không gặp vấn đề lớn về mặt tài chính.

Tuy nhiên, nếu bàn thờ Thần tài quá cũ, mối mọt, hoặc kích thước không phù hợp với không gian mới, bạn nên thay mới để đảm bảo tính thẩm mỹ và sự cân bằng về phong thủy.

Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh? - Ảnh 2.

Trên thực tế, nếu bàn thờ Thần tài còn mới và sạch sẽ, gia chủ có thể tiếp tục sử dụng, đặc biệt là khi chủ cũ kinh doanh thuận lợi và không gặp vấn đề lớn về mặt tài chính.

Trước khi quyết định sử dụng lại, bạn hãy tham khảo ý kiến của các chuyên gia phong thủy để đảm bảo rằng việc thờ cúng không bị gián đoạn hay ảnh hưởng đến tài lộc.

Bàn thờ Thổ Công

Khác với bàn thờ gia tiên và bàn thờ Thần tài, bàn thờ Thổ Công thường thờ vị thần cai quản đất đai của ngôi nhà, vì vậy gia chủ có thể tiếp tục sử dụng bàn thờ cũ nếu cảm thấy không cần thiết phải lập mới.

Tuy nhiên, nếu quyết định thay mới bàn thờ Thổ Công, gia chủ cần làm lễ xin phép kỹ lưỡng và tuân thủ các nghi thức phong thủy để tránh gây xáo trộn.

Cách xử lý bàn thờ cũ nếu dùng lại bàn thờ cũ của chủ trước

Sử dụng lại bàn thờ cũ, đặc biệt là bàn thờ do chủ cũ để lại thì chúng ta nên có một bước xử lý trước khi tiếp tục sử dụng.

Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh? - Ảnh 3.

Việc xử lý đồ thờ cũ phải được thực hiện theo quy trình và tốt nhất nên có sự tinh tế, tôn trọng nhất định với chủ nhân của những món đồ thờ cũ.

Bước đầu tiên là hãy bỏ toàn bộ bát hương, đồ thờ hay tượng thánh ở trên bàn thờ cũ. Sau đó mua một bộ đồ thờ mới hoặc dùng bộ có sẵn của gia đình bạn.

Việc xử lý đồ thờ cũ phải được thực hiện theo quy trình và tốt nhất nên có sự tinh tế, tôn trọng nhất định với chủ nhân của những món đồ thờ cũ. Gia chủ cần làm lễ khấn xin tổ tiên và các vị thần linh, sau đó chọn một nơi sạch sẽ để đốt bàn thờ cũ. Tro sau khi đốt sẽ được thu gom và rải quanh vườn hoặc chôn xuống đất để tránh gây xáo trộn về mặt tâm linh.

Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh? - Ảnh 4.Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi tiến hành!

GĐXH - Trong bài viết này, sẽ tổng hợp và phân tích một số điều quan trọng mà gia chủ nên cân nhắc khi bố trí bàn thờ cho chung cư, để giúp mọi người có được một không gian thờ cúng trang nghiêm và thích hợp nhất.

Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh? - Ảnh 5.Bí mật 'tựa sơn': Vì sao bàn thờ bắt buộc phải tựa lưng vào tường?

GĐXH - Để đảm bảo bàn thờ thực sự mang lại bình an, tài lộc cho gia đình, gia chủ nên lựa chọn hướng đặt phù hợp với mệnh của mình và tuân theo các lưu ý về phong thủy.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi tiến hành!

Lập bàn thờ chung cư: Đọc ngay bài này trước khi tiến hành!

Bí mật 'tựa sơn': Vì sao bàn thờ bắt buộc phải tựa lưng vào tường?

Bí mật 'tựa sơn': Vì sao bàn thờ bắt buộc phải tựa lưng vào tường?

Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?

Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?

"Bếp ấm thì nhà an:" Bí quyết bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh để đắc lộc, sinh tài

"Bếp ấm thì nhà an:" Bí quyết bố trí phong thủy nhà bếp theo mệnh để đắc lộc, sinh tài

Vị trí đặt bàn thờ chung cư nhỏ: Làm sao để không phạm đại kỵ?

Vị trí đặt bàn thờ chung cư nhỏ: Làm sao để không phạm đại kỵ?

Cùng chuyên mục

Tuyệt chiêu chống nắng cho ban công: Biến "lò bát quái" thành góc thư giãn mát rượi

Tuyệt chiêu chống nắng cho ban công: Biến "lò bát quái" thành góc thư giãn mát rượi

- 15 giờ trước

GĐXH - Chống nắng cho ban công là một việc làm quan trọng để giữ cho không gian sống của bạn mát mẻ và thoải mái trong những ngày nắng nóng.

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

- 16 giờ trước

GĐXH - Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể làm sạch bụi bẩn bám trên cánh và lồng quạt mà không cần tháo rời phức tạp. Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn hạn chế rủi ro hư hỏng linh kiện của quạt.

Chung cư diện tích nhỏ, đặt bàn thờ Phật ở đâu để bình an, may mắn?

Chung cư diện tích nhỏ, đặt bàn thờ Phật ở đâu để bình an, may mắn?

- 18 giờ trước

GĐXH - Xu hướng thờ Phật đang rất phổ biến trong đời sống tâm linh của người Việt. Do đó, việc chọn vị trí thích hợp đặt bàn thờ Phật trong chung cư của mình là điều rất quan trọng.

5 thiết bị âm thầm "ngốn điện" hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình bật suốt ngày mà không hay biết

5 thiết bị âm thầm "ngốn điện" hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình bật suốt ngày mà không hay biết

- 21 giờ trước

GĐXH - Khi nhận hóa đơn tiền điện tăng cao, nhiều người thường nghĩ ngay đến điều hòa. Thế nhưng trên thực tế, không ít thiết bị trong gia đình đang âm thầm tiêu thụ điện năng liên tục, thậm chí còn gây tốn kém hơn cả việc bật điều hòa đúng cách.

Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?

Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, việc sử dụng các loại cây cảnh có ý nghĩa phong thủy để trang trí nhà cửa đã trở nên rất phổ biến. Vậy, có nên hay không với việc trồng cây phong thủy trước cửa phòng thờ? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây - “lò nung” giữa mùa hè, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kể

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây - “lò nung” giữa mùa hè, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kể

- 1 ngày trước

GĐXH – Nhà hướng Tây vào ngày hè chẳng khác ‘lò nung’. Áp dụng những mẹo chống nóng nhà hướng Tây dưới đây sẽ giúp giảm nhiệt, mang lại không gian sống dễ chịu và tiết kiệm điện.

MC Thanh Thanh Huyền kể chuyện suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi, sống trong căn nhà thế nào?

MC Thanh Thanh Huyền kể chuyện suýt bị bắt cóc ở nước ngoài, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi, sống trong căn nhà thế nào?

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ sự chăm chỉ và không ngừng cống hiến, ở tuổi 27, MC, Á hậu Thanh Thanh Huyền sở hữu cho mình nhiều tài sản đắt giá, trong đó có một căn hộ cao cấp rộng 120m2 ở trung tâm TP.HCM.

Ngày càng nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ cảnh báo: 6 thứ để lâu trong nhà có thể âm thầm gây hại

Ngày càng nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ cảnh báo: 6 thứ để lâu trong nhà có thể âm thầm gây hại

- 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư tuyến tụy từ lâu được xem là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất vì diễn tiến âm thầm, khó phát hiện sớm và tỷ lệ tử vong rất cao. Điều đáng lo ngại là không ít thói quen sinh hoạt quen thuộc trong gia đình lại có thể vô tình làm tăng nguy cơ mắc bệnh mà nhiều người không hề hay biết.

Top 5 loại cây cảnh để phòng thờ đại cát, đại lợi

Top 5 loại cây cảnh để phòng thờ đại cát, đại lợi

- 1 ngày trước

GĐXH - Cây cảnh phòng thờ không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Hãy cùng bài viết này điểm qua 5 loại cây cảnh trưng bài phòng thờ giúp thu hút tài lộc.

Mẹo trang trí bàn thờ chung cư đẹp và chuẩn phong thủy

Mẹo trang trí bàn thờ chung cư đẹp và chuẩn phong thủy

- 2 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ chung cư sắp xếp thế nào mới hợp phong thủy, kéo may mắn và tài lộc về nhà là thắc mắc không của riêng ai. Nếu bạn cũng đang băn khoăn về vấn đề này, hãy đọc ngay bài viết dưới đây để nắm được thông tin chi tiết.

Xem nhiều

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

GĐXH - Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể làm sạch bụi bẩn bám trên cánh và lồng quạt mà không cần tháo rời phức tạp. Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn hạn chế rủi ro hư hỏng linh kiện của quạt.

Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

Muốn điều hòa không "ngốn" điện vô tội vạ: Hãy tận dụng ngay nút bấm quyền năng này

Muốn điều hòa không "ngốn" điện vô tội vạ: Hãy tận dụng ngay nút bấm quyền năng này

6 đại kỵ khi đặt bàn thờ chung cư: Phạm phải dễ tán tài tốn của

6 đại kỵ khi đặt bàn thờ chung cư: Phạm phải dễ tán tài tốn của

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top