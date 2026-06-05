Có nên dùng rèm che bàn thờ chung cư? Lưu ý gì để tránh phạm kỵ?
GĐXH - Trong văn hóa tâm linh, bàn thờ là nơi thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên. Việc lựa chọn rèm bàn thờ chung cư không chỉ là trang trí mà còn là cách tạo không gian thờ cúng trang nghiêm, kín đáo và hợp phong thủy.
Có nên làm rèm che bàn thờ không?
Làm rèm che bàn thờ hoặc làm rèm cửa phòng thờ là việc làm vô cùng cần thiết và nên làm. Đặc biệt đối với những gia đình có thiết kế không gian phòng thờ nhỏ hoặc bàn thờ đặt ở gần khu sinh hoạt chung, hay có người ra vào.
Bởi phòng thờ là không gian linh thiêng, trang trọng và tôn nghiêm nên cần có sự tách biệt với các không gian khác trong nhà.
Lợi ích khi làm rèm che bàn thờ, phòng thờ
Tạo sự trang nghiêm, thanh tịnh cho không gian phòng thờ: rèm che phòng thờ có tác dụng che đi không gian phía sau bàn thờ, tạo không gian linh thiêng, thanh tịnh, tránh bị nhòm ngó khi có người ra vào.
Bảo vệ bàn thờ khỏi bụi bẩn: Giúp các vật dụng thờ cúng trên bàn thờ luôn sạch sẽ.
Giảm ánh nắng trực tiếp chiếu vào bàn thờ: Ánh sáng thuộc dương, bàn thờ gia tiên thuộc âm nên nếu ánh sáng chiếu trực tiếp lên bàn thờ làm ảnh hưởng không tốt đến phong thủy phòng thờ.
Mang lại giá trị thẩm mỹ cao, tô điểm thêm cho không gian sống của gia đình: Rèm che bàn thờ có nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau giúp không gian phòng thờ trở nên sang trọng – tinh tế và đẹp hơn, tạo điểm nhấn ấn tượng.
Những lưu ý khi chọn rèm phòng thờ chung cư theo phong thủy
Màu sắc rèm thờ theo mệnh
Màu sắc hợp mệnh: Mỗi mệnh sẽ có những màu sắc tương sinh, tương khắc khác nhau. Nên chọn màu sắc rèm bàn thờ chung cư phù hợp với mệnh của gia chủ để mang lại may mắn và tài lộc.
Người mệnh Kim: Nên chọn màu trắng, vàng, ghi.
Người mệnh Mộc: Nên chọn màu xanh lá cây, đen.
Người mệnh Thủy: Nên chọn màu đen, xanh dương.
Người mệnh Hỏa: Nên chọn màu đỏ, hồng, tím.
Người mệnh Thổ: Nên chọn màu vàng đất, nâu.
Màu sắc mang ý nghĩa tâm linh: Các màu sắc như đỏ, vàng đồng, tím thường được sử dụng trong không gian thờ cúng vì mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng.
Chất liệu rèm
Ưu tiên chất liệu tự nhiên: Các chất liệu như lụa, nhung, cotton mang đến cảm giác sang trọng, ấm áp và thân thiện với môi trường.
Tránh chất liệu nhân tạo: Nên hạn chế sử dụng các chất liệu nhân tạo như nhựa, vì chúng không tốt cho sức khỏe và không mang lại cảm giác ấm cúng.
Họa tiết đơn giản: Nên chọn các họa tiết đơn giản, mang ý nghĩa tâm linh như hoa sen, mây, rồng, phượng.
Tránh họa tiết quá cầu kỳ: Họa tiết quá cầu kỳ sẽ làm rối mắt và không phù hợp với không gian thờ cúng.
Hướng đặt bàn thờ và rèm
Hướng Đông: Nên chọn rèm có màu sắc tươi sáng, chất liệu nhẹ nhàng.
Hướng Tây: Nên chọn rèm có màu sắc trầm ấm, chất liệu dày dặn.
Hướng Nam: Nên chọn rèm có màu sắc nóng, chất liệu mềm mại.
Hướng Bắc: Nên chọn rèm có màu sắc lạnh, chất liệu dày dặn.
Vị trí đặt rèm và kích thước
Tránh che khuất bàn thờ: Rèm cửa không nên che khuất bàn thờ, ảnh hưởng đến việc thờ cúng.
Đảm bảo ánh sáng: Rèm cửa cần đảm bảo đủ ánh sáng cho không gian thờ cúng, tạo cảm giác ấm áp và trang nghiêm.
Vừa vặn: Rèm cửa cần có kích thước vừa vặn với cửa sổ, không quá dài hoặc quá ngắn.
Các loại rèm che phòng thờ chung cư đẹp
Rèm vải
Ưu điểm: Rèm vải phòng thờ mang lại cảm giác ấm cúng, sang trọng và linh hoạt trong việc điều chỉnh ánh sáng. Có nhiều mẫu mã, màu sắc và chất liệu vải đa dạng để lựa chọn.
Nhược điểm: Dễ bám bụi, cần vệ sinh thường xuyên. Vì thế bạn nên chọn các loại vải có chất liệu tự nhiên như lụa, nhung, cotton. Màu sắc nên chọn các tone trầm, ấm như đỏ đô, vàng đồng, tím than.
Rèm thờ khắc laser
Ưu điểm: Rèm thờ khắc laser dễ dàng điều chỉnh ánh sáng, gọn gàng, hiện đại. Chất liệu bền, dễ vệ sinh.
Nhược điểm: Ít tạo cảm giác ấm cúng so với rèm vải. Bạn nên chọn rèm cuốn có chất liệu vải trơn hoặc có họa tiết đơn giản, mang ý nghĩa tâm linh như hoa sen, mây.
Rèm sáo gỗ
Ưu điểm: Rèm sáo gỗ phòng thờ tạo không gian ấm cúng, gần gũi với thiên nhiên. Chất liệu gỗ tự nhiên mang đến cảm giác sang trọng và bền vững.
Nhược điểm: Giá thành thường cao hơn so với các loại rèm khác. Vì thế, bạn nên chọn rèm sáo gỗ có màu sắc tự nhiên của gỗ hoặc sơn màu trầm ấm.
Rèm hạt gỗ
Ưu điểm: Rèm hạt gỗ Bồ Đề mang đến không gian thanh tịnh, thư thái. Âm thanh phát ra khi kéo rèm tạo cảm giác thư giãn.
Nhược điểm: Bắt bụi, cần vệ sinh thường xuyên. Vì thế, bạn nên chọn rèm hạt gỗ làm từ các loại gỗ quý như trầm hương, bồ đề để tăng thêm ý nghĩa tâm linh.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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