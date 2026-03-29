1 năm động thổ 2 lần có phạm phong thủy hay ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không?

1 năm động thổ 2 lần có sao không?

Xây 2 ngôi nhà khác nhau trong cùng 1 năm

Về phong thủy, mỗi mảnh đất mang một trường khí và hệ long mạch riêng biệt. Khi gia chủ xây hai ngôi nhà ở hai vị trí khác nhau trong cùng năm, mỗi lần động thổ được xem là tác động lên hai cuốc đất động thổ độc lập.

Điều quan trọng không nằm ở số lần trong năm mà ở việc từng công trình có được xem ngày giờ cát lợi, làm lễ trình Thổ Công – Long mạch đầy đủ hay không.

Trong quá trình xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, không ít gia chủ lo lắng 1 năm động thổ 2 lần ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch.

Bên cạnh đó, một ngôi nhà chịu tác động từ 4 yếu tố Thiên - Địa - Nhân - Thần. Nếu động thổ 2 lần 1 năm, nhân khí có thể suy yếu. Vì vậy, nếu trong 1 năm muốn làm 2 ngôi nhà, gia chủ cần xét đến 2 trường hợp:

Không phạm hạn Kim Lâu, Hoang Ốc thì gia chủ động thổ xây 1 căn, mượn tuổi xây 1 căn. Còn nếu phạm hạn Kim Lâu, Hoang Ốc, thì gia chủ mượn tuổi 2 người khác nhau để xây.

Một ngôi nhà xây kéo dài 2 năm

Nếu công trình thi công liên tục, chỉ làm lễ động thổ một lần từ đầu và không đào móng lại, thì trong phong thủy vẫn tính là một lần khởi khí duy nhất. Thời gian kéo dài không ảnh hưởng đến ngôi nhà, vì nền đất đã được "khai mở" và đang trong quá trình hoàn thiện.

Tuy nhiên, gia chủ nên duy trì sinh khí tại công trình, tránh để hoang lạnh quá lâu vì điều này có thể khiến dương khí suy yếu, ảnh hưởng đến vận khí khi nhập trạch.

Đã động thổ nhưng hoãn, sau đó khởi công lại trong năm

Khi đã làm lễ và cuốc nhát đất đầu tiên nhưng công trình tạm dừng, khí trường tại khu đất ở trạng thái "dang dở". Nếu sau đó khởi công lại trong cùng năm, gia chủ nên thực hiện lễ trình báo lại với Thổ thần để xin tiếp tục thi công.

Đây không phải là đại kỵ, nhưng về mặt tâm linh – phong thủy, việc tái khởi động giúp ổn định lại năng lượng đất, tránh tình trạng động mà không thành, dễ gây bất ổn về tâm lý và tiến độ.

Động thổ lần hai do sửa chữa, phá dỡ lớn

Nếu sau khi đã xây dựng xong mà tiếp tục đào móng, phá nền hoặc thay đổi kết cấu lớn trong cùng năm, đây được xem là tác động trực tiếp thêm lần nữa vào khí trường của ngôi nhà.

Trường hợp này cần đặc biệt cẩn trọng vì đất chưa kịp ổn định đã bị xáo trộn tiếp, dễ gây tán khí. Gia chủ bắt buộc phải xem ngày giờ mới, làm lễ đầy đủ và hạn chế đào xới đúng vị trí trọng yếu ban đầu để giảm thiểu ảnh hưởng đến vận khí gia trạch.

Nhìn chung việc 1 năm động thổ 2 lần không phải lúc nào cũng phạm kỵ mà tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Điều này không gây ảnh hưởng xấu nếu gia chủ thực hiện đúng các nguyên tắc phong thủy.

Cách hóa giải nếu buộc phải động thổ 2 lần

Nếu vì hoàn cảnh bắt buộc phải động thổ 1 năm 2 lần, gia chủ có thể áp dụng các nguyên tắc sau:

Chọn ngày giờ cát lợi: Ưu tiên ngày hoàng đạo, hợp mệnh gia chủ. Tuyệt đối tránh các ngày Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Sát Chủ. Ngày khởi công lại cũng quan trọng như ngày động thổ đầu tiên.

Làm lễ động thổ đúng quy trình: Không bỏ qua nghi thức trình Thổ Công, Long mạch.

Chọn vị trí động thổ tốt: Hạn chế đào xới trùng điểm khí trường.

Giữ sinh khí trong nhà: Mở cửa đón nắng, duy trì ánh sáng và sinh hoạt bình thường để dương khí không suy.

Không thay đổi thiết kế quá nhiều: Việc thay đổi kết cấu chính so với xin phép ban đầu khi làm lại cũng dễ gây xáo trộn phong thủy.

Mượn tuổi nếu cần thiết: Nếu gia chủ phạm tuổi xấu, nên mượn tuổi để thực hiện lễ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.