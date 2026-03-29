1 năm động thổ 2 lần có phạm phong thủy hay ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không?

Chủ nhật, 07:24 29/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, nhiều gia chủ băn khoăn 1 năm động thổ 2 lần có ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không. Để có phương án xử lý, bạn cần xác định công trình động thổ thuộc trường hợp nào dưới đây.

1 năm động thổ 2 lần có sao không?

Xây 2 ngôi nhà khác nhau trong cùng 1 năm

Về phong thủy, mỗi mảnh đất mang một trường khí và hệ long mạch riêng biệt. Khi gia chủ xây hai ngôi nhà ở hai vị trí khác nhau trong cùng năm, mỗi lần động thổ được xem là tác động lên hai cuốc đất động thổ độc lập.

Điều quan trọng không nằm ở số lần trong năm mà ở việc từng công trình có được xem ngày giờ cát lợi, làm lễ trình Thổ Công – Long mạch đầy đủ hay không.

Trong quá trình xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa, không ít gia chủ lo lắng 1 năm động thổ 2 lần ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch.

Bên cạnh đó, một ngôi nhà chịu tác động từ 4 yếu tố Thiên - Địa - Nhân - Thần. Nếu động thổ 2 lần 1 năm, nhân khí có thể suy yếu. Vì vậy, nếu trong 1 năm muốn làm 2 ngôi nhà, gia chủ cần xét đến 2 trường hợp:

Không phạm hạn Kim Lâu, Hoang Ốc thì gia chủ động thổ xây 1 căn, mượn tuổi xây 1 căn. Còn nếu phạm hạn Kim Lâu, Hoang Ốc, thì gia chủ mượn tuổi 2 người khác nhau để xây.

Một ngôi nhà xây kéo dài 2 năm

Nếu công trình thi công liên tục, chỉ làm lễ động thổ một lần từ đầu và không đào móng lại, thì trong phong thủy vẫn tính là một lần khởi khí duy nhất. Thời gian kéo dài không ảnh hưởng đến ngôi nhà, vì nền đất đã được "khai mở" và đang trong quá trình hoàn thiện.

Tuy nhiên, gia chủ nên duy trì sinh khí tại công trình, tránh để hoang lạnh quá lâu vì điều này có thể khiến dương khí suy yếu, ảnh hưởng đến vận khí khi nhập trạch.

Đã động thổ nhưng hoãn, sau đó khởi công lại trong năm

Khi đã làm lễ và cuốc nhát đất đầu tiên nhưng công trình tạm dừng, khí trường tại khu đất ở trạng thái "dang dở". Nếu sau đó khởi công lại trong cùng năm, gia chủ nên thực hiện lễ trình báo lại với Thổ thần để xin tiếp tục thi công.

Đây không phải là đại kỵ, nhưng về mặt tâm linh – phong thủy, việc tái khởi động giúp ổn định lại năng lượng đất, tránh tình trạng động mà không thành, dễ gây bất ổn về tâm lý và tiến độ.

Động thổ lần hai do sửa chữa, phá dỡ lớn

Nếu sau khi đã xây dựng xong mà tiếp tục đào móng, phá nền hoặc thay đổi kết cấu lớn trong cùng năm, đây được xem là tác động trực tiếp thêm lần nữa vào khí trường của ngôi nhà.

Trường hợp này cần đặc biệt cẩn trọng vì đất chưa kịp ổn định đã bị xáo trộn tiếp, dễ gây tán khí. Gia chủ bắt buộc phải xem ngày giờ mới, làm lễ đầy đủ và hạn chế đào xới đúng vị trí trọng yếu ban đầu để giảm thiểu ảnh hưởng đến vận khí gia trạch.

Nhìn chung việc 1 năm động thổ 2 lần không phải lúc nào cũng phạm kỵ mà tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Điều này không gây ảnh hưởng xấu nếu gia chủ thực hiện đúng các nguyên tắc phong thủy.

Cách hóa giải nếu buộc phải động thổ 2 lần

Nếu vì hoàn cảnh bắt buộc phải động thổ 1 năm 2 lần, gia chủ có thể áp dụng các nguyên tắc sau:

Chọn ngày giờ cát lợi: Ưu tiên ngày hoàng đạo, hợp mệnh gia chủ. Tuyệt đối tránh các ngày Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Sát Chủ. Ngày khởi công lại cũng quan trọng như ngày động thổ đầu tiên.

Làm lễ động thổ đúng quy trình: Không bỏ qua nghi thức trình Thổ Công, Long mạch.

Chọn vị trí động thổ tốt: Hạn chế đào xới trùng điểm khí trường.

Giữ sinh khí trong nhà: Mở cửa đón nắng, duy trì ánh sáng và sinh hoạt bình thường để dương khí không suy.

Không thay đổi thiết kế quá nhiều: Việc thay đổi kết cấu chính so với xin phép ban đầu khi làm lại cũng dễ gây xáo trộn phong thủy.

Mượn tuổi nếu cần thiết: Nếu gia chủ phạm tuổi xấu, nên mượn tuổi để thực hiện lễ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

1 năm động thổ 2 lần có phạm phong thủy hay ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không? - Ảnh 4.Muốn cuộc sống thuận lợi, sinh tài, giữ được của, hãy thực hiện theo cách này

GĐXH - Trong phong thủy, thu hút thịnh vượng không đơn thuần là mong cầu tiền bạc, mà là quá trình tạo dựng một môi trường sống hài hòa để tài lộc, sức khỏe và cơ hội tốt có thể tự nhiên tìm đến gia chủ.

Cùng chuyên mục

Xem ngày giờ tuần mới 30/3 - 5/4/2026 để gia chủ khởi công, khai trương, xuất hành thuận lợi và tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới 30/3 - 5/4/2026 để gia chủ khởi công, khai trương, xuất hành thuận lợi và tài lộc

- 16 giờ trước

GĐXH - Xem ngày giờ tốt từ 30/3 đến 5/4/2026 để gia chủ khởi công, khai trương và xuất hành mang tài lộc. Tham khảo giờ hoàng đạo cho các công việc quan trọng.

Chọn cây cho nhà hướng Nam: Mang tài lộc và may mắn cho gia chủ

Chọn cây cho nhà hướng Nam: Mang tài lộc và may mắn cho gia chủ

- 1 ngày trước

GĐXH - Những ngôi nhà hướng Nam cũng rất phù hợp để trồng các loại cây có ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ, giúp hút tài lộc cho gia đình.

Vị trí đặt bồ kết khi xông trừ tà, xua đuổi âm khí, mang lại sự bình yên và may mắn

Vị trí đặt bồ kết khi xông trừ tà, xua đuổi âm khí, mang lại sự bình yên và may mắn

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt bồ kết xông nhà có tác dụng xua đuổi âm khí, giúp tâm trí con người trở nên an yên, tỉnh táo. Mùi hương nồng và khói của bồ kết còn là "kẻ thù" của các loại côn trùng mang mầm bệnh. Đặt bồ kết xông nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ?

Nghèo mấy cũng giàu nhờ đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa

Nghèo mấy cũng giàu nhờ đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa

- 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi món đồ thờ cúng đều mang ý nghĩa riêng, không thể đặt tùy tiện. Trong đó, hũ gạo muối nước là một trong những vật phẩm quan trọng trong bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình giúp mang đến may mắn, tiền tài cho mọi người.

Vì sao nên chọn số tài khoản thu hút tài lộc?

Vì sao nên chọn số tài khoản thu hút tài lộc?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, một số tài khoản đẹp, dễ nhớ, mang ý nghĩa cát lành được cho là giúp dòng tiền vận hành thuận lợi hơn và tạo tâm thế tích cực khi giao dịch.

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

- 1 ngày trước

GĐXH - Để tỏi dưới gối trừ tà là mẹo dân gian được nhiều người truyền tai nhau, đặc biệt khi gặp tình trạng ngủ không yên, mộng mị, sợ vía hoặc cảm giác bất an vào ban đêm.

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

- 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ là nơi tâm linh nhất của gia đình, vậy nên phong thuỷ bàn thờ là điều gia chủ nào cũng quan tâm và tìm hiểu kỹ càng, tránh phạm đại kỵ.

Vị trí đặt bát tụ bảo giúp chiêu tài, giải tà khí và mang lại bình an cho gia chủ

Vị trí đặt bát tụ bảo giúp chiêu tài, giải tà khí và mang lại bình an cho gia chủ

- 2 ngày trước

GĐXH – Bát tụ bảo là vật phong thủy ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn với kỳ vọng chiêu tài, giữ lộc và ổn định vận khí. Tuy nhiên, hiệu quả của vật phẩm này phụ thuộc rất lớn vào cách sử dụng và đặc biệt là vị trí đặt trong không gian sống.

Từng phải vay 60 triệu làm đám cưới nhưng giờ nhạc sĩ Minh Khang có cuộc sống giàu có khó tưởng tượng

Từng phải vay 60 triệu làm đám cưới nhưng giờ nhạc sĩ Minh Khang có cuộc sống giàu có khó tưởng tượng

- 2 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng nhạc sĩ Minh Khang sống trong căn biệt thự hai mặt tiền thiết kế theo phong cách tân cổ điển, xung quanh là khu sân vườn xanh mát.

Bàn thờ nhà ở chung cư cần lưu ý gì, cách bố trí?

Bàn thờ nhà ở chung cư cần lưu ý gì, cách bố trí?

- 2 ngày trước

GĐXH - Khi sống trong căn hộ chung cư, việc bố trí bàn thờ không chỉ là vấn đề về tín ngưỡng mà còn liên quan đến không gian sống và phong thủy.

Xem nhiều

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

Vị trí đặt tỏi trong nhà giúp xua đuổi vận xui, đem lại tài lộc và bình an

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, đặt tỏi tại các vị trí trong nhà có tác dụng xua đuổi vận xui, thu hút tài lộc.

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

Khi nào người ta thường để tỏi dưới gối?

Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

Sau khi đi đám tang về nhà nên làm gì để xua hết âm khí

Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn

Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn

