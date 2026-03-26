Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn

Thứ năm, 10:19 26/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Cắm hoa gì trên bàn thờ là một câu hỏi quan trọng khi bạn chuyển về nhà mới. Những loại hoa phù hợp không chỉ mang lại may mắn, tài lộc mà còn thể hiện lòng biết ơn của bạn đối với tổ tiên và thần linh.

Cắm hoa trên bàn thờ khi về nhà mới: Những loại hoa nào nên cắm trên bàn thờ?

Hoa cúc

Khi nghĩ đến việc cắm hoa gì trên bàn thờ, hoa cúc là một trong những lựa chọn hàng đầu. Với ý nghĩa biểu trưng cho sự trường thọ và may mắn, hoa cúc không chỉ mang lại vẻ đẹp tươi sáng mà còn tạo cảm giác ấm áp trong không gian thờ cúng. Đặc biệt, hoa cúc còn thể hiện lòng hiếu thảo đối với tổ tiên.

Hoa đồng tiền

Với hình dáng đẹp mắt và sắc vàng rực rỡ, hoa đồng tiền tượng trưng cho sự phú quý và tài lộc. Việc chọn hoa đồng tiền sẽ tạo ra không khí vui tươi và tràn đầy năng lượng tích cực cho ngôi nhà mới.

Với hình dáng đẹp mắt và sắc vàng rực rỡ, hoa đồng tiền tượng trưng cho sự phú quý và tài lộc.

Hoa lay ơn

Một lựa chọn khác khi cắm hoa gì trên bàn thờ là hoa lay ơn. Với hương thơm nhẹ nhàng và màu sắc đa dạng, hoa lay ơn mang lại cảm giác thanh thoát, dễ chịu. Loại hoa này không chỉ giúp không gian thờ cúng thêm phần trang trọng, mà còn thể hiện sự tôn kính đối với thần linh.

Những loài hoa kiêng kị cắm trên bàn thờ

Khi thực hiện nghi lễ nhập trạch, bên cạnh việc chọn hoa cắm trên bàn thờ, bạn cũng cần lưu ý đến những loài hoa không nên sử dụng.

Hoa phong lan

Mặc dù hoa phong lan rất đẹp nhưng trong phong thủy, loại hoa này lại không được khuyến khích cắm trên bàn thờ. Nguyên nhân là vì hoa phong lan có thể mang lại cảm giác lạnh lẽo, không phù hợp với không khí trang nghiêm của lễ cúng.

Mặc dù hoa phong lan rất đẹp nhưng trong phong thủy, loại hoa này lại không được khuyến khích cắm trên bàn thờ.

Hoa ly

Hoa ly, mặc dù rất phổ biến, nhưng lại mang ý nghĩa không tốt trong văn hóa Việt Nam. Cắm hoa ly trên bàn thờ có thể khiến cho không khí trở nên nặng nề và không thoải mái. Do đó, bạn nên tránh sử dụng loại hoa này khi cắm trên bàn thờ.

Hoa râm bụt

Ngoài hoa ly, hoa râm bụt cũng được xem là loài hoa kiêng kỵ. Với hình dáng và màu sắc mạnh mẽ, hoa râm bụt thường mang lại cảm giác hỗn loạn, không phù hợp với không khí trang nghiêm của việc thờ cúng.

Hoa phù dung

Cắm hoa gì trên bàn thờ cũng nên tránh hoa phù dung, bởi trong phong thủy, loài hoa này mang ý nghĩa của sự thất bại. Hoa phù dung nở rồi tàn nhanh, tượng trưng cho sự ngắn ngủi và không bền vững, không phù hợp cho không gian thờ cúng.

Cắm hoa gì trên bàn thờ cũng nên tránh hoa phù dung, bởi trong phong thủy, loài hoa này mang ý nghĩa của sự thất bại.

Hoa lan móng rồng

Đối với hoa lan móng rồng, mặc dù có vẻ đẹp độc đáo nhưng lại không nên được cắm trên bàn thờ. Hoa này thường được coi là biểu tượng của sự không may mắn.

Lưu ý khi cắm hoa trên bàn thờ

Khi cắm hoa trên bàn thờ, bên cạnh việc chọn loại hoa phù hợp, bạn cũng cần chú ý đến một số yếu tố khác để đảm bảo không khí trang nghiêm và tôn kính.

Thay nước thường xuyên

Để hoa luôn tươi tắn, bạn nên thay nước cho bình hoa thường xuyên. Điều này không chỉ giúp hoa đẹp hơn mà còn thể hiện lòng thành kính đối với thần linh và tổ tiên.

Sắp xếp hoa gọn gàng

Cắm hoa cần được sắp xếp gọn gàng và hợp lý để tạo nên vẻ đẹp hài hòa cho không gian thờ cúng. Tránh tình trạng để hoa héo úa, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm linh và không khí của lễ cúng.

Cắm hoa cần được sắp xếp gọn gàng và hợp lý để tạo nên vẻ đẹp hài hòa cho không gian thờ cúng. Tránh tình trạng để hoa héo úa, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm linh và không khí của lễ cúng.

Tránh để hoa gần nguồn lửa

Khi cắm hoa trên bàn thờ, bạn cần tránh để hoa gần những nguồn lửa như nến hoặc hương. Điều này không chỉ an toàn mà còn giúp hoa không bị ảnh hưởng bởi khói và nhiệt độ cao.

Tôn trọng không gian thờ cúng

Cuối cùng, hãy luôn tôn trọng không gian thờ cúng. Tránh bày biện quá nhiều loại hoa hay vật phẩm trên bàn thờ, vì điều này có thể gây cảm giác rối mắt và mất đi tính trang nghiêm.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Khi về nhà mới nên cắm loài hoa này trên bàn thờ để rước lộc, bình an, may mắn - Ảnh 5.Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?

GĐXH - Việc sắp xếp ảnh thờ không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên mà còn giúp duy trì sự hài hòa trong không gian thờ cúng, đồng thời mang lại may mắn và bình an cho gia đình.

