10 mối nguy hiểm khủng khiếp của việc nhịn tiểu: Coi chừng đột quỵ, nhồi máu cơ tim!

Giảm ham muốn "yêu" vì… nhịn tiểu Nhịn tiểu vì bất kỳ lý do gì không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe nói chung mà còn ảnh hưởng tới khả năng “yêu” của cả nam và nữ.

Bạn đã bao giờ nhịn tiểu vì quá bận rộn với công việc, quá lười đi vệ sinh, hay đơn giản là nghĩ rằng "Nín tiểu cũng không sao" chưa?

Thực tế, thói quen tưởng chừng vô hại này có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể. Từ nhiễm trùng đường tiết niệu, các vấn đề về bàng quang đến suy thận và thậm chí là huyết áp cao đột ngột, việc nhịn tiểu lâu ngày có thể cảnh báo sức khỏe của bạn!

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Bệnh viện đa khoa Tam Quân tại Đài Loan, Trung Quốc) đã chỉ ra "10 hậu quả tai hại" của việc nhịn tiểu. Hãy cân nhắc những hậu quả này và ngừng ngay việc nhịn tiểu!

1. Đau bụng dưới và đau lưng

Khi nhịn tiểu, bàng quang ở trạng thái căng cứng trong thời gian dài, khiến các cơ xung quanh tiếp tục co thắt, có thể khiến các cơ ở bàng quang bị suy yếu, gây đau bụng dưới hoặc đau lưng.

2. Hẹp niệu đạo và tiểu khó

Việc nhịn tiểu thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa cơ thắt và cơ thắt, về lâu dài có thể dẫn đến các vấn đề về tiểu tiện và ngăn nước tiểu thoát ra ngoài dễ dàng.

Ảnh minh hoạ

3. Viêm tuyến tiền liệt mãn tính (nam)

Nếu nam giới nhịn tiểu trong thời gian dài, điều này có thể làm tăng áp lực lên tuyến tiền liệt, dẫn đến tình trạng viêm mãn tính và các triệu chứng khó chịu như đi tiểu thường xuyên và tiểu gấp.

4. Sỏi đường tiết niệu

Việc nhịn tiểu sẽ làm các khoáng chất trong nước tiểu cô đặc lại, khiến chúng dễ hình thành tinh thể, sau đó có thể phát triển thành sỏi thận hoặc sỏi niệu quản.

5. Đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp và tiểu không tự chủ

Nhịn tiểu trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng co bóp của bàng quang, có thể khiến việc bài tiết nước tiểu trở nên khó khăn hoặc gây rò rỉ nước tiểu khi không thể nhịn được nữa.

6. Nhiễm trùng đường tiết niệu (phụ nữ)

Do niệu đạo của phụ nữ ngắn hơn, việc nhịn tiểu có thể dễ dàng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu. Nhiễm trùng tái phát cũng có thể khiến kháng sinh mất tác dụng, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và rất nguy hiểm.

7. Huyết áp tăng đột ngột

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cảm giác khó chịu dữ dội khi nhịn tiểu có thể kích thích các dây thần kinh giao cảm, gây ra tình trạng huyết áp tăng đột ngột và thậm chí làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

8. Suy thận mãn tính

Nhịn tiểu trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng bình thường của hệ tiết niệu, làm tăng gánh nặng cho thận và cuối cùng có thể dẫn đến suy thận mãn tính.

9. Túi thừa bàng quang

Khi bàng quang bị chèn ép trong thời gian dài mà không được giải tỏa, niêm mạc bàng quang có thể bị chèn ép, hình thành túi thừa bàng quang, dẫn đến tình trạng tiểu khó hoặc dễ tích tụ bụi bẩn gây nhiễm trùng.

10. Vỡ bàng quang (trường hợp nghiêm trọng)

Tình trạng này hiếm gặp nhưng có thể xảy ra ở người cao tuổi nằm liệt giường hoặc bệnh nhân không thể biểu lộ nhu cầu. Khi bàng quang bị căng quá mức và không thể tiểu tiện, nó có thể dẫn đến vỡ bàng quang, đe dọa tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng.