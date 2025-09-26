10 năm dành hết thời gian cho chồng con, mỹ nhân quê Bắc Ninh trở lại với diện mạo tươi mới

Con chung - con riêng nhà 'nàng Pao' Đỗ Hải Yến và chồng đại gia đi du lịch cùng nhau GĐXH - Con chung - con riêng nhà Đỗ Hải Yến và chồng đại gia đã hội ngộ cùng nhau trong chuyến du lịch Singapore mới đây.

Ghi dấu với các vai diễn xuất sắc trong nhiều tác phẩm điện ảnh của Việt Nam và quốc tế, sẵn sàng cống hiến hết mình cho từng vai diễn, sau 10 năm tạm gác sự nghiệp để chuyên tâm cho gia đình, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đã quay trở lại màn ảnh rộng để tiếp tục cháy rực với lửa nghề và nghiệp diễn.

Sau bước khởi động trở lại với màn ảnh lớn từ đầu năm 2025, sắp tới đây, Đỗ Thị Hải Yến sẽ xuất hiện trong dự án điện ảnh chủ đề huyền sử "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh", dự án được đầu tư quy mô lớn, chỉn chu về kịch bản lẫn sản xuất từ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình. Sau Cánh Đồng Bất Tận (2010), đây sẽ là lần hợp tác thứ 3 của Đỗ Thị Hải Yến với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình.

Đỗ Hải Yến trong bộ trang phục hoàng hậu.

Vai diễn Hoàng hậu họ Dương là một vai vô cùng nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi cả về kỹ năng diễn xuất lẫn khí chất – thần thái của người diễn viên. Hoàng hậu họ Dương là một nhân vật then chốt trong xuyên suốt câu chuyện, có sức ảnh hưởng cả với vua Đinh tiền nhiệm lẫn những biến động triều chính sau đó.

Đỗ Hải Yến và NTK trang phục.

Sự xuất hiện của Đỗ Thị Hải Yến là một mảnh ghép vô cùng đắt giá trong dàn diễn viên mà nhà sản xuất lẫn đạo diễn đều tin rằng, phong ba thời cuộc và nhịp tiến dồn dập của lịch sử trong truyền thuyết về "Hộ linh tráng sĩ – Bí mật mộ Vua Đinh" sẽ được tái diễn rõ rệt trên màn ảnh rộng thông qua năng lực hóa thân xuất sắc của cô cùng dàn diễn viên gạo cội.

Tham dự Liên hoan phim Quốc tế Busan cùng đoàn làm phim "Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh" tại Busan – Hàn Quốc, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cùng dàn cast chính sẽ xuất hiện cùng trang phục của nhà thiết kế Mai Lâm lấy cảm hứng từ chất liệu cổ trang triều Đinh – Tiền Lê được chế tác bởi các nhóm nghiên cứu cổ phục Việt Nam dựa trên các văn vật lịch sử được lưu giữ từ nhiều nguồn thông tin chính thống. Điều này cũng là những bước đi mới mẻ để giới thiệu về các đặc thù văn hóa của dân tộc Việt Nam mà nhiều năm qua chưa được tuyên truyền rộng rãi trong nội địa lẫn thế giới.

Chồng doanh nhân của Đỗ Hải Yến tỉ mẩn chăm chút trang phục cho vợ.

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về vị Hoàng đế đầu tiên của nước Việt độc lập, "Hộ Linh tráng sĩ" là một bản anh hùng ca bi tráng, kể về hành trình nghẹt thở của bảy tráng sĩ trong nhiệm vụ bảo vệ bí mật cuối cùng của Vua Đinh Tiên Hoàng. Bộ phim không chỉ là những màn võ thuật mãn nhãn, mà còn là câu chuyện sâu sắc về lòng trung thành, tình yêu, sự hy sinh và hơn hết là khát vọng bảo vệ "linh thổ quốc gia" – một thông điệp mạnh mẽ rằng mỗi tấc đất Việt Nam đều được đổi bằng xương máu của các thế hệ cha ông.

Sinh năm 1982, Đỗ Thị Hải Yến bén duyên với điện ảnh từ năm 12 tuổi và nhanh chóng được chú ý trên cả trong nước lẫn quốc tế qua vai diễn trong bộ phim Hollywood Người Mỹ trầm lặng. Trong giai đoạn 2000 – 2015, nữ diễn viên chỉ tham gia 7 bộ phim, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn sâu đậm, đặc biệt ở những tác phẩm nghệ thuật như Chuyện của Pao (2006), Chơi Vơi (2009), Cánh đồng bất tận (2010) hay Cha và con và… (2015). Sau một thập kỷ vắng bóng, Đỗ Thị Hải Yến trở lại màn ảnh với hai dự án mới: Quán Kỳ Nam, vừa ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) và 1982, dự kiến ra mắt năm 2026.

'Sương' Đỗ Hải Yến 14 năm sau 'Cánh đồng bất tận': Hạnh phúc bên chồng đại gia, sống kín tiếng GĐXH - Đỗ Hải Yến sau 14 năm đóng phim "Cánh đồng bất tận", cô hiện tại có cuộc sống bình yên bên chồng đại gia. Dù không xuất hiện trước công chúng quá nhiều nhưng nữ diễn viên vẫn nhận được quan tâm của khán giả.



