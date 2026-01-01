Mới nhất
Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Thứ năm, 19:00 01/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển cùng 3 nhóc tì xinh đẹp như thiên thần đã có một bộ ảnh chúc mừng năm mới tuyệt đẹp.

Phan Hiển khen Khánh Thi: "Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?"Phan Hiển khen Khánh Thi: 'Bạn ăn gì mà ngày càng xinh đẹp thế?'

GĐXH - Khánh Thi - Phan Hiển mới đây đã cùng 3 con chụp bộ ảnh giáng sinh ấm áp. Điều đáng chú ý là lời khen "có cánh" Phan Hiển dành cho vợ.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 2.

Khánh Thi trên trang cá nhân đã viết những lời chúc mừng năm mới tưng bừng và hạnh phúc. Cô chia sẻ: "Gia đình là nơi trái tim luôn tìm về. Dù có đi đâu, làm gì, chỉ cần còn nghĩ cho nhau là đủ bình an rồi. Chúc cho ai còn ông bà, ba mẹ sẽ luôn biết trân trọng và hiếu kính. Chúc cho ai đang lập nghiệp vững vàng từng bước và sớm chạm tới thành công. Chúc cho ai đã trải qua nhiều vất vả sẽ có tương lai xứng đáng với những cố gắng ấy. Chúc cho vợ chồng luôn hòa thuận, ấm êm và đủ bao dung để đi cùng nhau thật lâu. Chúc cho các con lớn lên khỏe mạnh, tử tế và làm được nhiều điều hay cho cuộc đời.Và cuối cùng,chúc cho tất cả chúng ta luôn có yêu thương để giữ, có niềm tin để bước tiếpvà có thật nhiều điều tốt đẹp ghé thăm".

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 3.

Đi kèm những lời chúc mừng năm mới siêu ý nghĩa của Khánh Thi, cô còn đăng tải những hình ảnh chào năm mới tại một resort sang trọng ở Đà Lạt.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 4.

Cặp đôi khiến khán giả yêu mến bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc với 3 thiên thần nhỏ đủ nếp tẻ.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 5.

Về cuộc sống riêng tư của Khánh Thi - Phan Hiển, được biết, 17 năm trước Khánh Thi nên duyên cùng Phan Hiển. Thời điểm ấy, Khánh Thi sau khi thành công với 2 HCV Đại hội thể thao trong nhà châu Á cô tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu. Kể từ đây, cô chú tâm vào kinh doanh, làm huấn luyện viên đào tạo các tài năng trẻ, đồng thời thử sức mình với vai trò ca sĩ, diễn viên. Năm 2008, Khánh Thi vào Sài Gòn lập nghiệp và đã mở CLB khiêu vũ thể thao mang tên mình.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 6.

Trong quá trình làm huấn luyện viên đào tạo các tài năng trẻ, Khánh Thi gặp Phan Hiển rồi dần nảy sinh tình cảm. Thời điểm công khai mối quan hệ, cặp đôi nhận không ít ý kiến trái chiều của dư luận.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 7.

Phan Hiển - Khánh Thi trải qua không ít sóng gió, đặc biệt là "lời ra tiếng vào" của dư luận từ khi công khai chuyện tình cảm đến lúc dọn về sống chung. Sau nhiều năm yêu và đồng hành, Khánh Thi - Phan Hiển đã quyết định làm đám cưới vào năm 2022.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 8.

Sau đám cưới với chồng kém 11 tuổi, cuộc sống lẫn sự nghiệp của Khánh Thi lên như diều gặp gió. Hồi đầu năm, người đẹp trở thành Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật của một trường Đại học ở TP.HCM. Khánh Thi cho biết, cô thấy vinh dự khi được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này và mong muốn nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các thầy cô giáo và sinh viên.

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 9.

Về cuộc sống hôn nhân, Khánh Thi không chỉ được bố mẹ chồng tạo điều kiện cho thoải mái trong cuộc sống, họ còn bênh vực con dâu mỗi khi con trai "ho he". Khánh Thi kể: "Chồng tôi chỉ có hơi ho he một tiếng thôi tôi đến gặp bà cố, là ông xã bị chỉnh đốn ngay. Còn tôi có vấn đề gì hơi sai sai thì mẹ chồng đi nói với chồng mình chứ không nói với tôi và chồng sẽ góp ý lại. Tôi thấy cách cư xử này văn minh và nó cũng làm cho mình thật sự thoải mái".

Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh 10.

Ngoài cuộc sống tinh thần thoải mái, gia đình chồng Khánh Thi còn tạo điều kiện tốt về vật chất cho cô. Mẹ chồng Khánh Thi còn mua nhà riêng để 2 vợ chồng cô tự lập hơn.

Ảnh: FBNV

Con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khoe má "bánh bao" khiến dân mạng phát sốtCon gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khoe má 'bánh bao' khiến dân mạng phát sốt

GĐXH - Lisa - con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển tiếp tục "đốn tim" mạng xã hội khi khoe má "bánh bao" đáng yêu, xinh xắn như thiên thần.

