Lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, cùng hình ảnh 3 con trai - gái đẹp như mơ của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Khánh Thi trên trang cá nhân đã viết những lời chúc mừng năm mới tưng bừng và hạnh phúc. Cô chia sẻ: "Gia đình là nơi trái tim luôn tìm về. Dù có đi đâu, làm gì, chỉ cần còn nghĩ cho nhau là đủ bình an rồi. Chúc cho ai còn ông bà, ba mẹ sẽ luôn biết trân trọng và hiếu kính. Chúc cho ai đang lập nghiệp vững vàng từng bước và sớm chạm tới thành công. Chúc cho ai đã trải qua nhiều vất vả sẽ có tương lai xứng đáng với những cố gắng ấy. Chúc cho vợ chồng luôn hòa thuận, ấm êm và đủ bao dung để đi cùng nhau thật lâu. Chúc cho các con lớn lên khỏe mạnh, tử tế và làm được nhiều điều hay cho cuộc đời.Và cuối cùng,chúc cho tất cả chúng ta luôn có yêu thương để giữ, có niềm tin để bước tiếpvà có thật nhiều điều tốt đẹp ghé thăm".