Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Thứ năm, 16:03 01/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên, gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 với hình ảnh người phụ nữ hiện đại. Cô mang thông điệp “Beauty with a Purpose” đầy cảm hứng.

Nữ sinh quê Gia Lai gây chú ý Miss World Vietnam 2025Nữ sinh quê Gia Lai gây chú ý Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Nguyễn Phương Hồng Thắm - nữ sinh quê Gia Lai đã truyền cảm hứng tại Miss World Vietnam 2025 với câu chuyện vượt qua tự ti, hướng tới sự tự tin.

Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 1.

Trần Linh Mai sinh năm 2004, là một trong ba người đẹp đến từ Hưng Yên lọt vào top 50 Miss World Vietnam 2025.

Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 2.
Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 3.

Trước khi đến với Miss World Vietnam năm nay, Linh Mai từng lọt top Duyên dáng Ngoại thương 2023.

Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 4.

Không có nhiều kinh nghiệm showbiz như 2 người đẹp cùng quê Hưng Yên (Bùi Thu Thủy và Đỗ Thùy Linh), theo Linh Mai chia sẻ, cô vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi nhan sắc này vì muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn luôn giữ giá trị truyền thống.

Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 5.
Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 6.

"Tôi mong muốn khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu văn hóa và giá trị truyền thống. Tôi tin rằng, bằng sự chân thành và nỗ lực, mình có thể lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng sống đẹp đến những người xung quanh", Linh Mai chia sẻ.

Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 7.
Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 8.
Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 9.

Khi biết đến Miss World Vietnam 2025, tinh thần “Beauty with a Purpose” đã truyền cho cô nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc tôi bước ra khỏi vùng an toàn để biến ước mơ thành hành động.

Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 10.
Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 11.

Nhan sắc ngọt ngào đời thực của Linh Mai.

Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 12.

Hiện tại, top 50 Miss World Vietnam 2025 đã bước qua phần thi phụ Người đẹp Thời trang. Sắp tới, các thí sinh tiếp tục với các phần thi Người đẹp Tài năng, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Biển… Người chiến thắng Miss World Vietnam 2025 sẽ kế nhiệm Hoa hậu Ý Nhi, đồng thời trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần 74.

Chân dung Trần Linh Mai - nữ sinh Hưng Yên nổi bật tại Miss World Vietnam 2025 - Ảnh 13.

Hình ảnh Linh Mai trong phần thi thời trang Miss World Vietnam 2025.

