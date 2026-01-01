Chân dung nữ sinh quê Hưng Yên gây chú ý Miss World Vietnam 2025

Không có nhiều kinh nghiệm showbiz như 2 người đẹp cùng quê Hưng Yên (Bùi Thu Thủy và Đỗ Thùy Linh), theo Linh Mai chia sẻ, cô vẫn quyết tâm tham gia cuộc thi nhan sắc này vì muốn thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động, tự tin hội nhập nhưng vẫn luôn giữ giá trị truyền thống.