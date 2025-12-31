Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ
GĐXH - "Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", MC Mai Ngọc nhắn gửi con trai khi đón sinh nhật tuổi 36.
Mới đây, MC Mai Ngọc gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc năm đầu tiên đón tuổi mới cùng con trai - bé Panda. Nữ MC VTV bày tỏ cảm xúc, chỉ cần nhìn đôi mắt con mở to nhìn mẹ, lòng cô đã ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười bé xíu của con khi ánh nến bên chiếc bánh lấp lánh nhắc cô nhớ rằng cuộc sống thật đơn giản với niềm vui được nhìn con lớn lên từng chút một.
"31/12/2025 - đây là sinh nhật đầu tiên mẹ có con... Sinh nhật năm nay với mẹ thật khác vì lần đầu tiên, mẹ có con trong vòng tay. Mọi ước mong, hy vọng và yêu thương của mẹ gói trọn trong con, món quà nhỏ bé nhưng trọn vẹn nhất. Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", Mai Ngọc nhắn gửi đến con trai Panda trong ngày bước sang tuổi 36.
Điều khiến fan chú ý là hình ảnh cười tít mắt vô cùng đáng yêu của con trai Mai Ngọc. Bé Panda nhà MC Mai Ngọc được mẹ đặt cho biệt danh "em bé hay cười" vì gặp ai cũng tỏ ra thân thiện, đáng yêu.
Trước đó, Mai Ngọc cho biết sinh nhật năm nay của mình cũng khác biệt so với các năm trước vì ở xa nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người. Một số bạn bè thân thiết còn không ngại đường xa để về Bắc Ninh để trực tiếp tặng quà mừng tuổi mới của cô từ vài ngày trước.
Vào hôm 27/12, Mai Ngọc cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kỷ niệm một năm ngày cưới cùng chồng tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Trong không gian ấm cúng, Mai Ngọc diện đầm voan màu be, còn chồng thiếu gia diện vest đen lịch lãm. Tuy nhiên vẫn như mọi khi, Mai Ngọc nửa kín nửa hở về chồng, không hé lộ quá nhiều để đảm bảo sự riêng tư.
MC Mai Ngọc gần đây chuyển từ biệt thự tại Hà Nội về sống trong lâu đài rộng hàng nghìn m2 của nhà chồng ở thành phố Bắc Giang cũ, nay thuộc Bắc Ninh. Ông xã cô - thiếu gia Quốc Thắng, hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình ở quê. Bên cạnh hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới, gia đình Quốc Thắng còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đang triển khai một khu đô thị lớn ở Bắc Ninh.
Từ khi chuyển về Bắc Ninh sống, Mai Ngọc giữ thói quen đưa con trai Panda dạo quanh khuôn viên lâu đài mỗi ngày. Cậu nhóc được nhận xét là bản sao của bố về ngoại hình.
Nữ MC update cuộc sống hàng ngày trên trang cá nhân và cho biết hạnh phúc với nhịp sống bình yên, không khí trong lành ở quê. Tạm gác lại công việc MC, biên tập viên truyền hình, niềm vui hiện tại của Mai Ngọc là con trai ngoan ngoãn, thích thú với các món ăn dặm do cô chuẩn bị.
