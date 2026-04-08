10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie

Phùng Ngọc Huy từng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở làng giải trí phía Nam. Anh được biết đến qua các phim như: Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần, Tay chơi miệt vườn và đặc biệt với "Cổng mặt trời", anh giành giải Mai Vàng năm 2010. Trước khi gia nhập làng giải trí, Phùng Ngọc Huy là sinh viên trường Y nhưng vì quá đam mê nghệ thuật nên anh bỏ giữa chừng và theo đuổi diễn xuất lẫn ca hát.