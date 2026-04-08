10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie

Thứ tư, 16:00 08/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie (con của cố diễn viên Mai Phương) hiện tại có cuộc sống yên bình ở Mỹ sau 10 năm định cư.

10 năm sống bên Mỹ kín tiếng của ca sĩ Phùng Ngọc Huy - bố bé Lavie - Ảnh 1.6 năm ngày mất diễn viên Mai Phương: Bé Lavie, Ốc Thanh Vân và nhiều đồng nghiệp lặng lẽ tưởng nhớ

GĐXH - Diễn viên Mai Phương rời khỏi cõi tạm đã 6 năm và sự ra đi của cô đã để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng bé Lavie - con gái và những đồng nghiệp ở lại.

Phùng Ngọc Huy từng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng ở làng giải trí phía Nam. Anh được biết đến qua các phim như: Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần, Tay chơi miệt vườn và đặc biệt với "Cổng mặt trời", anh giành giải Mai Vàng năm 2010. Trước khi gia nhập làng giải trí, Phùng Ngọc Huy là sinh viên trường Y nhưng vì quá đam mê nghệ thuật nên anh bỏ giữa chừng và theo đuổi diễn xuất lẫn ca hát.

Năm 2008, Phùng Ngọc Huy gia nhập cùng công ty giải trí với ca sĩ Đan Trường, tuy nhiên, duyên phận với âm nhạc anh không thực sự thành công. Và phải đến năm 2010, với vai Quốc trong "Cổng mặt trời", Phùng Ngọc Huy mới nổi tiếng trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, sau vai diễn này, Phùng Ngọc Huy lại không thể "bật sáng" . Chính vì vậy, có thời gian ở Việt Nam, anh hầu như mất tích khỏi làng giải trí.

Năm 2015, Phùng Ngọc Huy quyết định sang Mỹ để tìm cho mình môi trường thích hợp. Tuy nhiên, ở môi trường mới, nam diễn viên không nhận được show hay công việc như ý. Để ổn định cuộc sống anh kết hợp đi hát và bán hàng online.

Theo dõi trên trang cá nhân, nam diễn viên vẫn cập nhật công việc đi hát ở nhiều tiểu bang bên Mỹ và công việc bán hàng của mình.

Mới đây, Phùng Ngọc Huy còn kết hợp cùng ca sĩ Châu Khải Phong ra mắt MV âm nhạc. Hiện tại, ca khúc đang được nhiều khán giả đón nhận và yêu mến.

Về đời tư, Phùng Ngọc Huy và cố diễn viên Mai Phương từng hẹn hò và có với nhau một thiên thần nhỏ. Hiện tại, sau khi Mai Phương qua đời, con gái anh ở với bảo mẫu. Phùng Ngọc Huy có về thăm con nhưng hiện tại vẫn chưa đoàn tụ cùng con ở Mỹ do nhiều lý do khác nhau.

Năm 2023, khi về thăm con gái, Phùng Ngọc Huy tiết lộ lý do anh không đón được con gái sang Mỹ ở thời điểm đó là do thủ tục giấy tờ chưa đầy đủ. Hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn chưa có điều kiện đón con sang ở cùng. Anh vẫn đang cố gắng mưu sinh để có cuộc sống ổn định hơn.

Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985, anh nổi tiếng với các phim: Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần, Tay chơi miệt vườn, Cổng mặt trời, Những ngọn nến trong đêm (P2). Ngoài ra, nam diễn viên còn có tài ca hát. Năm 2011, Phùng Ngọc Huy phát hành album Chạy trốn tình yêu tặng kèm 4 MV với sự góp mặt của Lê Bê La.

Phùng Ngọc Huy tiết lộ cuộc gặp với Lavie sau 8 năm xa cách: 2 cha con đều ngại

Ca sĩ Phùng Ngọc Huy thừa nhận sau 8 năm xa cách, cả hai cha con anh đều chưa thể quấn quýt ngay lập tức mà cần có thời gian để gần gũi hơn.

