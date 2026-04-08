Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'

Thứ tư, 15:00 08/04/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
GĐXH - Thắng đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình với Mai, còn Trung đã lọt vào "mắt xanh" cô chủ shop quần áo xinh đẹp.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 "Ngược đường ngược nắng", Trung (Đình Tú) đến quán cafe Hoàng để gặp đối tác thì gặp người hâm mộ của mình ở đó. Đó là Hồng - cô chủ của shop quần áo mà bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hay tới mua. 

Cô dùng nhiều mỹ từ để khen Trung trước mặt người bạn: "Cả xã này tao chỉ chấm duy nhất có một mình anh Trung thôi. Hơn tao 6 tuổi là vừa đẹp. Mày có thấy lúc anh ấy cười lên trông rất là duyên luôn".

Hồng vừa dứt điện thoại với bà Diện thì Trung tới, vậy là Hồng tưởng rằng Trung đến đón mình về.

Hồng lộ rõ đã thích Trung từ trước. Ảnh VTV

Cùng lúc ấy, Mai (Ngọc Huyền) cũng tới quán để gặp Thắng (Trương Hoàng) xin trích xuất camera vụ đụng xe của bố nhưng khi tới quán, cô được nhân viên tiếp đón nhiệt tình một cách đáng nghi. Hóa ra, Thắng đã trang trí một khung cảnh lãng mạn để trò chuyện với Mai, với bóng bay và hoa ở khắp nơi.

Tuy nhiên, thấy cảnh này, Mai chỉ cảm thấy sởn da gà. Mai định đi về thì Thắng lôi điện thoại ra "đe dọa". Mai đành phải ở lại vì muốn lấy được đoạn ghi hình camera giúp bố minh oan. Đáng nói là nơi Mai gặp Thắng cũng chính là địa điểm Trung hẹn đối tác.

Thắng chuẩn bị khung cảnh lãng mạn để có cuộc nói chuyện với Mai. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, cụ Chinh (NSƯT Thu Quý) về nhà thì phát hiện con trai và con dâu lại tiếp tục gây chuyện với nhà Phúc (NSƯT Thanh Bình). Bà ngay lập tức tìm hiểu sự việc. "Tôi không có tính dạy con dạy cháu nhăm nhe đổ tội cho người khác. Trước khi đổ lỗi cho nhà Phúc anh đã nghĩ đến bản thân mình chưa?", cụ Chinh trách con trai.

Ông Trực (Anh Tuấn) cố tình than vãn, tỏ ra oan uổng trước mặt mẹ. Ông cho rằng mình là nạn nhân bị ông Phúc hãm hại, đánh đập, làm tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Thấy chồng kể khổ, Diện cũng lập tức hùa theo, khăng khăng cho rằng chính nhà Phúc đã rình rập, báo cáo chính quyền khiến đoàn kiểm tra xuống sờ gáy, buộc xưởng mộc nhà mình phải ngừng hoạt động.

Vợ chồng ông Trực bà Diện bị cụ Chinh bóc mẽ cố tình ăn vạ hàng xóm. Ảnh VTV

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cụ Chinh không để hai con lừa mình. Thay vì bênh vực con cái mù quáng, bà thẳng thừng bác bỏ thói "nhăm nhe đổ tội cho người khác". Bà mỉa mai cậu con trai trả lời chững chạc là nhờ công "chị Diện khéo đào tạo".

Đặc biệt, bà chỉ rõ nguyên nhân cốt lõi khiến xưởng gỗ bị lập biên bản là do cách làm ăn thiếu trách nhiệm của vợ chồng Trực. Dù làm ăn đông khách, nhưng cả hai lại phớt lờ lời nhắc nhở của mẹ về việc xả rác và bụi bặm ra môi trường. Bà không ngần ngại chỉ trích trực diện tính cách "sồn sồn" của Diện chính là nguyên nhân khiến Trực ngày càng mất thể diện.

Cụ Chinh tỏ rõ sự tức giận trước việc vợ chồng con trai làm ăn thiếu đứng đắn. Ảnh VTV

"Anh chị làm ăn đứng đắn thì người ta có lập biên bản được không? Ở xã khuyến khích các hộ kinh doanh, họ tạo mọi điều kiện, có gây khó dễ gì đâu. Tôi cũng không muốn nói to đâu. Nói thì lại mang tiếng là mẹ chồng bắt nạt con dâu. Chị mà không có cái tính sồn sồn như thế thì chồng chị làm sao mất thể diện được? Người ta còn xì xào chỉ vì chị ghen nên ghét sang cả nhà Phúc", cụ Chinh trách con dâu.

Tập 6 phim "Ngược đường ngược nắng" phát sóng vào 21h ngày 8/4 trên VTV1.

GĐXH - Vợ chồng son Đình Tú - Ngọc Huyền có cơ hội lần đầu đóng chung trong "Ngược đường ngược nắng" nhưng lại gây nhiều ý kiến trái chiều...

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood của phim "Sex Education" là một hot girl xinh đẹp và nổi tiếng trong phim nhưng ngoài đời lại từng có nhiều biến cố.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
