Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế
GĐXH - Linh nhờ bà Dung hợp tác tham gia dự án cô đang triển khai, đây cũng là cách tiếp cận gần hơn với gia đình Quân.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 "Bước chân vào đời", Linh (Vũ Thu Hoài) chính thức trở thành chủ nhiệm của dự án lớn do công ty đang thực hiện. Khi giành lại được công việc từ tay Dũng, cô nhanh chóng triển khai các mối quan hệ của mình để ghi điểm với sếp.
Ngoài việc bắt buộc Trang phải giao mọi tài liệu và những khách mời liên quan, Linh cũng triển khai hướng đi riêng của mình. Trong đó có việc tìm kiếm những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan. Một trong những người được Linh nhờ vả là bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương).
Linh năn nỉ bà Dung: "Cháu cam đoan với sếp rằng bác là chỗ thân tình nên sếp cháu kỳ vọng lắm. Hơn nữa dự án lần này rất quan trọng. Nếu bác không giúp thì cháu mất hết cơ hội".
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Trang làm cùng dự án với Linh thì bà Dung thay đổi thái độ và có ý từ chối. Linh phải ra sức thuyết phục, khẳng định Trang chỉ là chân "chạy vặt" trong dự án nên không cần phải quan tâm nhiều. Cô sẵn sàng xử lý gọn gàng mọi việc.
Linh hỏi thăm thêm về Quân vì biết anh vừa trải qua cú sốc tâm lý chia tay người yêu. Cô cho biết chia tay là điều tốt cho Quân vì anh với bạn gái quá chênh lệch. Linh nhấn mạnh thêm rằng hiện nay có nhiều cô gái trẻ rất tính toán khi yêu đương chứ không suy nghĩ đơn giản như mình.
Nghe thấy Linh cùng quan điểm về "môn đăng hộ đối" với mình, bà Dung lập tức tỏ ra vui vẻ và gợi ý: "Bác chỉ mong có được con dâu tháo vát, vui vẻ, tâm lý như cháu thôi".
Trong khi đó, Trang (Ngọc Thuỷ) khó chịu vì chị Thương (Quỳnh Kool) như người mất hồn, không để tâm vào bất cứ việc gì sau khi chia tay Quân (Huỳnh Anh). "Chị có biết cảm xúc của chị ảnh hưởng đến bọn em thế nào không? Ở chỗ làm đã mệt rồi về nhà còn mệt hơn", Trang nói với chị ngay trong bữa cơm. Thương buồn bã đứng dậy và xin lỗi các em, nói sẽ đi nấu mì bởi thức ăn cô làm quá chán.
Tập 21 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 8/4 trên VTV3.
Đình Tú và Ngọc Huyền cùng có người theo đuổi trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Thắng đã chuẩn bị một khung cảnh lãng mạn để tỏ tình với Mai, còn Trung đã lọt vào "mắt xanh" cô chủ shop quần áo xinh đẹp.
Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tếXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Sau sức nóng của các show âm nhạc đình đám, bộ đôi “Anh tài” Tuấn Hưng và Đăng Khôi rủ nhau làm “siêu nhân” với thử thách chăm con một mình trong 48h.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) xúi chồng ăn vạ để cướp bí kíp gia truyền nhà hàng xómXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bà Diện xúi chồng ăn vạ để kiện hàng xóm nhằm lấy bằng được bí kíp làm hương gia truyền.
Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gáiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nỗi đau quá lớn sau chia tay Thương đã khiến Quân thay đổi, anh chọn sống hời hợt, cam chịu trước bố mẹ.
Phim kinh dị chiếu vào mùa hè 2026 gây tò mò bởi tín ngưỡng 'thờ ma' trong đời sống người Hà GiangXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống tâm linh dân gian Việt Nam, bàn lễ không đơn thuần là nơi thờ cúng, mà là không gian giao thoa giữa niềm tin, nghi thức và ký ức cộng đồng. Ở mỗi vùng miền, cách bày biện bàn lễ thờ ma mang những sắc thái khác nhau, phản ánh điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và quan niệm riêng về linh hồn và thế giới vô hình.
Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tayXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thương nói lời chia tay trong nước mắt, Quân van xin người yêu đừng rời bỏ mình.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tức giận khi nhà xưởng bị đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trườngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Ông Trực trách ông Phúc sai con gái giả làm khách du lịch, quay phim tố cáo xưởng gây ô nhiễm môi trường.
Tò mò chuyện nữ NSƯT có con với chồng trẻ trong phim điện ảnh sắp ra mắtXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân trong bộ phim mới đã có con với chồng trẻ khiến nhiều khán giả tò mò.
Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đauXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thương một lần chủ động chia tay Quân bởi không muốn thấy cảnh bạn trai đau khổ quay lưng với mẹ.
Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sốngXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Thành quyết định đổi tuổi thọ của mình cho mẹ, chuẩn bị cho một ngày ra đi.
