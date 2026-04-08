Bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ưng ý 'con dâu tương lai' nhà gia thế

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 "Bước chân vào đời", Linh (Vũ Thu Hoài) chính thức trở thành chủ nhiệm của dự án lớn do công ty đang thực hiện. Khi giành lại được công việc từ tay Dũng, cô nhanh chóng triển khai các mối quan hệ của mình để ghi điểm với sếp.

Ngoài việc bắt buộc Trang phải giao mọi tài liệu và những khách mời liên quan, Linh cũng triển khai hướng đi riêng của mình. Trong đó có việc tìm kiếm những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực liên quan. Một trong những người được Linh nhờ vả là bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương).

Linh năn nỉ bà Dung: "Cháu cam đoan với sếp rằng bác là chỗ thân tình nên sếp cháu kỳ vọng lắm. Hơn nữa dự án lần này rất quan trọng. Nếu bác không giúp thì cháu mất hết cơ hội".

Linh tìm cách tiếp cận và lấy lòng bà Dung. Ảnh VTV

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Trang làm cùng dự án với Linh thì bà Dung thay đổi thái độ và có ý từ chối. Linh phải ra sức thuyết phục, khẳng định Trang chỉ là chân "chạy vặt" trong dự án nên không cần phải quan tâm nhiều. Cô sẵn sàng xử lý gọn gàng mọi việc.

Linh hỏi thăm thêm về Quân vì biết anh vừa trải qua cú sốc tâm lý chia tay người yêu. Cô cho biết chia tay là điều tốt cho Quân vì anh với bạn gái quá chênh lệch. Linh nhấn mạnh thêm rằng hiện nay có nhiều cô gái trẻ rất tính toán khi yêu đương chứ không suy nghĩ đơn giản như mình.

Bà Dung tỏ ra có nhiều thiện cảm với Linh. Ảnh VTV

Nghe thấy Linh cùng quan điểm về "môn đăng hộ đối" với mình, bà Dung lập tức tỏ ra vui vẻ và gợi ý: "Bác chỉ mong có được con dâu tháo vát, vui vẻ, tâm lý như cháu thôi".

Trong khi đó, Trang (Ngọc Thuỷ) khó chịu vì chị Thương (Quỳnh Kool) như người mất hồn, không để tâm vào bất cứ việc gì sau khi chia tay Quân (Huỳnh Anh). "Chị có biết cảm xúc của chị ảnh hưởng đến bọn em thế nào không? Ở chỗ làm đã mệt rồi về nhà còn mệt hơn", Trang nói với chị ngay trong bữa cơm. Thương buồn bã đứng dậy và xin lỗi các em, nói sẽ đi nấu mì bởi thức ăn cô làm quá chán.

Tập 21 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 8/4 trên VTV3.

