Lần đầu đóng chung phim sau cưới, Đình Tú - Ngọc Huyền nhận lời khuyên bất ngờ

Trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" đang được phát sóng trên VTV1, một trong những điểm thú vị của phim là sự xuất hiện của những cặp đôi cả trong phim lẫn ngoài đời. Đó là hai cặp đôi Ngọc Huyền – Đình Tú và NSƯT Nguyệt Hằng - nghệ sĩ Anh Tuấn. Trong đó, Ngọc Huyền và Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung – cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" với chuyện tình bắt đầu từ những hiểu lầm, tranh cãi và dần chuyển thành tình yêu. Đây cũng là lần đầu tiên cả hai thành đôi trong một bộ phim truyền hình.

Khi "Ngược đường ngược nắng" giới thiệu hai diễn viên chính là Ngọc Huyền và Đình Tú, không ít khán giả đã rất thích thú đón chờ. Đôi vợ chồng mới cưới được xem là “tiên đồng ngọc nữ” của phim VTV. Ngoài đời, Ngọc Huyền - Đình Tú được yêu thích với ngoại hình tương xứng, chuyện tình ngọt ngào, những bộ ảnh du lịch đẹp lung linh. Chính vì thế, cư dân mạng càng chờ đợi hai người đóng chung phim như thế nào.

Đình Tú và Ngọc Huyền trong buổi họp báo phim "Ngược đường ngược nắng".

Nhưng sau vài tập đầu phát sóng, trên các diễn đàn phim Việt, nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng đôi vợ chồng son của phim giờ vàng VTV nhìn khá gượng gạo, thiếu tự nhiên khi diễn các cảnh mâu thuẫn, cãi cọ. Chính vì thế, khán giả càng khó tin vào những gì đang xảy ra trên màn hình, mà chỉ thấy đây là cặp vợ chồng đang cố tỏ ra ghét bỏ nhau mà thôi.

Không ít người đặt câu hỏi vì sao Đình Tú đóng với các bạn diễn khác đều rất ăn ý, Ngọc Huyền cũng có phản ứng hóa học tốt với Trần Nghĩa ở phim "Cha tôi người ở lại" nhưng đến khi hai người đóng chung với nhau lại chưa tạo được cảm giác ngọt ngào như kỳ vọng. Thậm chí, có bình luận thẳng thắn rằng cặp đôi đã là vợ chồng không nên đóng chung phim.

Sự xuất hiện của Đình Tú và Ngọc Huyền gây chú ý nhưng lại sớm gây tranh cãi bởi diễn xuất được cho là khá gượng gạo, chưa làm nổi bật của cặp đôi "oan gia ngõ hẹp". Ảnh VTV

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bảo vệ cặp đôi diễn viên, cho rằng phim mới chỉ vài tập đầu, chưa nhiều cơ hội để cả hai bứt phá. Rất có thể ban đầu chỉ là mâu thuẫn, sau đó là nảy sinh tình cảm và có những phút giây lãng mạn, đồng lòng để vượt qua rào cản của gia đình...



Đình Tú và Ngọc Huyền thường xuyên có những xung đột mỗi khi gặp nhau ở trong phim.

Trước đó, tại buổi họp báo ra mắt phim, nam diễn viên Đình Tú cho rằng, tham gia "Ngược đường ngược nắng" có sự thay đổi trong cách lựa chọn vai diễn. Trước khi lập gia đình, nam diễn viên thường xuyên được các đạo diễn giao cho những vai công tử, có phần ngổ ngáo, tinh nghịch. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, muốn được giao những vai diễn trưởng thành hơn, có chiều sâu tâm lý rõ nét hơn.

Dù trong "Ngược đường ngược nắng", Đình Tú vẫn giữ được sự vui vẻ, cá tính riêng nhưng nhân vật của anh cũng có nội tâm phức tạp hơn, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, sẵn sàng dốc hết lòng cho người mình yêu.

Vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền trong phim "Ngược đường ngược nắng". Ảnh VTV

Nam diễn viên cho biết, việc lập gia đình không chỉ thay đổi cuộc sống cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cách anh nhìn nhận nghề nghiệp. Về việc đóng chung phim với vợ, Đình Tú tiết lộ, trước khi kết hôn, cả hai từng nói vui với nhau rằng nếu có cơ hội đóng chung một bộ phim với vai trò người yêu, không biết cảm giác sẽ như thế nào, liệu có ngại hay không. Thế nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, Đình Tú lại rơi vào trạng thái… lo lắng.

Theo Đình Tú, ngoài đời hai vợ chồng vốn rất vui vẻ, thường xuyên trêu đùa nhau. Chính vì vậy, khi bước vào những cảnh quay đòi hỏi cảm xúc nghiêm túc, cả hai lại dễ… bật cười. "Có những cảnh quay, hai vợ chồng nhìn nhau là cười", anh chia sẻ. Dù vậy, chính sự thoải mái đó cũng giúp họ phối hợp ăn ý hơn, chân thật trên màn ảnh.

Nữ diễn viên phim Sex Education từng gặp nhiều sóng gió trước khi thành ngôi sao GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood của phim "Sex Education" là một hot girl xinh đẹp và nổi tiếng trong phim nhưng ngoài đời lại từng có nhiều biến cố.

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng' GĐXH - Bà Diện nghi có người đứng sau việc đoàn kiểm tra bất ngờ xuất hiện tại xưởng hương khiến Trung và Mai xảy ra cãi nhau.



