Nữ ca sĩ hát nhạc bolero nức tiếng phòng trà ở tuổi 45 đơn thân nuôi con trai, có tình mới hết lòng yêu chiều

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng GĐXH - Lệ Quyên trong ngày sinh nhật của Lâm Bảo Châu đã viết những lời xúc động và chân tình. Cô thẳng thắn ví tình yêu của mình bình dị như bao cặp đôi trên thế gian.

Lệ Quyên là ai, giàu có ra sao?

Lệ Quyên được biết đến là gương mặt nổi bật trong làng giải trí Việt. Đặc biệt với dòng nhạc bolero, Lệ Quyên đã thực sự thành công khi tạo ra chất riêng không lẫn với nghệ sĩ nào khác. Chính vì vậy, hiện tại cô là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất trong dòng nhạc này.

Trong đời tư, sau khi chia tay "ông bầu" Đức Huy, Lệ Quyên vẫn giữ được phong độ giàu sang và sự nghiệp ổn định. Năm 2021, cô tậu biệt thự mới ở khu vực được mệnh danh là "đất nhà giàu". Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh cơ ngơi mới trên trang cá nhân. Biệt thự có gam màu trắng chủ đạo, mang phong cách Hy Lạp cổ điển. Từng chiếc ghế, bộ đèn, rèm cửa đều được Lệ Quyên lựa chọn kỹ lưỡng. Sân vườn trồng nhiều cây xanh và có hồ bơi.

Xét về độ giàu có trong lĩnh vực bất động sản, ca sĩ Lệ Quyên từng chia sẻ trong chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" khi mời diva Mỹ Linh đến nhà chơi. Nữ diva nhạc Việt liền hỏi trong chương trình: "Nhà em ở Sài Gòn hay Hà Nội?". Lệ Quyên đáp: "Ở đâu cũng có một cái nho nhỏ". Nghe đến đây, Mỹ Linh và khán giả đều choáng trước khối tài sản "khủng" của cô.

Theo một số nguồn tin trên mạng xã hội, Lệ Quyên được cho là sở hữu thêm một căn biệt thự tại Mỹ rộng khoảng 400m², dự tính sẽ là nơi sinh sống của con trai cô khi du học tại đây.

Không chỉ có bất động sản giá trị, Lệ Quyên còn là một trong số ít sao nữ sở hữu nhiều xế hộp hạng sang. Năm 2014, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi sắm xe Mercedes-Benz GL500 trị giá 5,3 tỷ đồng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ sở hữu ba chiếc Mercedes với tổng giá trị khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, Lệ Quyên còn đầu tư cho cuộc sống cá nhân bằng loạt trang phục, trang sức và túi xách hàng hiệu – mỗi chiếc đều có giá trị rất cao. Chỉ cần nhìn qua bộ sưu tập của cô cũng đủ thấy mức độ chịu chi của nữ ca sĩ.

Lệ Quyên làm mẹ đơn thân xinh đẹp, khéo léo chăm con

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, Lệ Quyên không chỉ ghi dấu ấn với danh xưng "nữ hoàng phòng trà" mà còn nhận được sự quan tâm của công chúng bởi cuộc sống riêng đầy bản lĩnh. Đặc biệt, hành trình làm mẹ đơn thân, nuôi dạy con trai nhỏ của nữ ca sĩ luôn là câu chuyện truyền cảm hứng về sự mạnh mẽ, trách nhiệm và tình yêu thương vô điều kiện.

Trải qua những biến cố trong đời sống hôn nhân, Lệ Quyên lựa chọn cách đối diện thẳng thắn và văn minh. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với doanh nhân Đức Huy, cô giữ thái độ bình tĩnh, tránh ồn ào và tập trung vào công việc cũng như vai trò làm mẹ. Với nữ ca sĩ, con trai chính là ưu tiên hàng đầu, là động lực để cô nỗ lực mỗi ngày.

Con trai của Lệ Quyên, thường được gọi thân mật là Bo, là "trái ngọt" mà cô luôn tự hào. Dù bận rộn với lịch diễn dày đặc, nữ ca sĩ vẫn dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng con trong từng giai đoạn trưởng thành. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị bên con, từ việc học tập, vui chơi cho đến những chuyến du lịch ngắn ngày. Những hình ảnh ấy cho thấy một Lệ Quyên rất khác – không ánh đèn sân khấu, không hào quang, mà là một người mẹ gần gũi, tận tâm.

Việc làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với một nghệ sĩ có lịch trình dày đặc như Lệ Quyên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình. Cô từng chia sẻ rằng, dù bận đến đâu, cô cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đưa đón con đi học, cùng con ăn cơm và trò chuyện mỗi ngày. Chính sự hiện diện đều đặn của mẹ giúp cậu bé cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn, không thiếu hụt.

Không chỉ chăm lo về vật chất, Lệ Quyên còn đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục nhân cách cho con trai. Cô hướng con trở thành người sống tình cảm, biết yêu thương và tôn trọng người khác. Nữ ca sĩ cũng khuyến khích con phát triển tính tự lập từ sớm, đồng thời tạo điều kiện để con khám phá những sở thích cá nhân. Theo cô, điều quan trọng nhất không phải là thành tích, mà là con có một tuổi thơ hạnh phúc và một nền tảng đạo đức vững vàng.

Một điểm đáng chú ý trong cách nuôi dạy con của Lệ Quyên là sự văn minh trong mối quan hệ với chồng cũ. Dù không còn chung sống, cô và doanh nhân Đức Huy vẫn giữ sự tôn trọng nhất định để cùng chăm sóc con. Điều này giúp cậu bé có môi trường phát triển ổn định, không bị ảnh hưởng tiêu cực từ những đổ vỡ của người lớn. Lệ Quyên luôn cố gắng để con hiểu rằng, dù hoàn cảnh thay đổi, tình yêu của cha mẹ dành cho con vẫn không hề thay đổi.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng không giấu việc đôi lúc cảm thấy áp lực khi vừa phải gánh vác vai trò của cả cha lẫn mẹ. Tuy nhiên, thay vì than phiền, cô chọn cách đối mặt và vượt qua bằng sự lạc quan. Âm nhạc, công việc và đặc biệt là con trai chính là nguồn năng lượng tích cực giúp cô cân bằng cuộc sống.

Hiện tại, ngoài việc chăm sóc con, Lệ Quyên vẫn duy trì sự nghiệp ca hát ổn định. Cô đều đặn xuất hiện tại các sân khấu lớn nhỏ, giữ vững phong độ và vị trí trong lòng khán giả. Sự độc lập về tài chính cũng là một yếu tố giúp nữ ca sĩ chủ động hơn trong cuộc sống, từ đó mang đến cho con một môi trường sống đầy đủ và an toàn.