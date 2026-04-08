Cuộc sống làm mẹ đơn thân sau ly hôn của diễn viên Thanh Hương

Thứ tư, 09:30 08/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Thanh Hương nổi tiếng với nhiều bộ phim hot trên phim giờ vàng của "vũ trụ" VFC, ở tuổi U40, nữ diễn viên sống kín tiếng trong cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Bạch Cúc 'Người đẹp Tây Đô' nức tiếng một thời ở tuổi trung niên làm mẹ đơn thân, nuôi con trai khôn lớn

GĐXH - Việt Trinh ở thập niên 90 nức tiếng với danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch" nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất. Ngoài ra, thời điểm đó với vai diễn Bạch Cúc, cô luôn được khán giả quan tâm cho đến tận bây giờ.

Thanh Hương thời gian qua đã khiến khán giả chú ý khi xuất hiện trên màn ảnh rộng với 2 "bom tấn": Mùi phở, Thiên đường máu. Sự nghiệp của cô ngày càng rực rỡ và "cân" được rất nhiều vai diễn khác nhau.

Trước khi xuất hiện trên màn ảnh rộng, Thanh Hương đã là gương mặt nổi bật của làng phim phía Bắc với các tác phẩm hot trên VTV như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Mùa hoa tìm lại, Cuộc đời vẫn đẹp sao ...

Thành công trong sự nghiệp nhưng Thanh Hương lại gặp biến cố trong chuyện hôn nhân. Năm 2024, cô quyết định công khai đã ly hôn và chuyển về sống cùng bố mẹ.

Cuộc sống của 3 mẹ con không bị xáo trộn, ngược lại còn vui vẻ và hạnh phúc vì được ông bà chăm sóc. Tuy nhiên, điều khiến Thanh Hương phiền lòng là những ngày gần đây, con gái của nữ diễn viên nhận được các cuộc gọi để hỏi về chuyện ly hôn của bố mẹ.

Nói về chuyện này, Thanh Hương chia sẻ: "Trước đó tôi cũng đã chia sẻ với con, khi tôi dừng cuộc hôn nhân lại thì các con đều rất thoải mái, tôi không để các con cảm giác chúng bị thiếu thốn gì hết. Bố vẫn đón các con đi chơi bình thường. Chúng tôi không căng thẳng với nhau gì hết, chỉ là không gặp nhau nữa để cả hai có cuộc sống mới. Chúng tôi vẫn trao đổi với nhau qua điện thoại để biết con đang như thế nào".

Nữ diễn viên cho biết, đôi lúc cô cảm thấy hơi sợ vì không thấy các con hỏi gì về chuyện của bố mẹ.

Có lần, Thanh Hương nhắn tin hỏi con có suy nghĩ gì không thì đã nhận được câu trả lời: "Đó là chuyện riêng của bố mẹ, chuyện của người lớn, chúng con không tham gia. Con thấy đó là câu chuyện bình thường, có những bạn trong lớp cũng có bố mẹ như vậy". Nữ diễn viên cảm thấy an tâm vì các con không bị nghĩ ngợi quá nhiều.

Hiện tại, sau 2 năm ly hôn, Thanh Hương có cuộc sống bình yên bên 2 con. Sự nghiệp của cô ngày càng thành công và được khán giả đón nhận nhiều hơn.

Thanh Hương là một người đẹp có tên tuổi trong làng giải trí. Cô từng đoạt Á khôi 2 trong cuộc thi Hoa khôi Hải Dương 2006. Sau cuộc thi này, cô được đạo diễn Nhuệ Giang chọn vào phim "Hậu họa" với cát-sê 50 nghìn đồng. Khi tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, cô được về tại Đoàn kịch 2 thuộc Nhà hát kịch Hà Nội để công tác. Trong thời gian này, cô gây chú với khán giả bởi các bộ phim như: Sitcom sắc màu phái đẹp, Những cánh hoa trước gió, Zippo mù tạt và em, Đường lên Điện Biên, Cuồng phong, Người phán xử, Thương nhớ ở ai, Nàng dâu order. Mùa hoa tìm lại...

Cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai khôn lớn của nữ diễn viên phim 'Mưa đỏ'

GĐXH - Diễn viên Thúy Hà là cái tên quen thuộc với khán giả ở cả sân khấu, phim ảnh. Ngoài đời, nữ nghệ sĩ đang có cuộc sống làm mẹ đơn thân nuôi 2 con trai.

