Một Á hậu Việt vừa đón con trai đầu lòng cùng chồng doanh nhân

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu một bước ngoặt hạnh phúc trong cuộc sống gia đình. Bé trai nặng 3,7kg, được đặt tên thân mật là Renzo, đã ra đời trong sự chúc mừng và ủng hộ từ chồng cô - doanh nhân Phát Nguyễn, cùng gia đình.

Sau sinh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu hồi phục khá nhanh. Tuy những ngày đầu vết mổ có đau, nhưng cơn đau nhanh chóng tan biến khi cô nhìn thấy con.

Á hậu Quỳnh Châu chia sẻ khoảnh khắc sinh con đầu lòng: "Một người vừa trải qua ca sinh, một người vừa làm ba và một em bé vừa “la làng” chào đời. Sau tất cả những ngày chờ đợi, hồi hộp và cả những lúc yếu lòng… cuối cùng, con đã đến nhỏ bé nhưng đủ làm đầy cả thế giới của ba mẹ".

Doanh nhân Phát Nguyễn luôn đồng hành cùng vợ trong suốt hành trình của thai kỳ.

Nói về giây phút đầu tiên gặp con, nàng Hậu không giấu được sự hồi hộp và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, những bỡ ngỡ đó nhanh chóng được thay thế bằng cảm xúc thiêng liêng khi cô lần đầu chạm vào con.

"Khoảnh khắc lần đầu chạm vào con, Châu vừa hồi hộp, vừa bỡ ngỡ, nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Châu vô cùng biết ơn anh Phát và gia đình đã luôn ở bên cạnh, đồng hành và tiếp thêm cho mình rất nhiều sức mạnh để vượt qua hành trình này. Mọi người có hỏi Châu có thấy đau không. Thật ra là những ngày sau thì có nhưng mỗi khi nhìn thấy con vui quá không nhớ gì đau luôn", người đẹp chia sẻ.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng bày tỏ sự trân trọng sự đồng hành của người thân, đặc biệt là ông xã Phát Nguyễn, người luôn chăm lo và tiếp thêm sức mạnh cho cô trong suốt hành trình vượt cạn.

Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đều ổn định. Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết cô đang dành thời gian nghỉ ngơi và làm quen với vai trò mới trong cuộc sống.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Phát Nguyễn gắn bó gần 5 năm trước khi quyết định về chung một nhà với đám cưới "gây bão" mạng xã hội vào tháng 10 năm ngoái tại TP.HCM. Đến cuối năm, cả hai hạnh phúc thông báo tin vui mang thai con đầu lòng và nhận nhiều lời chúc mừng của khán giả.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, sinh năm 1994, quê Lâm Đồng. Người đẹp được công chúng biết đến qua các chương trình truyền hình thực tế về thời trang. Tháng 9/2022, Quỳnh Châu giành Á hậu 1 Miss Grand Vietnam. Sau đó, cô còn lấn sân sang lĩnh vực MC, từng đóng phim điện ảnh: Hoa hậu giang hồ, Bố già.



