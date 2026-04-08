Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế
GĐXH - Sau sức nóng của các show âm nhạc đình đám, bộ đôi “Anh tài” Tuấn Hưng và Đăng Khôi rủ nhau làm “siêu nhân” với thử thách chăm con một mình trong 48h.
Là gameshow gia đình duy nhất lọt Top 10 gameshow có độ thảo luận nhiều nhất năm 2025 (theo Socialite), mùa mới của chương trình "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân" tiếp tục được khán giả trông đợi.
Mới đây, chương trình đã chính thức công bố trailer mùa với với sự tham gia của 4 gia đình nổi tiếng, lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế.
Những ông bố 8x truyền thống và nghiêm khắc
Tạm gác lại ánh đèn sân khấu với những màn trình diễn sôi động, "anh tài" Tuấn Hưng và Đăng Khôi cùng bước vào một cuộc hành trình căng thẳng: một mình trông 3 con trong hơn 48h vắng vợ.
Sự xuất hiện của 2 nam ca sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ 7X-8X hứa hẹn mang tới những tình huống đối lập đầy thú vị. Ông bố gai góc Tuấn Hưng gai góc sẽ ra sao khi đối mặt với những thử thách của chương trình? Ông bố Đăng Khôi vốn điềm đạm liệu có thay đổi khi đối mặt với những phản ứng của 3 con trai ở 3 độ tuổi khác nhau, có bé đang ở tuổi thay đổi tâm sinh lý?
Tuấn Hưng và 2 con tình cảm trong từng khoảnh khắc.
Qua trailer, gia đình Tuấn Hưng gắn với địa danh "Đồi trải nghiệm". Bốn bố con đã cùng nhau có chuyến trải nghiệm đặc biệt khi chỉ có bố và các con. Gia đình Đăng Khôi gắn với địa danh "Rừng già kỷ luật", vừa xuất hiện đã gây ấn tượng với bảng gia quy nghiêm khắc: Không bắt nạt nhau, không châm chọc nhau, Đăng Anh (con trai thứ 2) không được xa lánh em Kai…
"Chương trình sẽ tạo cho các bạn nhỏ mọi thứ trong cuộc sống mà các bạn ấy chưa từng trải qua…Ở nhà với bố có khác gì quân đội đâu?" - những chia sẻ đầu tiên của Tuấn Hưng cho thấy đây sẽ là khoảng thời gian trải nghiệm ý nghĩa dành cho anh và các con.
Còn với Đăng Khôi, những chia sẻ đối lập của 2 cậu con trai lớn: "Bố rất là nghiêm khắc", "Bố cũng chiều lắm luôn" càng khiến khán giả tò mò hơn về quan điểm nuôi dạy con của nam ca sĩ.
2 ông bố hiện đại nhưng khác góc nhìn
"Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" còn có sự góp mặt của 2 gia đình trẻ đang được yêu mến trên mạng xã hội thời gian gần đây: Gia đình Truyền hình - ba Mạnh Cường, mẹ Hương Giang và cặp sinh đôi Cue - Cam; Gia đình "chiến thần chốt đơn" - ba Tuấn Dương, mẹ Lucie và 2 bé gái Nami - Suli.
Đều là những ông bố hiện đại, nhưng sự đối lập về tính cách cũng hứa hẹn mang đến nhiều thú vị trong cách nuôi dạy con. Gia đình Truyền hình gắn với "Vịnh tri thức" - đại diện cho thế hệ bỉm sữa nuôi con bằng kiến thức khoa học và công nghệ. Tuấn Dương - ông bố trẻ nhất của chương trình đại diện cho "Đảo GenZ" - những ông bố cá tính với 90% cơ thể là… sự hài hước.
Trong trailer, cặp sinh đôi Cue - Cam và 2 chị em Nami - Suli xuất hiện với gương mặt lấm lem, tranh giành, chí chóe lẫn nhau, khóc lóc hờn dỗi… hé lộ phần nào 48h không hề ổn mà hai ông bố "siêu nhân" phải đối mặt.
Hành trình thám hiểm truy tìm kho báu
4 ông bố, 4 góc nhìn với những cách nuôi dạy con khác nhau nhưng đều có chung một đích đến: Trở thành những ông bố "siêu nhân" và niềm hạnh phúc của các con chính là "kho báu" mà bất kỳ ông bố nào cũng khao khát kiếm tìm.
Với concept độc đáo như một cuộc hành trình thám hiểm đi tìm kho báu lần lượt qua các địa danh mang dấu ấn thế hệ đặc trưng, "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" được kỳ vọng mang đến cho khán giả những phút giây giải trí thư giãn, đồng thời có thêm nhiều bài học, quan điểm và cách xử lý khi nuôi dạy con.
Để đồng hành cùng các gia đình trên hành trình chinh phục "kho báu", mời khán giả đón xem chương trình vào Thứ Năm hàng tuần, lúc 21h00 trên HTV7, 21h30 trên kênh YouTube từ 09/4; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN từ 11/4; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6 từ 12/4.
