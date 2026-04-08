Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế

Thứ tư, 10:43 08/04/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Sau sức nóng của các show âm nhạc đình đám, bộ đôi “Anh tài” Tuấn Hưng và Đăng Khôi rủ nhau làm “siêu nhân” với thử thách chăm con một mình trong 48h.

Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8XBằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa gợi lại ký ức vui vẻ của thế hệ 8X

GĐXH - Với 2 đêm diễn của concert "Bản ghi nhớ", Bằng Kiều và 2 người bạn mình là Tuấn Hưng và Tú Dưa đã gợi lại ký ức tươi đẹp về một mùa hè rực rỡ của thế hệ 8X.

Là gameshow gia đình duy nhất lọt Top 10 gameshow có độ thảo luận nhiều nhất năm 2025 (theo Socialite), mùa mới của chương trình "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân" tiếp tục được khán giả trông đợi.

Mới đây, chương trình đã chính thức công bố trailer mùa với với sự tham gia của 4 gia đình nổi tiếng, lần đầu tiên tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Những ông bố 8x truyền thống và nghiêm khắc

Tạm gác lại ánh đèn sân khấu với những màn trình diễn sôi động, "anh tài" Tuấn Hưng và Đăng Khôi cùng bước vào một cuộc hành trình căng thẳng: một mình trông 3 con trong hơn 48h vắng vợ.

Sự xuất hiện của 2 nam ca sĩ nổi tiếng thuộc thế hệ 7X-8X hứa hẹn mang tới những tình huống đối lập đầy thú vị. Ông bố gai góc Tuấn Hưng gai góc sẽ ra sao khi đối mặt với những thử thách của chương trình? Ông bố Đăng Khôi vốn điềm đạm liệu có thay đổi khi đối mặt với những phản ứng của 3 con trai ở 3 độ tuổi khác nhau, có bé đang ở tuổi thay đổi tâm sinh lý?

Tuấn Hưng và 2 con tình cảm trong từng khoảnh khắc.

Qua trailer, gia đình Tuấn Hưng gắn với địa danh "Đồi trải nghiệm". Bốn bố con đã cùng nhau có chuyến trải nghiệm đặc biệt khi chỉ có bố và các con. Gia đình Đăng Khôi gắn với địa danh "Rừng già kỷ luật", vừa xuất hiện đã gây ấn tượng với bảng gia quy nghiêm khắc: Không bắt nạt nhau, không châm chọc nhau, Đăng Anh (con trai thứ 2) không được xa lánh em Kai…

"Chương trình sẽ tạo cho các bạn nhỏ mọi thứ trong cuộc sống mà các bạn ấy chưa từng trải qua…Ở nhà với bố có khác gì quân đội đâu?" - những chia sẻ đầu tiên của Tuấn Hưng cho thấy đây sẽ là khoảng thời gian trải nghiệm ý nghĩa dành cho anh và các con.

Con trai, con gái nhà Tuấn Hưng vui đùa cùng bố trên chương trình truyền hình thực tế - Ảnh 3.

Đăng Khôi trong một phân cảnh chăm con.

Còn với Đăng Khôi, những chia sẻ đối lập của 2 cậu con trai lớn: "Bố rất là nghiêm khắc", "Bố cũng chiều lắm luôn" càng khiến khán giả tò mò hơn về quan điểm nuôi dạy con của nam ca sĩ.

2 ông bố hiện đại nhưng khác góc nhìn

"Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" còn có sự góp mặt của 2 gia đình trẻ đang được yêu mến trên mạng xã hội thời gian gần đây: Gia đình Truyền hình - ba Mạnh Cường, mẹ Hương Giang và cặp sinh đôi Cue - Cam; Gia đình "chiến thần chốt đơn" - ba Tuấn Dương, mẹ Lucie và 2 bé gái Nami - Suli.

Đều là những ông bố hiện đại, nhưng sự đối lập về tính cách cũng hứa hẹn mang đến nhiều thú vị trong cách nuôi dạy con. Gia đình Truyền hình gắn với "Vịnh tri thức" - đại diện cho thế hệ bỉm sữa nuôi con bằng kiến thức khoa học và công nghệ. Tuấn Dương - ông bố trẻ nhất của chương trình đại diện cho "Đảo GenZ" - những ông bố cá tính với 90% cơ thể là… sự hài hước.

Trong trailer, cặp sinh đôi Cue - Cam và 2 chị em Nami - Suli xuất hiện với gương mặt lấm lem, tranh giành, chí chóe lẫn nhau, khóc lóc hờn dỗi… hé lộ phần nào 48h không hề ổn mà hai ông bố "siêu nhân" phải đối mặt.

Hành trình thám hiểm truy tìm kho báu

4 ông bố, 4 góc nhìn với những cách nuôi dạy con khác nhau nhưng đều có chung một đích đến: Trở thành những ông bố "siêu nhân" và niềm hạnh phúc của các con chính là "kho báu" mà bất kỳ ông bố nào cũng khao khát kiếm tìm.

Với concept độc đáo như một cuộc hành trình thám hiểm đi tìm kho báu lần lượt qua các địa danh mang dấu ấn thế hệ đặc trưng, "Mẹ vắng nhà Ba là siêu nhân 2026" được kỳ vọng mang đến cho khán giả những phút giây giải trí thư giãn, đồng thời có thêm nhiều bài học, quan điểm và cách xử lý khi nuôi dạy con.

Để đồng hành cùng các gia đình trên hành trình chinh phục "kho báu", mời khán giả đón xem chương trình vào Thứ Năm hàng tuần, lúc 21h00 trên HTV7, 21h30 trên kênh YouTube từ 09/4; 10h30 Thứ 7 hàng tuần trên kênh QPVN từ 11/4; 13h00 Chủ Nhật hàng tuần trên SCTV6 từ 12/4.

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú DưaBằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.

Cùng chuyên mục

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) xúi chồng ăn vạ để cướp bí kíp gia truyền nhà hàng xóm

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) xúi chồng ăn vạ để cướp bí kíp gia truyền nhà hàng xóm

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Bà Diện xúi chồng ăn vạ để kiện hàng xóm nhằm lấy bằng được bí kíp làm hương gia truyền.

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Nỗi đau quá lớn sau chia tay Thương đã khiến Quân thay đổi, anh chọn sống hời hợt, cam chịu trước bố mẹ.

Phim kinh dị chiếu vào mùa hè 2026 gây tò mò bởi tín ngưỡng 'thờ ma' trong đời sống người Hà Giang

Phim kinh dị chiếu vào mùa hè 2026 gây tò mò bởi tín ngưỡng 'thờ ma' trong đời sống người Hà Giang

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống tâm linh dân gian Việt Nam, bàn lễ không đơn thuần là nơi thờ cúng, mà là không gian giao thoa giữa niềm tin, nghi thức và ký ức cộng đồng. Ở mỗi vùng miền, cách bày biện bàn lễ thờ ma mang những sắc thái khác nhau, phản ánh điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và quan niệm riêng về linh hồn và thế giới vô hình.

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Thương nói lời chia tay trong nước mắt, Quân van xin người yêu đừng rời bỏ mình.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tức giận khi nhà xưởng bị đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) tức giận khi nhà xưởng bị đóng cửa vì gây ô nhiễm môi trường

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Trực trách ông Phúc sai con gái giả làm khách du lịch, quay phim tố cáo xưởng gây ô nhiễm môi trường.

Tò mò chuyện nữ NSƯT có con với chồng trẻ trong phim điện ảnh sắp ra mắt

Tò mò chuyện nữ NSƯT có con với chồng trẻ trong phim điện ảnh sắp ra mắt

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - NSƯT Ốc Thanh Vân trong bộ phim mới đã có con với chồng trẻ khiến nhiều khán giả tò mò.

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Thương một lần chủ động chia tay Quân bởi không muốn thấy cảnh bạn trai đau khổ quay lưng với mẹ.

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Thành chấp nhận đổi hết số tuổi thọ để mẹ được sống

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Thành quyết định đổi tuổi thọ của mình cho mẹ, chuẩn bị cho một ngày ra đi.

Phim cổ trang 'Duyên định một đêm' về tình yêu ngọt ngào sắp lên sóng VTV3

Phim cổ trang 'Duyên định một đêm' về tình yêu ngọt ngào sắp lên sóng VTV3

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Bộ phim cổ trang Trung Quốc "Duyên định một đêm" được phát sóng lúc 18h thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 9/4.

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Ngọc Huyền 'khẩu chiến' với Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Bà Diện nghi có người đứng sau việc đoàn kiểm tra bất ngờ xuất hiện tại xưởng hương khiến Trung và Mai xảy ra cãi nhau.

Xem nhiều

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.

Tận mắt chứng kiến bố đẻ đánh vợ hiện tại chỉ vì tin đồn đi tìm con rơi

Tận mắt chứng kiến bố đẻ đánh vợ hiện tại chỉ vì tin đồn đi tìm con rơi

Xem - nghe - đọc
Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Xem - nghe - đọc
Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Xem - nghe - đọc
Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Chia tay bạn trai thiếu gia vì không muốn hạnh phúc dựa trên sự khổ đau

Xem - nghe - đọc

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

