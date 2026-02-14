Mới nhất
Tâm sự

Sợ Tết khi suốt ngày phải cặm cụi trong bếp nấu nướng

Thứ bảy, 07:00 14/02/2026 | Tâm sự

Nhà chồng tôi khá truyền thống, mấy ngày Tết ngày nào cũng phải làm cơm thắp hương đủ 3 bữa. Thế nên cả ngày tôi phải lụi hụi trong bếp, chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Cuối năm công việc bận rộn, tôi chỉ mong nghỉ Tết sẽ được nghỉ ngơi xả hơi mấy ngày, nhưng khi về nhà chồng ăn Tết còn vất vả hơn đi làm. 

Năm nào về đến nhà vợ chồng tôi cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, từ ngày 29, 30 Tết đến khoảng mùng 3 Tết, ngày nào nhà tôi cũng làm cơm 3 bữa thắp hương các cụ. Bố chồng tôi là trưởng họ, ông rất chú trọng việc cúng lễ ngày Tết. 

Sáng nào tôi cũng dậy từ 6h sáng nấu cơm sáng, rồi lại nấu cơm trưa, cơm tối. Tết nhất cũng chỉ có bố mẹ chồng và chồng tôi đi chúc Tết, còn tôi phải quanh quẩn ở nhà cơm nước, tiếp khách.

- Ảnh 1.

Tôi mệt mỏi khi cả Tết phải nấu nướng cả ngày (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Không biết từ bao giờ tôi có cảm giác sợ Tết. Tôi không cảm thấy vui hay hào hứng, mà chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày Tết nhìn đồ ăn thì ngán ngẩm, muốn ngủ nhiều một chút cũng không có thời gian.

Tôi chỉ muốn góp ý với bố mẹ chồng để Tết nhẹ nhàng hơn, nhưng bố mẹ chồng tôi rất khó tính nên tôi lại chẳng dám ý kiến nửa lời.

Cung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnhCung hoàng đạo nữ khiến đàn ông chỉ muốn cưới ngay vì tài nấu nướng tuyệt đỉnh

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những cô nàng sở hữu tài nấu nướng khéo léo, biến căn bếp thành không gian đầy ắp yêu thương.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
