10 thực phẩm cấm kỵ với người bệnh thận
Bác sĩ khuyến cáo người bệnh thận cần kiêng nhiều thực phẩm để tránh bệnh nặng hơn.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Đinh Cẩm Tú, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, bệnh thận mạn tính khiến chức năng lọc của thận suy giảm , các chất độc không được loại bỏ hết khỏi cơ thể. Vì vậy, người mắc bệnh cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống, tránh thực phẩm có thể làm tăng gánh nặng cho thận.
Thực phẩm người bệnh thận nên hạn chế
Quả mơ
Dù giàu vitamin A, C và chất xơ, quả mơ lại chứa nhiều kali - chất cần kiểm soát nghiêm ngặt ở người bệnh thận. Một ly (165g) mơ tươi cung cấp tới 427 mg kali, trong khi mơ khô có hàm lượng cao hơn gấp nhiều lần.
Rau bina nấu chín
Rau bina, củ cải Thụy Sĩ và củ cải đường là những loại rau lá xanh chứa nhiều kali. Chỉ một chén rau bina nấu chín có khoảng 839 mg kali - gần một nửa lượng tối đa khuyến nghị cho bệnh nhân thận.
Khoai tây
Một củ khoai tây trung bình chứa khoảng 610 mg kali. Người bệnh có thể giảm bớt lượng kali bằng cách ngâm hoặc luộc khoai trong nước nhiều lần trước khi ăn.
Cà chua
Ở giai đoạn đầu của bệnh, người bệnh thận có thể dùng lượng nhỏ cà chua. Tuy nhiên, nếu nồng độ kali trong máu cao, bác sĩ thường khuyến nghị loại bỏ cà chua và các sản phẩm từ cà chua khỏi khẩu phần ăn.
Gạo lứt
Gạo lứt chứa hàm lượng phốt pho và kali cao hơn gạo trắng. Một chén (155g) gạo lứt nấu chín có 149 mg phốt pho và 95 mg kali, trong khi gạo trắng chỉ bằng một nửa. Gạo trắng hoặc kiều mạch là lựa chọn thay thế tốt hơn.
Bánh mì nguyên cám
Bánh mì nguyên cám giàu dinh dưỡng nhưng cũng nhiều kali và phốt pho. Người bệnh nên chọn bánh mì trắng hoặc bánh mì thường để giảm gánh nặng cho thận.
Cám ngũ cốc và yến mạch
Cám ngũ cốc, yến mạch và các sản phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt có thể làm tăng lượng kali, phốt pho và natri trong cơ thể. Nếu muốn sử dụng, nên hỏi ý kiến bác sĩ để điều chỉnh phù hợp.
Thịt chế biến sẵn
Xúc xích, thịt xông khói, thịt hộp hay các loại thịt ướp muối chứa lượng natri rất cao - yếu tố khiến người bệnh khó kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể, dễ làm tăng huyết áp và tổn thương thận.
Dưa chua
Một phần dưa chua lớn có thể chứa tới 1.630 mg natri - gần chạm ngưỡng khuyến nghị tối đa 2.300 mg mỗi ngày cho người bệnh thận. Vì thế, nên hạn chế tối đa các món muối chua.
Thực phẩm đóng hộp và đậu
Đậu là nguồn protein thực vật tốt, nhưng cũng chứa nhiều kali và phốt pho. Ngoài ra, thực phẩm đóng hộp thường có hàm lượng muối cao, nên chỉ nên chọn loại “ít natri” nếu cần sử dụng.
Người bệnh thận nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng, giảm muối dưới 6g mỗi ngày, không hút thuốc và hạn chế rượu bia. Tập thể dục đều đặn ít nhất 150 phút mỗi tuần giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và làm chậm tiến triển của bệnh.
Để xây dựng thực đơn phù hợp, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng, tránh tự ý kiêng khem gây thiếu chất hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.
