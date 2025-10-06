10 tư thế yoga cần tránh khi bị huyết áp cao

Dưới đây là 10 tư thế yoga hàng đầu gây nguy hiểm cho người bị huyết áp cao:

1. Tư thế đảo ngược đứng trên vai

Tư thế đảo ngược này đẩy máu về phía đầu, cổ, có thể làm tăng áp lực lên não và mắt. Đối với những người bị huyết áp cao, tư thế này làm tăng nguy cơ chóng mặt , đau đầu, hoặc thậm chí là căng mạch máu, không an toàn.

Tư thế đứng trên vai.

2. Cúi người về phía trước hoàn toàn

Cúi sâu người sẽ nén ngực và bụng, hạn chế hô hấp và lưu thông máu. Đối với những người bị huyết áp cao, có thể dẫn đến choáng váng, lưu lượng máu không đều và tăng áp lực lên tim.

Tư thế cúi người về phía trước hoàn toàn.

3. Tư thế chiến binh III

Giữ thăng bằng khi nghiêng người về phía trước đòi hỏi sự phối hợp mạnh mẽ của hệ tim mạch . Đối với những người bị huyết áp cao, nỗ lực duy trì sự ổn định và cân bằng có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp, gây thêm áp lực không mong muốn.

Tư thế chiến binh 3 đòi hỏi giữ thăng bằng có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp.

4. Tư thế cái cày

Tư thế đảo ngược này đặt hai chân lên trên đầu và ép chặt ngực, có thể làm giảm dung tích phổi, gây khó thở và đẩy huyết áp lên cao, gây nguy hiểm cho bất kỳ ai bị huyết áp cao hoặc các vấn đề về tim mạch.

Tư thế cái cày.

5. Tư thế đứng bằng đầu

Việc giữ thăng bằng cơ thể ở tư thế lộn ngược sẽ đẩy máu lên đầu, mắt và cổ. Sự tăng áp lực đột ngột này có thể dẫn đến chóng mặt, mờ mắt , hoặc thậm chí nguy cơ xuất huyết ở những người bị huyết áp cao không kiểm soát.

Tư thế đứng bằng đầu

6. Tư thế bánh xe

Tư thế uốn cong lưng sâu này giúp mở rộng lồng ngực nhưng cũng làm tăng huyết áp lên cột sống, hệ tim mạch gây tăng nhịp tim đột ngột và gây căng thẳng tuần hoàn, khiến tư thế này không an toàn cho những người bị huyết áp cao.

Tư thế bánh xe.

7. Tư thế trồng cây chuối không phù hợp với người bị huyết áp cao

Là một tư thế đảo ngược chịu lực, tư thế trồng cây chuối đòi hỏi nỗ lực thể chất mạnh mẽ. Đối với người bị huyết áp cao, tư thế này có thể khiến tim hoạt động quá mức, gây rối loạn tuần hoàn máu và gây ra sự tăng áp lực đột ngột.

Tư thế trồng cây chuối có thể gây tăng áp lực đột ngột, không phù hợp với người bị huyết áp cao.

8. Tư thế đầu gối chạm tai

Là tư thế gập người về phía trước, tư thế này nén ngực và hạn chế luồng khí. Đối với những người bị huyết áp cao, có thể gây tăng áp lực nội sọ , đau đầu và khó chịu ở vùng tim. Điều này có thể đe dọa tính mạng.

Tư thế đầu gối chạm tai.

9. Tư thế tam giác duỗi

Mặc dù có vẻ đơn giản, tư thế đứng này đòi hỏi các động tác xoắn và duỗi mạnh. Đối với những người bị tăng huyết áp, nó có thể chèn ép động mạch, gây mất cân bằng lưu lượng máu và gây chóng mặt.

Tư thế tam giác duỗi.

10. Tư thế lạc đà

Tư thế uốn cong lưng này giúp mở rộng ngực sâu nhưng cũng giúp máu dồn lên đầu. Những người bị huyết áp cao có thể cảm thấy choáng váng, hồi hộp hoặc tim phải chịu áp lực quá mức.

Tư thế lạc đà.



