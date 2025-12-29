Phường Hà Đông: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ cơ sở

Ngay sau khi UBND phường Hà Đông ban hành kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở bám sát đặc điểm phường Hà Đông với số dân đông, biến động lớn, Trạm Y tế phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chuyên môn, đồng thời huy động sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và hệ thống 115 tổ dân phố, bảo đảm các nội dung truyền thông dân số được triển khai thống nhất, xuyên suốt và đúng tiến độ.

Phường Hà Đông treo băng rôn tuyên truyền các thông điệp hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025.

Ông Lê Xuân Nam - Phó Trưởng Trạm Y tế phường Hà Đông, phụ trách công tác dân số cho biết: "Chúng tôi xác định triển khai công tác dân số phải bắt đầu từ cơ sở, lấy cộng đồng làm trung tâm. Việc giao nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ và phát huy vai trò của mạng lưới cộng tác viên dân số tại các tổ dân phố giúp các hoạt động được thực hiện đồng bộ, sát thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực".

Một trong những điểm nhấn nổi bật là hoạt động truyền thông trực quan được triển khai trên toàn phường. Trong tháng 12/2025, Trạm Y tế phường Hà Đông đã tổ chức treo 55 băng rôn và 460 phướn dọc tuyên truyền các thông điệp hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam tại các trục đường chính, khu dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị. Hoạt động diễn ra từ ngày 01/12 đến 31/12/2025, tạo không khí tuyên truyền sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ thông điệp dân số tới cộng đồng dân cư.

Song song với đó, công tác truyền thông trên phương tiện công cộng và nền tảng số tiếp tục được đẩy mạnh. Nội dung tuyên truyền được phát trên hệ thống loa truyền thanh của 115 tổ dân phố, với tần suất 02 lần/ngày trong suốt tháng 12/2025, bám sát chủ đề Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam.

Trạm Y tế phường cũng đã đăng tải 15 tin, bài, infographic, poster tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử phường, trang Fanpage Trạm Y tế phường và các kênh truyền thông liên quan, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống, kịp thời và trực quan.

Tập huấn phổ biến các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ y tế thực hiện dịch vụ siêu âm, sản khoa của 36 phòng khám sản phụ khoa trên địa bàn phường.

Bà Lê Thị Minh Châu - phụ trách bộ phận Dân số - Bảo trợ xã hội - Truyền thông giáo dục sức khỏe, Trạm Y tế phường Hà Đông cho biết: "Việc kết hợp hài hòa giữa truyền thông trực quan và truyền thông số giúp thông tin dân số đến với người dân một cách nhanh chóng, trực quan và phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó, người dân dễ ghi nhớ, dễ tiếp cận các nội dung mới của công tác dân số và từng bước thay đổi nhận thức, hành vi theo hướng tích cực".

Phát huy vai trò mạng lưới cộng tác viên dân số

Hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng được triển khai hiệu quả, phát huy rõ nét vai trò của đội ngũ 218 cộng tác viên dân số tại 115 tổ dân phố. Các cộng tác viên đã tích cực thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tuyên truyền trực tiếp tới các hộ gia đình về các nội dung trọng tâm như: không lựa chọn giới tính thai nhi; lợi ích của khám sức khỏe tiền hôn nhân; sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; cung cấp tài liệu truyền thông về sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế phường còn tổ chức các buổi tư vấn nhóm nhỏ cho các cặp vợ chồng dự kiến kết hôn, phụ nữ mang thai, các cặp vợ chồng sinh con một bề, góp phần nâng cao kiến thức, thay đổi hành vi và xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Gắn truyền thông dân số với hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, Trạm Y tế phường Hà Đông còn lồng ghép hiệu quả các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dân số. Chẳng hạn, phối hợp với Bệnh viện chuyên khoa mắt tổ chức chương trình khám, tư vấn các bệnh lý về mắt và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người dân, trong đó ưu tiên người cao tuổi, người có bệnh lý nền và người lao động. Cùng với đó, phối hợp với Bệnh viện Phổi Hà Nội tổ chức khám sàng lọc bệnh lao, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản miễn phí cho người dân.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn phường.

Đáng chú ý, Trạm Y tế phường đã phối hợp với Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Hà Nội tổ chức tập huấn phổ biến các quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho cán bộ y tế thực hiện dịch vụ siêu âm, sản khoa của 36 phòng khám sản phụ khoa trên địa bàn; đồng thời tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông, tư vấn cho 218 cộng tác viên dân số.

Góp phần nâng cao nhận thức, hướng tới phát triển bền vững

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực, công tác truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2025 tại phường Hà Đông đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ và người dân về vai trò, ý nghĩa của công tác dân số tiếp tục được nâng cao; sự phối hợp liên ngành và vai trò của mạng lưới cộng tác viên dân số ngày càng được phát huy hiệu quả.

Các hoạt động đã góp phần quan trọng vào việc duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số và từng bước nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của phường Hà Đông trong giai đoạn mới.

Truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, thanh niên cho học sinh.

Theo ông Lê Xuân Nam, Trạm Y tế phường Hà Đông xác định công tác dân số không chỉ là kế hoạch hóa gia đình mà là giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Đánh giá về kết quả đạt được, Phó Trưởng Trạm Y tế phường Hà Đông khẳng định: Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số năm 2025 trên địa bàn phường đã tạo được sự lan tỏa tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân.

Năm 2026, Trạm Y tế phường Hà Đông sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức truyền thông phù hợp với từng nhóm dân cư, tăng cường ứng dụng truyền thông số và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ 218 cộng tác viên dân số, nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và phát triển bền vững trên địa bàn phường Hà Đông.

Phương Nga

