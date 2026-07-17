12 cô gái đẹp nhất Hoa hậu Hong Kong 2026

Huyền Baby khoe vóc dáng 'cực phẩm' ở tuổi 37Đẹp -
GĐXH - Huyền Baby được nhiều khán giả yêu mến, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc "lão hóa ngược" của cô dù đang ở độ tuổi U40.
Clip Phương Oanh để mặt mộc, tự makeup 'biến hình' thành quý cô xinh đẹp, tươi tắnChăm sóc da -
GĐXH - Phương Oanh không ngại để mặt mộc trước khán giả, sau đó, cô tự trang điểm để "lột xác", trở thành quý cô trẻ trung, xinh đẹp.
Học theo Happi Phạm gội Bưởi bồ kết Herbario: giảm rụng, tóc tơi phồngĐẹp -
Trào lưu gội đầu bằng dầu gội Bồ kết và Vỏ bưởi theo Happi Phạm đang được hội chị em săn đón. Với Herbario, mái tóc được làm sạch dịu nhẹ khỏi bụi bẩn tích tụ, mang lại cảm giác da đầu nhẹ tênh và chân tóc tơi phồng khỏe mạnh.
Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò MbappéĐẹp -
Nữ diễn viên Ester Expósito, người vướng tin hẹn hò với siêu sao bóng đá Kylian Mbappé mệnh danh biểu tượng nhan sắc của Tây Ban Nha.
Phương Oanh lại gây chú ýĐẹp -
GĐXH - Xuất hiện trong buổi tập chuẩn bị cho Vietnam Beauty Fashion Fest, Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý với trang phục đơn giản, kết hợp kiểu tóc buộc gọn và giày cao gót.
Tuổi 39, Minh Hằng trẻ trung với style đời thườngĐẹp -
GĐXH - Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ hơn tuổi. Một trong những yếu tố giúp cô luôn giữ được hình ảnh tươi trẻ chính là gu thời trang đời thường thanh lịch, hiện đại và tinh tế.
Mỹ nam VTV đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cao 1m86, đóng 3 phim trăm tỷĐẹp -
Sở hữu chiều cao ấn tượng, gương mặt đẹp cùng phong cách lịch lãm, chàng trai sinh năm 1998 được xem là một trong những nam thần nổi bật của màn ảnh Việt hiện nay.
Bí quyết trị mụn bằng lá lốt hiệu quả bất ngờĐẹp -
GĐXH - Lá lốt từ lâu đã được xem như một nguyên liệu thiên nhiên đa năng không chỉ dùng trong ẩm thực và y học cổ truyền mà còn là "bí quyết" làm đẹp da, đặc biệt trong việc trị mụn trứng cá.
Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tặng nhau trang sức đắt đỏ nhân ngày đặc biệtĐẹp -
GĐXH - Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tặng nhau hoa tai, dây chuyền hàng hiệu với tổng trị giá gần 200 triệu đồng, nhân ngày đặc biệt.
Chi Pu ở ParisĐẹp -
GĐXH - Xuất hiện giữa khung cảnh cổ kính của Paris, Chi Pu lựa chọn trang phục đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ cách phối đồ tinh tế, tôn vinh và mang đậm tinh thần thời trang Pháp.