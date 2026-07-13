Thú vị hình ảnh Hoàng Thùy Linh hội ngộ Lương Thùy Linh

Lương Thùy Linh nổi bật trong thiết kế Maiolica Arancione của Dolce&Gabbana. Từ khâu tuyển chọn chất liệu, sắp đặt họa tiết Maiolica cho đến từng đường thêu và công đoạn hoàn thiện bằng tay, mỗi thiết kế đều phản ánh quá trình chế tác được xây dựng trên kinh nghiệm của các nghệ nhân Ý và tư duy thiết kế đương đại. Qua đó, những biểu tượng văn hóa của Sicily không chỉ được gìn giữ mà còn được tái sinh trong một diện mạo mới, kết nối nghệ thuật, di sản và thời trang.