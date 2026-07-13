Thú vị hình ảnh Hoàng Thùy Linh hội ngộ Lương Thùy Linh

Thứ hai, 19:59 13/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoàng Thùy Linh và Lương Thùy Linh hội ngộ tại sự kiện Dolce & Gabbana 2026. Cả hai khiến fan thích thú khi chung khung hình.

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 1.Hoàng Thùy Linh gây chú ý ở tuổi 39

GĐXH - Hoàng Thùy Linh dù đã bước sang tuổi 39 nhưng sắc vóc và thần thái của cô vẫn trẻ trung, rạng rỡ. Bộ hình mới đây của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen, khi được nhận xét sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại như thế hệ gen Z.

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 2.

Mới đây, Lương Thùy Linh đăng tải bộ ảnh tham gia sự kiện của Dolce&Gabbana tại Việt Nam. Đáng chú ý, sự kiện có nhiều gương mặt nổi bật của làng thời trang, giải trí và phong cách sống như: Hoàng Thùy Linh, (S)Trong Trọng Hiếu, Hoa hậu Thanh Thủy, diễn viên Ma Ran Đô và Trâm Anh…

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 3.

Hình ảnh thú vị khi Hoàng Thùy Linh đứng cạnh Hoa hậu Lương Thùy Linh. Nhiều khán giả thích thú bình luận giọng ca "Để Mị nói cho mà nghe" cao 1m60 trông khá nhỏ bé bên nàng hậu gốc Cao Bằng cao 1m78 (sở hữu đôi chân cực phẩm 1m22). 

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 4.

Từ trái sang: Lohan, Thanh Thủy, (S)TRONG Trọng Hiếu, Hoàng Thùy Linh, Hoàng Ku, Lương Thùy Linh.

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 5.
Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 6.

Hoàng Thùy Linh cùng (S) Trong Trọng Hiếu, Hoàng Ku và Hoa hậu Thanh Thủy.

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 7.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của vùng Địa Trung Hải và nghệ thuật gốm Maiolica, Dolce&Gabbana đưa các khách mời khám phá những thiết kế nổi bật Maiolica Arancione dành cho nữ và Maiolica Corallo dành cho nam. Những họa tiết Maiolica đặc trưng trải dài trên các thiết kế ready-to-wear, túi xách, giày và phụ kiện, hòa quyện cùng bảng màu gợi nhớ nắng vàng, biển xanh và nhịp sống của Sicily.

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 8.

Lương Thùy Linh nổi bật trong thiết kế Maiolica Arancione của Dolce&Gabbana. Từ khâu tuyển chọn chất liệu, sắp đặt họa tiết Maiolica cho đến từng đường thêu và công đoạn hoàn thiện bằng tay, mỗi thiết kế đều phản ánh quá trình chế tác được xây dựng trên kinh nghiệm của các nghệ nhân Ý và tư duy thiết kế đương đại. Qua đó, những biểu tượng văn hóa của Sicily không chỉ được gìn giữ mà còn được tái sinh trong một diện mạo mới, kết nối nghệ thuật, di sản và thời trang.

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 9.

Lương Thùy Linh đọ sắc cùng Thanh Thủy.

Hoàng thùy Linh và Lương thùy Linh: Sắc đẹp rạng rỡ tại sự kiện Dolce&Gabbana - Ảnh 10.

Vài năm gần đây, Lương Thùy Linh thường được các nhà mốt thế giới lựa chọn tham gia các sự kiện thời trang. 

 

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