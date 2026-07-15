Mỹ nam VTV đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Cao 1m86, đóng 3 phim trăm tỷ

Bước ngoặt của Quốc Anh đến khi anh được Trấn Thành lựa chọn vào vai nam chính trong “Bộ tứ báo thủ” (2025). Bộ phim thu về hơn 332 tỷ đồng doanh thu phòng vé. Thành công thương mại của bộ phim giúp tên tuổi Quốc Anh được biết đến rộng rãi hơn.