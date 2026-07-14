7 thí sinh đến từ nơi đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026

Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 2004, cao 1,74 m, đến từ Hải Phòng. Phương Thảo cho biết cô mong muốn một lần đứng trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam, đến gần hơn với những giá trị bền vững mà cuộc thi đã tạo dựng bấy lâu nay. “Tôi biết đến Hoa Hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi uy tín, lâu đời tại Việt Nam mà còn từ những giá trị mà cuộc thi mang lại cho cộng đồng, xã hội. Từ những dự án nhân ái, thiện nguyện, những tấm lòng sẻ chia đã giúp tôi có cái nhìn thiết thực về cuộc thi”, cô chia sẻ.