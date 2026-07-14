Chi Pu ở Paris

Điểm thú vị của bộ trang phục nằm ở chiếc quần capri – kiểu quần xà lan từng hành trong những năm 2000 và đang dần trở lại trong xu hướng thời trang gần đây. Chi Pu đơn lựa chọn phom quần vừa vặn, có chi tiết nhẹ nhàng ở ống, tạo cảm giác trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.