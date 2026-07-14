Chi Pu ở Paris
GĐXH - Xuất hiện giữa khung cảnh cổ kính của Paris, Chi Pu lựa chọn trang phục đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ cách phối đồ tinh tế, tôn vinh và mang đậm tinh thần thời trang Pháp.
7 thí sinh đến từ nơi đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026Đẹp -
7 thí sinh đến từ Hải Phòng - địa phương đăng cai tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 có sắc vóc, học vấn ấn tượng, trong đó có ba người đẹp đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân.
Thú vị hình ảnh Hoàng Thùy Linh hội ngộ Lương Thùy LinhĐẹp -
GĐXH - Hoàng Thùy Linh và Lương Thùy Linh hội ngộ tại sự kiện Dolce & Gabbana 2026. Cả hai khiến fan thích thú khi chung khung hình.
Hoa hậu Hương Giang gây chú ý trên đường phố New YorkĐẹp -
GĐXH - Hoa hậu Hương Giang thu hút sự chú ý trên đường phố New York với phong cách thời trang tối giản. Nàng hậu thể hiện sự tự tin và năng động, mang lại cảm hứng thời trang cho người hâm mộ.
Cách trị nám bằng ngải cứu và những lưu ý khi sử dụngĐẹp -
GĐXH - Trị nám bằng lá ngải cứu là một trong những phương pháp làm đẹp tự nhiên được áp dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt và tránh các tác hại không mong muốn, bạn cần lưu ý những điều sau.
Da hết mụn thâm nhờ bí quyết dưỡng da từ loại củ quen thuộc ngay trong bếpĐẹp -
GĐXH - Củ cải trắng rất dễ mua mà lại giúp chị em có một làn da trắng đẹp, mịn màng. Cùng bỏ túi bí quyết dưỡng da từ loại củ quen thuộc ở nhà có trong bài viết sau.
Bí quyết dưỡng da khỏe mạnh, sáng mịn từ lá húng chanh cực dễ làmĐẹp -
GĐXH - Ngoài vai trò làm gia vị và thuốc chữa bệnh, húng chanh còn nhiều công dụng làm đẹp tự nhiên. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách áp dụng lá húng chanh trong việc chăm sóc da hàng ngày một cách hiệu quả.
Lisa (BLACKPINK) khoe vòng eo con kiến khi đi xem World Cup 2026Đẹp -
Trong loạt ảnh, Lisa lựa chọn phong cách thể thao năng động với áo jersey được buộc gấu tạo thành kiểu croptop.
Vẻ đẹp 'như xé truyện bước ra' của những minh tinh đẹp nhất thế giớiĐẹp -
Đảm nhận những nhân vật nữ nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o và Charlize Theron gây sốt bởi vẻ đẹp và thần thái nổi bật "như xé truyện bước ra" trong tour quảng bá "The Odyssey".
Hoa hậu Ý Nhi 'gây bão' ở Thái LanĐẹp -
GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi thu hút sự chú ý tại Thái Lan với bộ ảnh đẹp trong trang phục truyền thống. Nhan sắc và vóc dáng của nàng hậu được đánh giá ngày càng trưởng thành.
Sandara Park (2NE1) toát lên vẻ quyến rũ với phong cách táo bạoĐẹp -
Cách phối đồ táo bạo nhưng tinh tế giúp Sandara Park tôn lên vóc dáng gợi cảm.