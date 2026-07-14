Chi Pu ở Paris

Thứ ba, 13:48 14/07/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Xuất hiện giữa khung cảnh cổ kính của Paris, Chi Pu lựa chọn trang phục đơn giản nhưng vẫn nổi bật nhờ cách phối đồ tinh tế, tôn vinh và mang đậm tinh thần thời trang Pháp.

Chi Pu tỏa sáng với phong cách thời trang Pháp giữa Paris năm 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Chi Pu ghi điểm với phong cách tối giản, quyến rũ trên đường phố Paris. Cô ngắn gọn chia sẻ bằng câu chào tiếng Pháp: "Bonjour!"

Chi Pu tỏa sáng với phong cách thời trang Pháp giữa Paris năm 2026 - Ảnh 2.

Trong loạt ảnh mới, Chi Pu diện áo hai dây màu đen ôm sát cơ thể, kết hợp cùng quần lửng đồng màu. Thiết kế tối giản giúp nữ ca sĩ khỏe mạnh, phong cách cân đối, vòng eo thon gọn và đường nét nữ tính mà không cần phải đến những chi tiết cầu kỳ.

Chi Pu tỏa sáng với phong cách thời trang Pháp giữa Paris năm 2026 - Ảnh 3.

Điểm thú vị của bộ trang phục nằm ở chiếc quần capri – kiểu quần xà lan từng hành trong những năm 2000 và đang dần trở lại trong xu hướng thời trang gần đây. Chi Pu đơn lựa chọn phom quần vừa vặn, có chi tiết nhẹ nhàng ở ống, tạo cảm giác trẻ trung nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Chi Pu tỏa sáng với phong cách thời trang Pháp giữa Paris năm 2026 - Ảnh 4.

Để hoàn thiện diện mạo, nữ ca sĩ sử dụng dây thắt lưng nhỏ làm điểm nhấn cho vòng eo, mang theo túi xách Gucci Lady Lunetta và kính râm kiểu chữ nhật. 

Chi Pu tỏa sáng với phong cách thời trang Pháp giữa Paris năm 2026 - Ảnh 5.

Chi Pu đi xỏ ngón Gothic thấp, mang đến cảm giác thoải mái, phóng khoáng đúng tinh thần dạo phố mùa hè. 

Chi Pu tỏa sáng với phong cách thời trang Pháp giữa Paris năm 2026 - Ảnh 6.

Những phụ kiện như vòng tay, đồng hồ và khuyên tai nhỏ nên sử dụng vừa đủ, giúp trang phục không trở nên đơn điệu.

Chi Pu tỏa sáng với phong cách thời trang Pháp giữa Paris năm 2026 - Ảnh 7.

Mái tóc được búi gọn phía sau, kết hợp hoàng trang điểm nhẹ nhàng, son đỏ giúp tổng hợp thêm sắc hồng và cuốn hút.

Chi Pu tỏa sáng với phong cách thời trang Pháp giữa Paris năm 2026 - Ảnh 8.

Đứng trước những công trình kiến trúc đặc biệt của Paris, Chi Pu tạo phong cách tự nhiên, tự tin. Gam màu đen thiết lập nền trời xanh và những khối kiến trúc sáng màu càng làm hình ảnh của cô trở nên nổi bật.

 

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