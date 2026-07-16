Huyền Baby khoe vóc dáng 'cực phẩm' ở tuổi 37

Thứ năm, 13:00 16/07/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Huyền Baby được nhiều khán giả yêu mến, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc "lão hóa ngược" của cô dù đang ở độ tuổi U40.

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 1.

Huyền Baby đã chia sẻ loạt hình ghi lại một ngày ra sân golf với dòng trạng thái: "Ngày mưa nhưng anh chị em tôi vẫn tinh thần thể thao lên cao. Lúc đi thì xinh tươi lắm. Nhưng không sao em vui là được".

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 2.

Huyền Baby lựa chọn phong cách thể thao thanh lịch với áo polo sát nách màu vàng nhạt phối cùng chân váy trắng ngắn, tôn lên đôi chân thon dài và vòng eo săn chắc.

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 3.

Huyền Baby kết hợp thêm mũ, kính râm, găng tay và tất cao cổ đồng điệu, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa sang trọng.

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 4.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đã bước sang tuổi U40 và trải qua hai lần sinh nở, Huyền Baby vẫn duy trì được vóc dáng cân đối, đường cong gợi cảm cùng diện mạo trẻ trung.

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 5.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc được ví như lão hóa ngược của Huyền Baby.

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 6.

Trước đó, Huyền Baby gây chú ý khi xuất hiện trong màu áo đội tuyển Argentina để cổ vũ tại World Cup 2026. 

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 7.

Trong sắc áo Argentina, Huyền Baby khiến khán giả mê mẩn vẻ ngoài trẻ trung và nóng bỏng. Ở tuổi U40 nhưng cô vẫn tự tin khoe dáng quyến rũ. 

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 8.

Thời gian gần đây, Huyền Baby thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh diện váy áo ôm sát cơ thể, thiết kế cắt xẻ tinh tế hoặc trang phục mang hơi hướng high fashion. Người đẹp khéo léo khoe vòng eo thon gọn, đôi chân dài và vóc dáng cân đối sau nhiều năm sinh con.

Huyền Baby khoe vóc dáng nuột nà trên sân golf ở tuổi U40 - Ảnh 9.

Huyền Baby sinh năm 1989, là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng tại Hà Nội. Sau khi kết hôn với doanh nhân Quang Huy vào năm 2013, cô gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Những năm gần đây, đặc biệt sau khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Huyền Baby nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

 (Ảnh FB nhân vật)

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