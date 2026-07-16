Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò Mbappé

Tin đồn càng bùng nổ khi cả hai liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại Madrid, Paris và sau đó là đảo Ibiza. Nhiều hình ảnh được truyền thông châu Âu đăng tải cho thấy cặp đôi cùng nghỉ dưỡng trên du thuyền, tham gia các hoạt động như lái mô tô nước, lướt ván điện và dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật.