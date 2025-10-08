2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm may mắn được hồi sinh
GĐXH - 2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm đã phẫu thuật thay van tim nhân tạo thành công, giúp hồi sinh những trái tim lỗi nhịp.
Vừa qua, các bác sĩ của Trung tâm Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã phẫu thuật thay van tim nhân tạo thành công cho 2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm, giúp hồi sinh những trái tim lỗi nhịp.
Được biết, 2 trường hợp phẫu thuật đợt này đều bị các bệnh lý về van tim từ lâu, gần đây diễn biến nặng, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở nhiều, nhất là khi gắng sức, nếu không phẫu thuật tình trạng sẽ ngày càng nặng, chất lượng cuộc sống suy giảm. Vì vậy, các bác sĩ chỉ định thực hiện phẫu thuật thay van, đây là phương pháp triệt để và cuối cùng cho người bệnh.
Bệnh nhân đầu tiên là Nguyễn Thị D. (42 tuổi) ở phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có tiền sử hẹp van hai lá khít, hẹp chủ khít, hở chủ vừa được điều trị nội khoa thường xuyên. Sau khi đánh giá qua các kết quả siêu âm tim, bác sĩ chỉ định thay van động mạch chủ cơ học để khôi phục trái tim khỏe mạnh cho người bệnh.
Bệnh nhân thứ 2 được phẫu thuật đợt này là Nịnh Thị L. (66 tuổi) ở xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, tiền sử hẹp chủ khít, hở chủ nhẹ. Người bệnh được các bác sĩ siêu âm tim, thăm khám đánh giá kỹ lưỡng và chỉ định thay van động mạch chủ sinh học.
Các ca mổ thực hiện bởi ê-kíp phẫu thuật tim hở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cùng chuyên gia. Trong ngày 5/10, hai ca mổ tim diễn ra thuận lợi với sự phối hợp nhịp nhàng của các kíp phẫu thuật ngoại lồng ngực, bác sĩ gây mê - hồi sức và kíp vận hành máy tuần hoàn ngoài cơ thể. Van động mạch chủ tổn thương được cắt bỏ và thay bằng van tim nhân tạo. Sau mổ, hai bệnh nhân hồi phục tích cực, chỉ số sinh tồn ổn định, tự thở tốt, vận động nhẹ nhàng.
Phẫu thuật tim hở luôn được coi là kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ngoại khoa, đòi hỏi tim phải ngừng đập, toàn bộ tuần hoàn và hô hấp được duy trì bằng máy tim phổi nhân tạo. Cùng với đó, kỹ thuật còn cần sự phối hợp chính xác giữa các bộ phận: gây mê hồi sức, vận hành máy tim phổi, thuốc chống đông, kiểm soát liệt cơ tim, nuôi dưỡng cơ tim và kíp mổ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.
Riêng 9 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện đã thực hiện thành công 7 đợt phẫu thuật tim hở với tần suất ổn định 2-5 ca/tháng. Trước mỗi ca mổ, Ban Giám đốc đều chủ trì họp hội chẩn cùng toàn bộ kíp mổ tim để tiến hành xây dựng kế hoạch mổ kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế, phương án xử trí nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh.
Nhờ tuân thủ chặt chẽ các quy trình từ khám sàng lọc, đánh giá tiền phẫu, gây mê, vận hành máy tim phổi đến chăm sóc hậu phẫu, các ca mổ hầu hết đạt kết quả tích cực, tỷ lệ biến chứng thấp.
