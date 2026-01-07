Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?

Lời cảnh báo về món tiết canh vịt - món 'máu sống'

Chia sẻ với PV Gia đình & Xã hội, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, dù được đánh giá cao về mặt ẩm thực nhưng tiết canh bản chất là máu sống. Khi ăn tiết canh, người dùng đối mặt với nguy cơ nhiễm ký sinh trùng, giun sán và các loại vi khuẩn nguy hiểm như liên cầu khuẩn lợn hay virus cúm gia cầm.

Tiến sĩ Giang nhấn mạnh rằng, việc tin vào quan niệm "ăn tiết bổ máu" là hoàn toàn thiếu căn cứ khoa học. Khi hồng cầu sống đi vào đường tiêu hóa, chúng sẽ bị phá hủy và đào thải ra ngoài chứ không hề giúp cơ thể tăng cường lượng máu như lời đồn. Đặc biệt, nếu con vật bị bệnh, các tác nhân gây bệnh trong máu sẽ trực tiếp tấn công cơ thể người ăn, dẫn đến những ca cấp cứu nguy kịch, thậm chí để lại di chứng điếc vĩnh viễn hoặc tử vong do suy đa tạng.

Món tiết canh vịt được nhiều người yêu thích bởi cách chế biến với hương vị 'lạ miệng'.

Những đối tượng 'đại kỵ' với tiết canh vịt

Dựa trên các khuyến cáo chuyên môn, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang lưu ý 6 nhóm người sau đây tuyệt đối không được "đụng đũa" vào món ăn này để tránh hiểm họa:

1. Người cao tuổi: Hệ miễn dịch và chức năng tiêu hóa suy giảm khiến cơ thể khó chống chọi với các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong máu sống.

2. Bệnh nhân đái tháo đường và tim mạch: Những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, gout, bệnh gan hoặc thận nếu nhiễm khuẩn huyết từ tiết canh sẽ có tiên lượng rất xấu.

3. Người bị suy giảm miễn dịch: Nhóm bệnh nhân đang điều trị ung thư hoặc có sức đề kháng yếu rất dễ rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn.

4. Người đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch: Bao gồm cả những người đang dùng corticoid dài ngày, cơ thể mất đi hàng rào bảo vệ tự nhiên.

5. Phụ nữ mang thai và đang cho con bú: Việc nhiễm ký sinh trùng hoặc vi khuẩn từ thực phẩm sống không chỉ gây hại cho mẹ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của thai nhi và trẻ nhỏ.

6. Người thường xuyên tiêu thụ rượu bia: Rượu làm suy yếu niêm mạc dạ dày và chức năng gan, tạo điều kiện thuận lợi cho độc tố xâm nhập vào máu nhanh hơn.

Tiết canh vịt từng được vinh danh thế giới: Ngon là vậy nhưng chuyên gia khuyến cáo 6 nhóm người dù thích đến đâu cũng tuyệt đối không nên ăn.

Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng

Tiến sĩ Giang khuyến cáo, dù món ăn có hấp dẫn đến đâu, người dân cũng không nên mạo hiểm sức khỏe của mình. Chỉ cần một lần ăn tiết canh không đảm bảo vệ sinh cũng có thể dẫn đến viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết. Để đảm bảo an toàn, các món ăn từ vịt như vịt luộc, vịt quay hay cháo vịt đều phải được nấu chín kỹ.

Đối với những người có hệ tiêu hóa kém hoặc đang có vết thương hở, thịt vịt (vốn có tính hàn) cũng nên được sử dụng hạn chế để tránh tình trạng đầy bụng hoặc làm vết thương lâu lành. Y khoa hiện đại luôn đề cao nguyên tắc "ăn chín, uống sôi" để bảo vệ cộng đồng trước những dịch bệnh truyền nhiễm từ động vật.

Món canh khoai tây đang 'hot' trên mạng: Ngon miệng nhưng không phải ai cũng nên ăn GĐXH - Canh khoai tây nấu rau cần đang được nhiều người truyền tai nhau như món ăn thanh mát, dễ nấu. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo món canh “hot trend” này có thể gây bất lợi cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách.

Chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ: Loại rau giúp phòng ngừa ung thư nhưng phần bổ dưỡng nhất lại hay bị bỏ đi GĐXH - Không ít người vẫn quen chỉ ăn phần ngon nhất của loại rau này mà không biết rằng phần thường bị cắt bỏ lại chứa nhiều hoạt chất quý cho sức khỏe. Theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là loại rau giàu chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư nếu được sử dụng và chế biến đúng cách.



