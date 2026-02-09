Mới nhất
2 khoản tiền phải nộp lại khi chuyển nhượng quyền sử dụng với đất đã được ưu đãi

Thứ hai, 18:55 09/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Từ năm 2026, tổ chức khi chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất trước đó, sẽ bắt buộc phải nộp lại 2 khoản phí sau.

Theo Nghị định 50/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 31/1/2026), tổ chức đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất mà sau đó chuyển nhượng hoặc góp vốn bằng  quyền sử dụng đất thì phải nộp lại cho Nhà nước 2 khoản tiền:

Khoản thứ nhất là số  tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đã được miễn, giảm trước đây, được tính lại theo chính sách và giá đất tại thời điểm Nhà nước giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (như trường hợp không được ưu đãi).

Khoản thứ hai là khoản tiền bổ sung, tính trên số tiền phải nộp ở khoản thứ nhất, cho khoảng thời gian từ khi được miễn, giảm đến khi chuyển nhượng hoặc góp vốn, theo mức quy định của Luật Đất đai 2024 và các nghị định liên quan.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định:

Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư đã ứng trước sẽ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

Với dự án có nhiều quyết định giao đất/cho thuê đất, việc tính tiền và khấu trừ được thực hiện theo từng quyết định.

Trường hợp một quyết định có nhiều hình thức sử dụng đất, việc xử lý chi phí bồi thường thực hiện theo quy định chung của Chính phủ.

Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 1/7/2026?Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ 1/7/2026?

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản phải nộp 2% thuế thu nhập cá nhân trên tổng số tiền chuyển nhượng.

Những thay đổi về quy định tính thuế thu nhập cá nhân và phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2025Những thay đổi về quy định tính thuế thu nhập cá nhân và phí khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2025

GĐXH - Chuyển nhượng (mua, bán) quyền sử dụng đất là nhu cầu của nhiều người hiện nay. Từ năm 2025, những khoản thuế, phí phải đóng khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất có gì thay đổi là băn khoăn của nhiều người.

