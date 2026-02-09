Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026

Cụ thể, ngày 9/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đề nghị các doanh nghiệp đầu mối và đơn vị phân phối xăng dầu tập trung nguồn lực nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đây được xem là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hoạt động đi lại, vận tải hàng hóa, sản xuất và kinh doanh thường gia tăng đáng kể vào thời điểm cuối năm và đầu năm mới.

Cục nhấn mạnh yêu cầu các thương nhân phải chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, bảo đảm hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành ổn định, thông suốt và liên tục.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.

Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung hoặc gián đoạn cục bộ tại bất kỳ khu vực nào trong dịp Tết.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đặt biệt lưu ý các thương nhân có mạng lưới phân phối tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, khu vực dọc tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và các địa bàn lân cận. Đây là những khu vực có mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhất là trong các ngày cao điểm trước và sau Tết.

Do đó, việc tăng cường bổ sung nguồn xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ quanh tuyến cao tốc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân.

Cục yêu cầu các thương nhân tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung trong toàn bộ hệ thống kinh doanh.

Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực, tăng ca khi cần thiết để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục trong dịp Tết.

Việc chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu không chỉ góp phần ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, vận tải và lưu thông hàng hóa.

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người dân đón Tết an toàn, thuận tiện.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo để các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu biết, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, hướng dẫn và có giải pháp xử lý phù hợp.

