Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, ổn định thị trường xuyên Tết Nguyên đán 2026
GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.
Cụ thể, ngày 9/2, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đề nghị các doanh nghiệp đầu mối và đơn vị phân phối xăng dầu tập trung nguồn lực nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng xăng dầu của người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Đây được xem là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hoạt động đi lại, vận tải hàng hóa, sản xuất và kinh doanh thường gia tăng đáng kể vào thời điểm cuối năm và đầu năm mới.
Cục nhấn mạnh yêu cầu các thương nhân phải chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, bảo đảm hệ thống kinh doanh xăng dầu vận hành ổn định, thông suốt và liên tục.
Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung hoặc gián đoạn cục bộ tại bất kỳ khu vực nào trong dịp Tết.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đặt biệt lưu ý các thương nhân có mạng lưới phân phối tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, khu vực dọc tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây và các địa bàn lân cận. Đây là những khu vực có mật độ phương tiện lưu thông lớn, nhất là trong các ngày cao điểm trước và sau Tết.
Do đó, việc tăng cường bổ sung nguồn xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ quanh tuyến cao tốc được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại an toàn, thuận lợi cho người dân.
Cục yêu cầu các thương nhân tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung trong toàn bộ hệ thống kinh doanh.
Trong mọi tình huống, các đơn vị phải bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, đồng thời bố trí đủ nhân lực, tổ chức trực, tăng ca khi cần thiết để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, liên tục trong dịp Tết.
Việc chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu không chỉ góp phần ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất, vận tải và lưu thông hàng hóa.
Qua đó, góp phần giữ vững ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện để người dân đón Tết an toàn, thuận tiện.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông báo để các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu biết, nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời báo cáo về Cục để được xem xét, hướng dẫn và có giải pháp xử lý phù hợp.
GĐXH - Những ngày gần Tết Nguyên đán, khu trưng bày thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành điểm dừng chân đông đúc của người tiêu dùng.
GĐXH - Người dùng của các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV… cần sớm kiểm tra lại thiết bị và cài đặt hệ thống.
GĐXH - Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chợ hoa Xuân Phố cổ Hà Nội trở thành điểm đến đông đúc của người dân và du khách. Dòng người tấp nập dạo chợ, ngắm hoa, chụp ảnh và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí xuân rộn ràng, sôi động giữa lòng phố cổ.
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, ổn định thị trường và tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết.
GĐXH - Tối 6/2, tại khu vực ngã năm phố Hàng Lược – Hàng Cót – Phùng Hưng, UBND phường Hoàn Kiếm chính thức khai mạc "Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026".
GĐXH - Chỉ cần dành một buổi dạo quanh Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nhiều người dân Thủ đô đã có thể sắm sửa gần như trọn vẹn cho dịp Tết Nguyên đán. Từ thực phẩm tươi ngon, đặc sản vùng miền đến các sản phẩm chế biến sẵn, quà biếu Tết… tất cả đều quy tụ trong một không gian mua sắm nhộn nhịp, thuận tiện và đáng tin cậy.
GĐXH - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 1, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng chủ yếu do giá thịt lợn leo thang trước nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cao điểm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
GĐXH - Ngày 5/2, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường (Bộ Công thương) chính thức cho ra mắt Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt". Đây là bước đi mới trong công tác phát triển thị trường trong nước, góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt theo hướng bền vững.
GĐXH - Tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 tại Hà Nội, nhiều tiểu thương ghi nhận doanh thu ấn tượng, đặc biệt tại Phân khu ẩm thực Xuân Mỹ Vị – nơi quy tụ hàng trăm món ăn đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.
GĐXH - Nhằm bảo đảm ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát và phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND Thành phố vừa ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn.
