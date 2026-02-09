Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Thực phẩm Tết đắt khách từ mâm cỗ đến quà biếu

Ngày 9/2, ghi nhận của phóng viên tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cho thấy, các gian hàng thực phẩm chế biến sẵn và đặc sản vùng miền ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Những sản phẩm như thịt chế biến, khô cá, mắm, nông sản sấy, thực phẩm đóng gói tiện lợi được nhiều gia đình trẻ, người bận rộn lựa chọn bởi tính nhanh gọn, dễ sử dụng.

Đặc biệt, các quầy bánh mứt, giò chả, thực phẩm chế biến sẵn và đặc sản vùng miền luôn trong tình trạng kín khách.

Nhiều người tranh thủ những ngày đầu hội chợ để chuẩn bị dần cho mâm cỗ ngày Tết hoặc lựa chọn quà biếu phù hợp dành tặng người thân, bạn bè, đối tác dịp đầu năm. Thực tế này cho thấy nhu cầu tiêu dùng thực phẩm Tết vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Những ngày gần Tết Nguyên đán, khu trưng bày thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành điểm dừng chân đông đúc của người tiêu dùng.

Ghi nhận tại hội chợ cho thấy thói quen mua sắm của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt.

Nếu trước đây yếu tố giá cả thường được ưu tiên hàng đầu, thì nay người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, nguồn gốc xuất xứ và mức độ an toàn của sản phẩm. Những gian hàng có thông tin nhãn mác rõ ràng, bao bì chỉn chu, chứng nhận chất lượng cụ thể thường thu hút khách dừng lại lâu để tìm hiểu.

Các mặt hàng truyền thống phục vụ Tết như bánh chưng, giò chả, mứt, trà, cà phê, các loại hạt vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã thiết kế sẵn các combo quà Tết với mức giá linh hoạt, hình thức đẹp mắt, đáp ứng nhu cầu biếu tặng ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Hương (phường Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, năm nay, chị Hương chọn mua thực phẩm Tết tại hội chợ vì được xem trực tiếp sản phẩm, hỏi kỹ về nguồn gốc, hạn sử dụng. Giá có thể cao hơn một chút nhưng đổi lại là sự yên tâm, nhất là với đồ ăn cho cả gia đình trong dịp Tết.

Anh Trần Văn Dũng (Bắc Ninh) chia sẻ: "Nhịp sống bây giờ khá bận, gia đình tôi không còn nhiều thời gian chuẩn bị mâm cỗ cầu kỳ. Thực phẩm chế biến sẵn mua ở hội chợ vừa tiện, vừa được tư vấn kỹ nên rất yên tâm".

Không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong gia đình, đặc sản vùng miền còn được nhiều người lựa chọn làm quà biếu Tết. Theo một số tiểu thương, lượng khách mua để biếu tặng chiếm tỷ lệ đáng kể, nhất là khi hội chợ bước vào những ngày cận Tết.

Hội chợ không chỉ là nơi mua sắm mà còn là kênh kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần tạo đầu ra cho hàng Việt, đặc biệt là nông sản và thực phẩm chế biến.

Điểm chung dễ nhận thấy là người tiêu dùng ngày càng "khó tính" hơn. Trước khi quyết định mua, nhiều khách hàng dành thời gian so sánh giữa các gian hàng, hỏi kỹ về nguyên liệu, quy trình sản xuất, hạn sử dụng và chính sách bảo quản sản phẩm.

Bà Lê Thị Hồng Mai (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Tết là dịp cả gia đình quây quần, ăn uống nhiều nên tôi đặt yếu tố an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Tôi sẵn sàng chi thêm tiền để mua những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch".

Từ góc độ thị trường, không khí mua sắm tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 phản ánh rõ xu hướng tiêu dùng thực phẩm Tết hiện nay: lựa chọn có chọn lọc, ưu tiên chất lượng, sự tiện lợi và giá trị sử dụng thực tế.

Sức mua ổn định tại khu vực thực phẩm cho thấy nhu cầu tiêu dùng dịp Tết vẫn rất lớn, song cách thức lựa chọn đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt sự cẩn trọng của người tiêu dùng vừa là thách thức, vừa là động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng, minh bạch thông tin và cải tiến sản phẩm, hướng tới một thị trường thực phẩm Tết an toàn và bền vững hơn.

