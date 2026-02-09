EVNHANOI trực 24/24h, bảo đảm điện xuyên Tết 2026

Tết Nguyên đán là thời khắc đoàn viên, là dịp các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí và sự kiện cộng đồng diễn ra với mật độ cao trên khắp Thủ đô. Nhu cầu sử dụng điện vì thế luôn tăng cao, không chỉ cho sinh hoạt của người dân mà còn phục vụ chiếu sáng trang trí, sân khấu ngoài trời, truyền hình trực tiếp, lễ hội truyền thống và các sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng. Vì vậy, việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục có ý nghĩa then chốt để góp phần giữ nhịp sống Thủ đô thông suốt trong những ngày đầu xuân.

Chủ động từ sớm, EVNHANOI đã triển khai phương án bảo đảm điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tinh thần sẵn sàng cao nhất, tổ chức trực vận hành 24/24h trên toàn hệ thống, từ điều độ, quản lý vận hành lưới điện đến các lực lượng ứng trực xử lý sự cố.Theo dự báo, phụ tải cực đại của hệ thống điện Hà Nội trong dịp này có thể đạt khoảng 3.250 MW, với sản lượng điện năng tiêu thụ ngày lớn nhất khoảng 60 triệu kWh/ngày. Con số này cho thấy áp lực không nhỏ đối với công tác vận hành.

EVNHANOI triển khai trực vận hành 24/24h, tăng kiểm tra lưới, chủ động nguồn, nhân lực và vật tư dự phòng trong dịp tết Nguyên đán 2026.

Để đáp ứng yêu cầu đó, EVNHANOI sẽ không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để cải tạo, nâng cấp lưới điện cao, trung, hạ thế trong giai đoạn cao điểm Tết, từ 0h ngày 09/02/2026 đến hết 24h ngày 20/02/2026. Các địa điểm trọng điểm chính trị, ngoại giao, văn hóa của Thủ đô được đặc biệt ưu tiên bảo đảm điện như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực Quảng trường Ba Đình, trụ sở UBND Thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình, đại sứ quán, cùng nhiều khu vui chơi công cộng và điểm tổ chức lễ hội. Các điểm quan trọng được cấp điện bằng hai nguồn lưới hoặc có máy phát điện diesel dự phòng để nâng cao độ tin cậy.

Đáng chú ý, hơn 6.000 lượt ca trực 24/24h được huy động tại các đơn vị điều độ, quản lý vận hành lưới điện, trực xử lý sự cố và trực tại các địa điểm cấp điện trọng điểm, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh xuyên Tết.Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội với vai trò là “bộ não” vận hành lưới điện Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong EVNHANOI và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia để xây dựng phương án điều độ chi tiết, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định và liên tục.

Theo ông Ông Ngọc Long - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi đã tăng cường giám sát tải, điều chỉnh phương thức vận hành linh hoạt, ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các điểm nóng, quá tải tiềm ẩn. Tại những vị trí trọng yếu, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các phương án để sẵn sàng chuyển nguồn khi có sự cố xảy ra trên lưới nhằm bảo đảm điện Tết an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng”.

EVNHANOI sẽ không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để cải tạo, nâng cấp lưới điện cao, trung, hạ thế trong giai đoạn cao điểm Tết, từ 0h ngày 9/2/2026 đến hết 24h ngày 20/2/2026.

Riêng trong đêm giao thừa, EVNHANOI lập phương án cấp điện chi tiết cho các điểm bắn pháo hoa. Dự kiến toàn Thành phố có 31 điểm bắn với 32 trận địa; các đơn vị Điện lực đã chủ phối hợp với chính quyền địa phương để chuẩn bị nguồn cấp, máy phát dự phòng và lực lượng trực tại chỗ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Cùng với đó, công tác kiểm tra lưới điện, trạm biến áp, hành lang an toàn lưới điện cao áp được tăng cường; các tồn tại, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố được rà soát và xử lý sớm. EVNHANOI cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân không bắn pháo hoa có dây kim tuyến kim loại gần công trình điện để phòng ngừa rủi ro.

Không khí Tết rộn ràng trong từng ngôi nhà, từng con phố, nhưng phía sau đó là sự âm thầm trực chiến của những người thợ điện Thủ đô. Với phương châm chuẩn bị từ sớm, dự phòng nhiều lớp và ứng trực 24/24h, EVNHANOI hướng tới mục tiêu giữ nguồn điện Thủ đô luôn ổn định, thông suốt, phục vụ người dân Hà Nội đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, trọn vẹn và an toàn.