EVNHANOI trực 24/24h, bảo đảm điện xuyên Tết 2026
GĐXH - Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ người dân Thủ đô đón tết Nguyên đán 2026, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) chủ động phát triển khai trực vận hành 24/24h trên toàn hệ thống, tăng cường kiểm tra mạng điện và chuẩn bị đầy đủ nguồn, nhóm, nhân lực phục vụ, vật tư dự phòng.
Tết Nguyên đán là thời khắc đoàn viên, là dịp các hoạt động văn hóa, lễ hội, vui chơi giải trí và sự kiện cộng đồng diễn ra với mật độ cao trên khắp Thủ đô. Nhu cầu sử dụng điện vì thế luôn tăng cao, không chỉ cho sinh hoạt của người dân mà còn phục vụ chiếu sáng trang trí, sân khấu ngoài trời, truyền hình trực tiếp, lễ hội truyền thống và các sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng. Vì vậy, việc bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục có ý nghĩa then chốt để góp phần giữ nhịp sống Thủ đô thông suốt trong những ngày đầu xuân.
Chủ động từ sớm, EVNHANOI đã triển khai phương án bảo đảm điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 với tinh thần sẵn sàng cao nhất, tổ chức trực vận hành 24/24h trên toàn hệ thống, từ điều độ, quản lý vận hành lưới điện đến các lực lượng ứng trực xử lý sự cố.Theo dự báo, phụ tải cực đại của hệ thống điện Hà Nội trong dịp này có thể đạt khoảng 3.250 MW, với sản lượng điện năng tiêu thụ ngày lớn nhất khoảng 60 triệu kWh/ngày. Con số này cho thấy áp lực không nhỏ đối với công tác vận hành.
Để đáp ứng yêu cầu đó, EVNHANOI sẽ không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện để cải tạo, nâng cấp lưới điện cao, trung, hạ thế trong giai đoạn cao điểm Tết, từ 0h ngày 09/02/2026 đến hết 24h ngày 20/02/2026. Các địa điểm trọng điểm chính trị, ngoại giao, văn hóa của Thủ đô được đặc biệt ưu tiên bảo đảm điện như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực Quảng trường Ba Đình, trụ sở UBND Thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình, đại sứ quán, cùng nhiều khu vui chơi công cộng và điểm tổ chức lễ hội. Các điểm quan trọng được cấp điện bằng hai nguồn lưới hoặc có máy phát điện diesel dự phòng để nâng cao độ tin cậy.
Đáng chú ý, hơn 6.000 lượt ca trực 24/24h được huy động tại các đơn vị điều độ, quản lý vận hành lưới điện, trực xử lý sự cố và trực tại các địa điểm cấp điện trọng điểm, bảo đảm sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh xuyên Tết.Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội với vai trò là “bộ não” vận hành lưới điện Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong EVNHANOI và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia để xây dựng phương án điều độ chi tiết, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định và liên tục.
Theo ông Ông Ngọc Long - Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi đã tăng cường giám sát tải, điều chỉnh phương thức vận hành linh hoạt, ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các điểm nóng, quá tải tiềm ẩn. Tại những vị trí trọng yếu, chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các phương án để sẵn sàng chuyển nguồn khi có sự cố xảy ra trên lưới nhằm bảo đảm điện Tết an toàn, ổn định, liên tục và chất lượng”.
Riêng trong đêm giao thừa, EVNHANOI lập phương án cấp điện chi tiết cho các điểm bắn pháo hoa. Dự kiến toàn Thành phố có 31 điểm bắn với 32 trận địa; các đơn vị Điện lực đã chủ phối hợp với chính quyền địa phương để chuẩn bị nguồn cấp, máy phát dự phòng và lực lượng trực tại chỗ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Cùng với đó, công tác kiểm tra lưới điện, trạm biến áp, hành lang an toàn lưới điện cao áp được tăng cường; các tồn tại, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố được rà soát và xử lý sớm. EVNHANOI cũng đẩy mạnh tuyên truyền người dân không bắn pháo hoa có dây kim tuyến kim loại gần công trình điện để phòng ngừa rủi ro.
Không khí Tết rộn ràng trong từng ngôi nhà, từng con phố, nhưng phía sau đó là sự âm thầm trực chiến của những người thợ điện Thủ đô. Với phương châm chuẩn bị từ sớm, dự phòng nhiều lớp và ứng trực 24/24h, EVNHANOI hướng tới mục tiêu giữ nguồn điện Thủ đô luôn ổn định, thông suốt, phục vụ người dân Hà Nội đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, trọn vẹn và an toàn.
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang áp dụng cao nhất là 7,3%/năm.
GĐXH - Từ năm 2026, tổ chức khi chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất trước đó, sẽ bắt buộc phải nộp lại 2 khoản phí sau.
GĐXH - Trước dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định cho thị trường trong suốt thời gian trước, trong và sau Tết.
GĐXH - Những ngày gần Tết Nguyên đán, khu trưng bày thực phẩm Tết tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã trở thành điểm dừng chân đông đúc của người tiêu dùng.
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu thay đổi nơi ở của các gia đình tại các thành phố lớn ngày càng trở nên phổ biến.
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 2/2026, có thể sẽ 'làm mưa làm gió' trong phân khúc sedan cỡ B, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 9/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
GĐXH - Xe ga 125cc hoàn toàn mới sở hữu thiết kế đẹp át vía Honda Vision và LEAD, xe được mở bán với mức giá 36 triệu đồng.
GĐXH - Tết Nguyên đán 2026 sắp đến gần, tiếp đó kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cũng gần tới, nhiều người có thắc mắc tiền sinh nhật, tiền mừng tuổi từ công đoàn có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
