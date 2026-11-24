Người đàn ông mắc bệnh thận mạn suy hô hấp từ dấu hiệu khó thở

Người bệnh là ông H.D.H. (66 tuổi, Hưng Yên), có tiền sử mắc gout nhiều năm, tăng huyết áp và bệnh thận mạn được phát hiện hơn 10 năm nhưng chưa phải lọc máu chu kỳ.

Theo gia đình, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, ông H. bắt đầu xuất hiện khó thở, tăng lên khi gắng sức, kèm ho húng hắng nhưng không sốt. Đến tối 15/11, tình trạng khó thở đột ngột tăng nhanh, người bệnh phải ngồi dậy để thở. Khoảng 23 giờ cùng ngày, ông xuất hiện tím tái và được đưa đến cơ sở y tế gần nhà.

Rạng sáng 16/11, người bệnh được chuyển đến cơ sở y tế trong tình trạng suy hô hấp nặng, phải đặt ống nội khí quản và thở máy. Sau đó, người bệnh tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khoảng 13 giờ 20 phút ngày 16/11, ông H. được tiếp nhận tại Khoa Cấp cứu trong tình trạng phải thở máy xâm nhập. Thăm khám ghi nhận phổi có ran ẩm hai bên, giảm thông khí vùng đáy phổi, da niêm mạc nhợt.

Qua thăm khám, xét nghiệm và các kết quả cận lâm sàng, bác sĩ xác định người bệnh bị suy hô hấp cấp trong bệnh cảnh viêm phổi, phù phổi cấp, kèm đợt cấp suy thận trên nền bệnh thận mạn.

Ảnh: BVCC

Kali máu tăng tới 7,7 mmol/L, nhiễm toan máu rất nặng

Đây là tình trạng đặc biệt nguy hiểm bởi tổn thương phổi và suy giảm chức năng thận xảy ra đồng thời, khiến cơ thể dễ xuất hiện hàng loạt rối loạn về hô hấp, tuần hoàn, điện giải và chuyển hóa.

Đáng chú ý, xét nghiệm cho thấy kali máu của người bệnh tăng tới 7,7 mmol/L, trong khi mức bình thường khoảng 3,5–5,0 mmol/L. Chức năng thận cũng suy giảm nghiêm trọng, kèm nhiễm toan máu rất nặng với pH chỉ 7,068. Người bệnh đồng thời bị thiếu máu nghiêm trọng. Các chỉ số viêm tăng cao, gợi ý tình trạng nhiễm trùng nặng, trong khi tổn thương phổi lan tỏa làm khả năng trao đổi oxy suy giảm rõ rệt.

Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khẩn trương triển khai hồi sức tích cực.

Bệnh thận mạn có thể trở nặng khi xuất hiện nhiễm trùng cấp

ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, ở người mắc bệnh thận mạn, khả năng đào thải nước, các chất chuyển hóa và điều hòa điện giải của cơ thể đã suy giảm. Khi xuất hiện thêm nhiễm trùng cấp tính hoặc chức năng thận đột ngột xấu đi, nhiều rối loạn nguy hiểm có thể xảy ra đồng thời.

Ở trường hợp người bệnh 66 tuổi này, viêm phổi và phù phổi cấp xuất hiện trên nền suy thận nặng, khiến khả năng trao đổi oxy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong khi đó, tăng kali máu, nhiễm toan máu và thiếu máu nặng tiếp tục làm gia tăng nguy cơ biến chứng.

"Điều trị những trường hợp này không chỉ tập trung vào bệnh lý hô hấp mà phải đồng thời kiểm soát tình trạng suy thận, rối loạn điện giải và các bất thường chuyển hóa. Người bệnh có thể cần phối hợp nhiều biện pháp hồi sức để duy trì chức năng các cơ quan", BS Minh cho biết.

Người mắc bệnh thận mạn cần cảnh giác khi khó thở tăng dần

ThS.BS Nguyễn Đức Minh khuyến cáo người mắc bệnh thận mạn, đặc biệt là người cao tuổi và người có nhiều bệnh lý nền, cần tái khám định kỳ, theo dõi chức năng thận và các chỉ số điện giải theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi xuất hiện khó thở tăng dần, khó thở khi nằm, phải ngồi dậy để thở, phù tăng nhanh, tiểu ít bất thường hoặc mệt mỏi nhiều, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

BS Minh cũng lưu ý, người mắc bệnh thận mạn không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc lợi tiểu, kháng sinh hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Một số thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng thận hoặc gây rối loạn điện giải.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống, lượng nước đưa vào cơ thể và việc kiểm soát kali cần được điều chỉnh phù hợp với giai đoạn bệnh thận, kết quả xét nghiệm và hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Người bệnh không nên tự ý uống quá nhiều nước hoặc kiêng khem quá mức khi chưa được tư vấn chuyên môn.

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