Đau bìu kéo dài hai ngày, phát hiện xoắn tinh hoàn

Khi đang đi du lịch ở nước ngoài, anh Minh (28 tuổi) bất ngờ xuất hiện triệu chứng đau tức vùng bìu trái. Anh đến một cơ sở y tế tại đây thăm khám, được chẩn đoán viêm mào tinh – tinh hoàn trái, kê thuốc và hướng dẫn theo dõi.

Tuy nhiên, sau hai ngày uống thuốc, cơn đau không giảm mà ngày càng nặng. Trở về Việt Nam, anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra. Kết quả siêu âm Doppler cho thấy thừng tinh trái có dấu xoáy nước khoảng hai vòng, tinh hoàn giảm tưới máu, cấu trúc không đồng nhất.

Nhận định người bệnh bị xoắn tinh hoàn, bác sĩ nhanh chóng chỉ định phẫu thuật khẩn cấp nhằm tháo xoắn và đánh giá khả năng bảo tồn cơ quan này.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật tháo xoắn tinh hoàn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

ThS.BS Võ Xuân Huy, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, cho biết thừng tinh là cấu trúc chứa các mạch máu nuôi tinh hoàn. Khi thừng tinh bị xoắn, dòng máu đến tinh hoàn bị cản trở, khiến mô thiếu oxy và có thể hoại tử chỉ sau vài giờ.

"Xoắn tinh hoàn là trường hợp cấp cứu tính bằng giờ. Người bệnh càng được tháo xoắn sớm, cơ hội bảo tồn tinh hoàn càng cao", bác sĩ Huy nói.

Với trường hợp của anh Minh, thời gian từ khi khởi phát triệu chứng đến lúc cấp cứu đã kéo dài hơn một ngày, khiến việc bảo tồn tinh hoàn trở nên khó khăn.

Tinh hoàn chuyển màu đen sẫm, buộc phải cắt bỏ

Trong phòng mổ, ê-kíp rạch da vùng bìu, tiếp cận tinh hoàn trái và ghi nhận cơ quan này đã chuyển màu đen sẫm, hoại tử hoàn toàn do thiếu máu kéo dài. Bác sĩ Huy tiến hành tháo xoắn thừng tinh, kiểm tra tình trạng mô và đánh giá khả năng hồi phục trước khi quyết định hướng xử trí.

Theo bác sĩ Huy, ở người bệnh trẻ tuổi, đặc biệt là người chưa lập gia đình, việc phải cắt bỏ một bên tinh hoàn có thể ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý, sự tự tin và gây lo lắng về chức năng sinh lý, sinh sản sau này. Vì vậy, ê-kíp nỗ lực tìm cách bảo tồn, chỉ cắt bỏ khi mô đã tổn thương không thể hồi phục.

Tuy nhiên, tinh hoàn trái của anh Minh đã hoại tử hoàn toàn, không còn khả năng hồi phục. Bác sĩ buộc phải cắt bỏ để xử lý tổn thương, đồng thời khâu cố định tinh hoàn bên phải nhằm phòng ngừa nguy cơ xoắn ở cơ quan còn lại trong tương lai.

Một ngày sau phẫu thuật, anh Minh giảm đau, sức khỏe dần ổn định và được xuất viện sau ba ngày. Bác sĩ lưu ý người bệnh cần giữ vệ sinh, chăm sóc vết mổ theo hướng dẫn, tránh vận động mạnh trong thời gian hồi phục và tái khám đúng hẹn.

Mất một bên tinh hoàn vẫn có thể sinh con tự nhiên

Theo bác sĩ Huy, mất một bên tinh hoàn không đồng nghĩa với mất khả năng sinh lý hay sinh sản. Nếu tinh hoàn còn lại hoạt động bình thường, người bệnh vẫn có thể duy trì nồng độ testosterone và sản xuất tinh trùng để có con tự nhiên.

Tuy nhiên, anh Minh cần khám sức khỏe sinh sản, thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá số lượng, chất lượng tinh trùng và kiểm tra nội tiết tố khi cần thiết. Tùy kết quả, bác sĩ sẽ tư vấn kế hoạch sinh con phù hợp, đồng thời cân nhắc trữ đông tinh trùng để dự phòng, nhất là khi chức năng tinh hoàn còn lại suy giảm hoặc người bệnh chưa có kế hoạch sinh con trong thời gian gần.

Ngừa bệnh xoắn tinh hoàn: Đau bìu đột ngột, cần đến bệnh viện ngay

Xoắn tinh hoàn thường biểu hiện bằng cơn đau bìu xuất hiện đột ngột, dữ dội, có thể kèm sưng bìu, buồn nôn, nôn hoặc đau bụng dưới. Một số trường hợp dễ nhầm với viêm mào tinh hoàn hay các bệnh lý khác ở vùng bẹn, bìu.

Theo bác sĩ Huy, khả năng cứu tinh hoàn phụ thuộc nhiều vào thời gian thiếu máu. Nếu được phẫu thuật tháo xoắn trong khoảng 6 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng, khả năng bảo tồn tinh hoàn có thể trên 90%. Sau mốc này, cơ hội phục hồi giảm dần. Khi tinh hoàn bị thiếu máu nuôi kéo dài trên 24 giờ, nguy cơ hoại tử tăng đáng kể, người bệnh có thể phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới khi xuất hiện cơn đau đột ngột, đặc biệt là đau dữ dội hoặc kèm sưng bìu, cần đến ngay bệnh viện để được xử trí cấp cứu. Người bệnh không nên tự mua thuốc giảm đau hoặc chờ triệu chứng tự thuyên giảm.

Ngay cả khi cơn đau xuất hiện rồi giảm, người bệnh vẫn cần được bác sĩ đánh giá bởi xoắn tinh hoàn có thể tự tháo xoắn tạm thời, sau đó tái xoắn.

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