Phần lớn viêm mũi xoang cấp không cần dùng kháng sinh

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, viêm mũi xoang cấp thường gặp khi thời tiết giao mùa, với các triệu chứng như nghẹt mũi, chảy nước mũi, đau nhức hoặc căng nặng vùng mặt, giảm hoặc mất khứu giác. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng do vi khuẩn và cần điều trị bằng kháng sinh.

PGS.TS.BS. Lê Công Định, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm mũi xoang cấp là tình trạng viêm niêm mạc mũi xoang khởi phát đột ngột, kéo dài dưới 12 tuần, với ít nhất 2 trong 4 triệu chứng: nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi (bắt buộc có ít nhất một dấu hiệu); đau nhức, căng nặng vùng mặt; giảm hoặc mất khứu giác (ở trẻ em thường biểu hiện bằng ho).

Bệnh được chia thành 3 nhóm gồm viêm mũi xoang do virus (cảm lạnh thông thường), viêm mũi xoang cấp sau nhiễm virus (triệu chứng tăng lên sau 5 ngày hoặc kéo dài trên 10 ngày) và viêm mũi xoang cấp nhiễm khuẩn.

Thực tế, phần lớn trường hợp viêm mũi xoang cấp có nguyên nhân do virus. Chỉ khoảng 0,5-2% trường hợp bội nhiễm vi khuẩn sau nhiễm virus đường hô hấp và 2-10% nhiễm khuẩn nguyên phát.

Do đó, việc tự ý mua kháng sinh khi có triệu chứng nghẹt mũi, chảy nước mũi không những không giúp bệnh nhanh khỏi nếu nguyên nhân do virus mà còn góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh.

Ảnh minh họa.

5 dấu hiệu cảnh báo viêm mũi xoang cấp nhiễm khuẩn

Theo PGS.TS.BS. Lê Công Định, người bệnh cần lưu ý nguy cơ viêm mũi xoang cấp nhiễm khuẩn khi xuất hiện ít nhất 3 trong 5 dấu hiệu sau:

Dịch mũi đục, đặc, có mùi tanh hôi: Đây là một trong những biểu hiện cần lưu ý khi đánh giá tình trạng nhiễm khuẩn.

Đau nhức hoặc căng nặng vùng mặt: Cơn đau thường khu trú ở một bên mặt.

Sốt cao trên 38°C: Người bệnh có thể xuất hiện tình trạng sốt cao kèm các triệu chứng viêm mũi xoang.

Bệnh trở nặng trở lại sau khi đã thuyên giảm: Đây là hiện tượng "bệnh hai pha", khi các triệu chứng ban đầu giảm nhưng sau đó xuất hiện trở lại và nặng hơn.

Các chỉ số viêm trong máu tăng cao: Xét nghiệm có thể ghi nhận CRP hoặc tốc độ máu lắng tăng.

Khi có những dấu hiệu trên, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân. Không nên tự chẩn đoán nhiễm khuẩn hoặc tự mua kháng sinh chỉ dựa vào màu sắc dịch mũi hay một triệu chứng đơn lẻ.

Lạm dụng kháng sinh làm gia tăng nguy cơ kháng thuốc

Khi xác định viêm mũi xoang cấp do vi khuẩn, kháng sinh có vai trò kiểm soát tác nhân gây bệnh, cải thiện triệu chứng và hạn chế nguy cơ biến chứng như biến chứng ổ mắt, nội sọ hoặc tiến triển thành mạn tính.

Ba tác nhân vi khuẩn thường gặp gây viêm mũi xoang cấp là Streptococcus pneumoniae (phế cầu), Haemophilus influenzae và Moraxella catarrhalis.

Tuy nhiên, tình trạng kháng kháng sinh đang là thách thức lớn trong điều trị nhiễm khuẩn. Các dữ liệu giám sát dịch tễ cho thấy tại Việt Nam, tỷ lệ phế cầu (S. pneumoniae) đề kháng với kháng sinh nhóm Penicillin lên tới 71,4%; 67,4% chủng H. influenzae có khả năng tiết men phá hủy kháng sinh.

Theo chuyên gia, thói quen tự ý mua thuốc, sử dụng kháng sinh không đúng liều lượng hoặc thời gian là những nguyên nhân góp phần làm gia tăng tình trạng kháng thuốc. Điều này không chỉ khiến việc điều trị kém hiệu quả mà còn làm tăng gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

4 nguyên tắc sử dụng kháng sinh an toàn, hiệu quả

Để điều trị viêm mũi xoang cấp do vi khuẩn hiệu quả và hạn chế nguy cơ kháng thuốc, PGS.TS.BS. Lê Công Định khuyến cáo người bệnh tuân thủ 4 nguyên tắc:

1. Không tự ý sử dụng kháng sinh

Kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus trong các trường hợp cảm lạnh thông thường. Người bệnh chỉ sử dụng kháng sinh khi đã được bác sĩ thăm khám, xác định nhiễm khuẩn và kê đơn.

2. Tuân thủ đúng phác đồ điều trị

Liệu trình kháng sinh thông thường kéo dài 5-7 ngày; có thể từ 7-10 ngày đối với người có yếu tố nguy cơ kháng thuốc như người trên 65 tuổi, trẻ dưới 2 tuổi đi nhà trẻ, người mắc bệnh mạn tính (hen phế quản, COPD, đái tháo đường) hoặc đã sử dụng kháng sinh trong vòng một tháng trước đó.

Người bệnh cần dùng thuốc đúng liều lượng, thời gian theo chỉ định, không tự ý ngừng thuốc khi triệu chứng vừa thuyên giảm.

3. Thông báo tiền sử dị ứng và tình trạng sức khỏe

Trước khi được kê đơn, người bệnh cần thông báo cho bác sĩ nếu từng dị ứng kháng sinh, đặc biệt là nhóm beta-lactam (penicillin, cephalosporin); có tiền sử suy giảm chức năng gan hoặc đang mang thai, cho con bú để được lựa chọn thuốc phù hợp.

4. Tái khám nếu bệnh không cải thiện

Nếu sau 2-3 ngày dùng thuốc, triệu chứng nặng hơn hoặc sau 3-5 ngày không cải thiện, người bệnh cần quay lại cơ sở y tế để bác sĩ đánh giá nguyên nhân, chẳng hạn vi khuẩn kháng thuốc hoặc bất thường giải phẫu mũi xoang, từ đó điều chỉnh phác đồ khi cần thiết.

Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh nên vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý, giữ ấm cơ thể, uống đủ nước và duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp để hỗ trợ quá trình hồi phục.