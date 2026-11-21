Vừa qua, Khoa Nội Tim mạch – CTTM, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp nhận bệnh nhân nam N.V.P. (48 tuổi) nhập viện vì xuất hiện tình trạng hồi hộp, đánh trống ngực đột ngột.

Qua thăm khám và thực hiện điện tâm đồ, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc rung nhĩ. Người bệnh có tiền sử hút thuốc lá, thường xuyên sử dụng rượu bia, trà và cà phê.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, các bác sĩ tiến hành chuyển nhịp bằng thuốc. Trong vòng 24 giờ, bệnh nhân trở về nhịp xoang sinh lý, nhịp tim ổn định, triệu chứng hồi hộp giảm rõ rệt. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và dự kiến xuất viện trong thời gian tới.

Ảnh: BVCC

Rung nhĩ có thể tái phát dù đã chuyển nhịp thành công

Theo BS. Nguyễn Vũ Khanh, bác sĩ Khoa Nội Tim mạch – CTTM của bệnh viện, rung nhĩ có thể tái phát ngay cả khi người bệnh đã được chuyển nhịp thành công.

Vì vậy, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn điều trị, tái khám chuyên khoa tim mạch định kỳ, đồng thời chủ động thay đổi lối sống bằng cách ngừng hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và sử dụng trà, cà phê ở mức phù hợp.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát huyết áp, cân nặng và các bệnh lý tim mạch đi kèm cũng góp phần giảm nguy cơ tái phát và hạn chế biến chứng.

Khi xuất hiện trở lại các triệu chứng như hồi hộp, đánh trống ngực, tim đập nhanh hoặc không đều, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Rung nhĩ nguy hiểm thế nào, vì sao có thể gây đột quỵ?

Theo các chuyên gia y tế Bệnh viện Vinmec, ở người mắc rung nhĩ, hai buồng tim phía trên (tâm nhĩ) co bóp nhanh và không đều, khiến dòng máu trong tâm nhĩ bị ứ trệ. Tình trạng này tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành các cục máu đông trong tim.

Những cục máu đông này có thể di chuyển theo dòng máu đến não hoặc các cơ quan khác, gây đột quỵ hoặc tắc nghẽn mạch máu cấp tính. Theo thông tin từ Vinmec, bệnh nhân mắc rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao hơn từ 5-7 lần so với người không mắc bệnh.

Không chỉ làm tăng nguy cơ đột quỵ, rung nhĩ còn khiến tim hoạt động kém hiệu quả. Khi nhịp tim nhanh và không đều kéo dài, khả năng bơm máu của tim có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ suy tim hoặc khiến các bệnh lý tim mạch sẵn có trở nên nghiêm trọng hơn.

Làm gì để phòng ngừa biến chứng rung nhĩ?

Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, người bệnh rung nhĩ cần chủ động điều chỉnh lối sống để kiểm soát bệnh và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Một số biện pháp cần chú ý gồm:

Xây dựng chế độ ăn uống cân đối, khoa học và duy trì tập luyện thể lực phù hợp.

Kiểm soát tốt huyết áp và mỡ máu.

Hạn chế muối, giảm thực phẩm chứa nhiều chất béo.

Tránh các chất kích thích, hạn chế đồ uống có cồn vì có thể làm tình trạng rối loạn nhịp tim trở nên nghiêm trọng hơn.

Duy trì thăm khám tim mạch định kỳ để theo dõi tình trạng bệnh, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ và điều chỉnh điều trị khi cần thiết.

Người bệnh cần đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như hồi hộp, đánh trống ngực, tim đập nhanh hoặc không đều. Những người đang điều trị rung nhĩ nếu gặp tác dụng phụ trong quá trình sử dụng thuốc cũng cần liên hệ với bác sĩ để được hướng dẫn, không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc.