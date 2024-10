2 xe máy 'đấu đầu' ở tốc độ cao khiến 2 người thương, vong ở Gia Lai

Đoạn video được camera an ninh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, vào khoảng 15 giờ ngày 22/10, thời điểm trên, chiếc xe máy do nam thanh niên cầm lái, chạy với tốc độ cao trên đường, xe này sau đó lấn hẳn sang làn đường ngược chiều đúng lúc một xe máy khác do nam shipper điều khiển đang đi tới.

Hậu quả, va chạm đã xảy ra, cú tông trực diện ở tốc độ cao khiến 2 cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng, biến dạng. Nam shipper cùng thanh niên đều nằm bất động tại hiện trường.

Hai xe máy "đấu đầu" ở tốc độ cao khiến 2 người thương vong ở Gia Lai.

Theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn xảy ra trên đường Lê Văn Tám, đoạn qua thị trấn Kbang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai. Hậu quả, vụ tai nạn khiến nam shipper tử vong tại chỗ, thanh niên điều khiển xe máy lấn làn bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Dù chưa rõ sự việc cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng, đa số ý kiến đều nhận định, trong tình huống trên xe máy do thanh niên điều khiển đã không làm chủ tốc độ, chạy ngược chiều nên mới dẫn đến tai nạn thương tâm.

"Ông kia thì chạy nhanh, lái ngược chiều, anh shipper lái nhanh và còn phải né 2 người lái xe máy bên cạnh nên đi giữa làn đường, hậu quả 2 ông tông nhau"

"Ở gần nhà mình, ông shipper có vượt nhưng vẫn đang trong làn đường bên phải, người đi xe kia say rượu, không làm chủ tốc độ nên đã húc vào anh shipper",

"Shipper vượt nhưng vẫn còn trong làn đường còn thằng kia đường trống mà nó lấn qua luôn, chia buồn cùng người bị nạn", là một số bình luận được người xem để lại.

